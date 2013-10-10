СССР стал ядерной державой Первое испытание советской ядерной бомбы. Произведено на полигоне в Семипалатинске. На чтение: 6 минут

«ХОРОШАЯ ДУБИНКА» И НАШ ОТВЕТ ТРУМЭНУ

Если попытаться взглянуть на события второй половины 40-х годов глазами советских лидеров, то для них ситуация в мире выглядела следующим образом: США обладают оружием невиданной ранее разрушительной силы, а СССР - пока нет; США вышли из войны с огромным военно-экономическим потенциалом, а СССР вынужден залечивать свои раны; отказ США продолжать экономическую помощь СССР, препятствия на пути распространения советского влияния, политические демарши западных лидеров - есть ни что иное как необъявленная война, цель которой ослабить Советский Союз и свести к минимуму его роль в Европе и мире (в т.ч. путем гонки вооружений, а в будущем возможно и открытым военным путем).

Сегодня, когда в США опубликованы документы первого периода холодной войны, тезис о желании американского руководства измотать СССР в гонке вооружений, ослабить его и даже уничтожить с помощью атомной бомбы находит новые подтверждения. Так, стали доступными документы о возможном нанесении ядерных ударов по СССР (планы «Пинцерз», «Дропшот» и др.); известна позиция одного из министров в администрации Трумена У. Фостера, который обосновывал удвоение военных расходов США тем, что это «лишит русский народ трети и так очень скудных товаров народного потребления». Не является секретом и мнение самого Г. Трумена, заявлявшего после испытания американской атомной бомбы, что теперь у него имеется «хорошая дубинка» для русских парней.

Приоритетное значение в послевоенной экономике СССР играл военно-промышленный комплекс. И.В. Сталин не исключал мысль о том, что страна может вновь, как и в 1941 г. оказаться неготовой к большой войне, - теперь уже с США и их союзниками. Наряду с модернизацией сухопутных сил (созданием новых танков, артиллерийских орудий, выпуском в 1947 году автомата изобретенного конструктором Калашниковым - знаменитого на весь мир АК-47), осваивались новые реактивные истребители МИГи, закладывались новые боевые корабли. Однако главный упор был сделан на скорейшей ликвидации ядерной монополии США - создании собственной атомной бомбы и средств доставки ядерного оружия на территорию потенциального противника. В то время в Соединенных Штатах уже имелись планы нанесения атомных ударов по 20, 50, а затем и большему числу советских городов. Курировать советский атомный проект со стороны правительства был назначен Л. Берия, который был назначен председателем специального (атомного) комитета в Президиуме Совета министров. В его распоряжении были направлены огромные технические, финансовые и человеческие ресурсы, включая труд заключенных. Невероятными усилиями советских ученых и конструкторов, благодаря труду сотен тысяч человек, в 1948 г. в СССР была успешно запущена первая баллистическая ракета Р-1, а в 1949 г. произведено испытание атомной бомбы.

Следует отметить, что работы в этой области были существенно ускорены советской разведкой и контрразведкой. Создание в СССР ракеты и атомной бомбы могло бы завершиться позднее, если бы советские ученые не использовали в своих разработках информацию о производстве немецких ракет «Фау», добытую в советской зоне оккупации Германии, и не сверяли свои исследования в ядерной сфере с данными об американском атомном проекте, полученными от советской разведсети на Западе (в т.ч. от членов т.н. «Кембриджской пятерки»). Достижения СССР в области ядерных и ракетных технологий, ставшие возможными благодаря таким ученым как Курчатов, Королев, Келдыш и др., позволили не только создать ракетно-ядерный щит страны, но и использовать новейшие открытия в мирных целях. Уже в 1954 г. в Обнинске была пущена первая в мире атомная электростанция, и активно велись исследования по запуску в космос искусственного спутника Земли, увенчавшиеся успехом в 1957 г.

УКРОЩЕНИЕ ЯДРА

24 сентября 1918 - Организация в Петрограде Государственного рентгенологического и радиологического института, в состав которого входило физико-техническое отделение во главе с профессором А.Ф. Иоффе.

15 декабря 1918 - Создание в Петрограде Государственного оптического института (ГОИ) во главе с академиком Д.С. Рождественским.

конец 1918 года - Создание в Москве Центральной химической лаборатории, с 1931 года преобразованной в Физико-химический институт во главе с академиком А.Н. Бахом.

21 января 1920 - Первое заседание Атомной комиссии, в котором принимали участие А.Ф. Иоффе, Д.С. Рождественский, А.Н. Крылов и другие выдающиеся ученые.

15 апреля 1921 - Создание при Академии Наук Радиевой лаборатории во главе с В.Г. Хлопиным.

конец 1921 - Разработка и внедрение И.Я. Башиловым технологии переработки урановой руды из Тюямуюнского месторождения для получения в заводском масштабе препаратов радия и урана.

1 января 1922 - Преобразование Государственного рентгенологического и радиологического института в три самостоятельных научно-исследовательских учреждения:

• Рентгенологический и радиологический институт во главе с М.И. Неменовым;

• Физико-технический институт (ЛФТИ) во главе с А.Ф. Иоффе;

• Радиевый институт во главе с В.И. Вернадским.

1 марта 1923 - Принятие постановления Государственного Совета Труда и Обороны о добыче и учете радия.

1928 - Создание Украинского физико-технического института (УФТИ) в г. Харькове во главе с И.В. Обреимовым.

1931 - Создание в Ленинграде Института химической физики во главе с Н.Н. Семеновым.

1931 - Создание на базе Института прикладной минералогии государственного научно-исследовательского института редких металлов (Гиредмет) во главе с В.И. Глебовой.

1932 - Д.Д. Иваненко выдвинул гипотезу строения ядер из протонов и нейтронов.

1933 - Создание Комиссии по изучению атомного ядра АН СССР, в состав которой вошли А.Ф. Иоффе (председатель), С.Э. Фриш, И.В. Курчатов, А.И. Лейпунский и А.В. Мысовский.

24–30 сентября 1933 - Первая Всесоюзная конференция по ядерной физике в Ленинграде.

1934 - П.А. Черенков открыл новое оптическое явление (излучение Черенкова-Вавилова).

1934 - Получение А.И. Бродским (Институт физической химии АН УССР) первой тяжелой воды в СССР.

28 декабря 1934 - Создание Института физических проблем в Москве во главе с П.Л. Капицей.

1935 - И.В. Курчатов совместно с сотрудниками открыл ядерную изомерию.

20–26 сентября 1936 - Вторая Всесоюзная конференция по ядерной физике в Москве.

1937 - Получение в Радиевом институте на первом в Европе циклотроне пучка ускоренных протонов.

лето 1938 - Формулировка директором Радиевого института В.Г. Хлопиным предложений по разработке проблемы атомного ядра в институтах АН СССР в третьей пятилетке.

1–6 октября 1938 - Третья Всесоюзная конференция по ядерной физике в Ленинграде.

конец 1938 - Формулировка директором Физического института С.И. Вавиловым предложений по организации работ в институтах АН СССР по исследованию атомного ядра.

25 ноября 1938 - Постановление Президиума АН СССР по организации работ в АН СССР по исследованию атомного ядра и созданию постоянной Комиссии по атомному ядру при Физико-математическом отделении АН СССР. В состав комиссии вошли С.И. Вавилов (председатель), А.Ф. Иоффе, И.М. Франк, А.И. Алиханов, И.В. Курчатов и В.И. Векслер. В июне 1940 года в состав Комиссии были введены В.Г. Хлопин и И.И. Гуревич.

7 марта 1939 - Предложение М.Г. Первухина о концентрации исследовательских работ по атомному ядру в Физико-техническом институте в г. Харькове.

30 июля 1940 - Создание Комиссии по проблеме урана для координации и общего руководства научно-исследовательскими работами АН СССР по урановой проблеме. В состав комиссии вошли В.Г. Хлопин (председатель), В.И. Вернадский (заместитель председателя), А.Ф. Иоффе (заместитель председателя), А.Е. Ферсман, С.И. Вавилов, П.П. Лазарев, А.Н. Фрумкин, Л.И. Мандельштам, Г.М. Кржижановский, П.Л. Капица, И.В. Курчатов, Д.И. Щербаков, А.П. Виноградов и Ю.Б. Харитон.

5 сентября 1940 - Предложения А.Е. Ферсмана о форсировании работ по разведке и добыче урановых руд.

15 октября 1940 - Комиссия по проблеме урана подготовила план научно-исследовательских и геологоразведочных работ на 1940–1941 годы. Основными задачами являлись:

• исследование возможностей осуществления цепной реакции на природном уране;

• уточнение физических данных, необходимых для оценок развития цепной реакции на уране-235;

• изучение различных методов разделения изотопов и оценка их применимости для разделения изотопов урана;

• изучение возможностей получения летучих органических соединений урана;

• исследование состояния сырьевой базы урана и создание уранового фонда.

30 ноября 1940 - Доклад А.Е. Ферсмана о результатах поисков месторождений урановых руд в Средней Азии.

15 апреля 1941 - Постановление СНК СССР о строительстве мощного циклотрона в Москве.

октябрь 1941 - Получение первой разведывательной информации о работах по урановому проекту в Великобритании.

лето 1942 - Предложение Г.М. Флерова по созданию ядерного взрывного устройства.

28 сентября 1942 - Распоряжение ГКО «Об организации работ по урану», положившее начало развития работ по атомной энергии в СССР. Распоряжение предписывало создать при АН СССР Специальную лабораторию атомного ядра (Лаборатория № 2) для координации работ по атомному проекту.

27 ноября 1942 - Постановление ГКО «О добыче урана».

27 ноября 1942 - Докладная записка И.В. Курчатова В.М. Молотову, содержавшая анализ разведывательных материалов о развитии атомного проекта в Великобритании и предложения о создании атомного оружия в СССР.

15 января 1943 - Предложения В.Г. Хлопина об организации работ по атомной проблеме.

11 февраля 1943 - Распоряжение ГКО об организации работ по урану определило руководителями работ по урановой проблеме М.Г. Первухина и С.В. Кафтанова. Научное руководство проблемы было возложено на И.В. Курчатова.

10 марта 1943 - Назначение И.В. Курчатова начальником Лаборатории № 2 АН СССР (ныне РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва), научного центра атомного проекта.

1943 - Систематический анализ И.В. Курчатовым разведывательных материалов НКВД СССР по развитию атомных проектов в США и Великобритании и выработка им предложений М.Г. Первухину о развитии работ по атомному проекту в СССР.

15 мая 1944 - Начало промышленного производства графитовых деталей высокой чистоты.

25 июня 1944 - Пуск циклотрона в Лаборатории № 2.

ноябрь 1944 - Начало разработки технологии получения металлического урана.

21 ноября 1944 - Направление группы советских специалистов в Болгарию для анализа состояния месторождений урановых руд.

8 декабря 1944 - Решение ГКО о передаче добычи и переработки урановых руд в ведение НКВД СССР и организация для этих целей специального управления.

конец 1944 - Создание в системе НКВД НИИ–9 (ныне ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, г. Москва) для разработки технологий получения металлического урана, его специальных соединений и металлического плутония (директор В.Б. Шевченко).

9 мая 1945 - Направление в Германию группы советских специалистов во главе с А.П. Завенягиным для поиска и приемки материалов по урановой проблеме в Германии. Основной результат деятельности группы состоял в обнаружении и вывозе в СССР около ста тонн урановых концентратов.

16 июля 1945 - Первое испытание атомной бомбы в США.

6 августа 1945 - Первое военное применение атомной бомбы Соединенными Штатами Америки. Сброс авиабомбы на японский город Хиросиму.

9 августа 1945 - Второе военное применение атомной бомбы Соединенными Штатами Америки. Сброс авиабомбы на японский город Нагасаки.

20 августа 1945 - Постановлением ГКО был создан Специальный комитет при ГКО для руководства всеми работами по использованию атомной энергии. Председатель - Л.П. Берия, члены Специального комитета - Г.М. Маленков, Н.А. Вознесенский, Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, М.Г. Первухин и В.А. Махнев. При Специальном комитете был создан Технический совет. Председатель - Б.Л. Ванников, члены Технического совета - А.И. Алиханов, И.Н. Вознесенский, А.П. Завенягин, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, И.К. Кикоин, И.В. Курчатов, В.А. Махнев, Ю.Б. Харитон и В.Г. Хлопин. При Техническом совете были созданы: Комиссия по электромагнитному разделению урана (руководитель - А.Ф. Иоффе), Комиссия по получению тяжелой воды (руководитель - П.Л. Капица), Комиссия по изучению плутония (руководитель - В.Г. Хлопин), Комиссия по химико-аналитическим исследованиям (руководитель - А.П. Виноградов), Секция по охране труда (руководитель - В.В. Парин).

30 августа 1945 - Решением СНК СССР было образовано Первое главное управление (ПГУ) при СНК СССР. Начальник ПГУ - Б.Л. Ванников, заместители начальника - А.П. Завенягин, П.Я. Антропов, Н.А. Борисов, А.Г. Касаткин и П.Я. Мешик, члены коллегии ПГУ - А.Н. Комаровский, Г.П. Корсаков и С.Е. Егоров.

4 сентября 1945 - Решение ГКО об организации производства тяжелой воды.

сентябрь 1945 - Начало совместных работ по разведке урановых месторождений и добыче урана в Восточной Германии.

8 октября 1945 - Решение Технического совета Специального комитета о создании Лаборатории № 3 (ныне ИТЭФ, г. Москва) по разработке реакторов на тяжелой воде (директор - А.И. Алиханов).

17 октября 1945 - Соглашение с правительством Болгарии по разведке и добыче урановых руд.

23 ноября 1945 - Договор с Чехословакией о добыче и поставках урановой руды из Яхимовского месторождения.

29 января 1946 - Решение Генеральной Ассамблеи ООН о создании Комиссии ООН по атомной энергии.

март 1946 - Начало разработки двух вариантов промышленных реакторов (главный конструктор вертикальной схемы реактора - Н.А. Доллежаль, главный конструктор горизонтальной схемы реактора - Б.М. Шолкович).

21 марта 1946 - Постановление СМ СССР об установлении специальных премий за научные открытия и технические достижения по использованию атомной энергии.

9 апреля 1946 - Постановление Правительства СССР о создании КБ–11 (г. Арзамас-16, ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров), центра по разработке атомного оружия (директор - П.М. Зернов, главный конструктор и научный руководитель - Ю.Б. Харитон).

апрель 1946 - Постановление Правительства СССР о создании в Институте химической физики средств диагностики ядерного взрыва (научный руководитель работ - М.А. Садовский).

19 июня 1946 - Советский Союз внес в Комиссию ООН по атомной энергии предложения о международной конвенции «О запрещении производства и применения атомного оружия».

21 июня 1946 - Постановление СМ СССР о плане развертывания работ КБ-11 по созданию двух вариантов атомной бомбы на основе плутония и урана-235. Постановление предписывало разработать и предъявить на Государственные испытания авиабомбу на основе плутония к 1 марта 1948 года, а авиабомбу на основе урана-235 к 1января 1949 года.

1946 - Создание в Радиевом институте технологии по переработке облученного реакторного топлива и выделению из него плутония (научный руководитель В.Г. Хлопин).

21 апреля 1947 - Постановление Правительства СССР о создании полигона (Горная станция, Учебный полигон № 2, Семипалатинский испытательный полигон) для испытания атомной бомбы (начальник полигона - П.М. Рожанович, научный руководитель - М.А. Садовский).

15 сентября 1947 - Соглашение с правительством Польши по разведке и добыче урановых руд.

1947 - Начало формирования подразделений КБ–11.

10 июня 1948 - Постановление СМ СССР о дополнении плана работ КБ–11. Это Постановление обязывало КБ-11 произвести до 1 января 1949 года теоретическую и экспериментальную проверку данных по возможности создания новых типов атомных бомб:

• РДС-3 - атомная бомба на принципе имплозии «сплошной» конструкции с использованием комбинации материалов Pu-239 и U–235;

• РДС-4 - атомная бомба на принципе имплозии усовершенствованной конструкции с использованием Pu-239;

• РДС-5 - атомная бомба на принципе имплозии усовершенствованной конструкции с использованием комбинации материалов Pu-239 и U-235.

После отказа от создания атомной бомбы пушечного типа РДС-2 на основе U-235 индексы этих ядерных зарядов были изменены. Это же постановление обязало КБ-11 к 1 июня 1949 года провести теоретическую и экспериментальную проверку данных о возможности создания водородной бомбы РДС–6.

10 июня 1948 - Постановление СМ СССР «Об укреплении КБ–11 руководящими конструкторскими кадрами» утвердило К.И. Щелкина первым заместителем главного конструктора, В.И. Алферова и Н.Л. Духова - заместителями главного конструктора.

15 июня 1948 - Промышленный реактор - объект «А» комбината № 817 - выведен на проектную мощность.

15 августа 1948 - Постановление СМ СССР о разработке вопросов по возможностям создания средств противодействия ядерному оружию на основе использования потоков нейтральных и заряженных частиц высоких энергий (Институт химической физики, Физический институт, Лаборатория № 2).

3 марта 1949 - Постановление Правительства СССР о создании первого серийного завода по производству атомного оружия (ныне ЭМЗ «Авангард», г. Саров).

апрель 1949 - Запуск первого исследовательского реактора на природном уране и тяжелой воде (Теплотехническая лаборатория АН СССР, ИТЭФ).

26 июля 1949 - Завершение подготовки полигона к испытанию атомной бомбы РДС-1.

22 августа 1949 - Генеральная репетиция испытания первой атомной бомбы на полигоне.

29 августа 1949 - испытание первой атомной бомбы РДС-1. (7 часов утра местного времени, 4 часа утра московского времени).

28 октября 1949 - Л.П. Берия доложил И.В. Сталину о результатах испытания первой атомной бомбы.

Обложка: Образец атомной бомбы. Фото из архивов ПО «Маяк».

Источник: https://topwar.ru