Создание СЭВ Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – межправительственная экономическая организация, действовавшая с 1949 по 1991 годы, созданная по решению экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. На чтение: 5 минут

Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ ПЛАНУ МАРШАЛЛА

Отказ СССР и стран народной демократии от «плана Маршалла» ставил перед ними задачу поиска экономической альтернативы. Страны ЦВЕ понесли огромные потери во время Второй мировой войны, которые усугубились ущербом от радикальных мер новых властей (форсированная индустриализация, принудительное сворачивание мелкотоварного сектора). Формирование новой структуры хозяйства требовало перехода от двустороннего сотрудничества к многостороннему.

Эту задачу призван был решить Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), учрежденный в январе 1949 г. Его участниками стали все социалистические страны Европы кроме Югославии (с 60-х годов Белград стал участвовать в работе некоторых органов СЭВ). В 1950 г. к СЭВ присоединилась ГДР, а впоследствии в него вступили Монголия, Вьетнам и Куба. В круг задач СЭВ входили обмен хозяйственным опытом, технический обмен, организация взаимных поставок сырья, машин и оборудования, а также продовольствия. В первое десятилетие главной сферой экономического сотрудничества стран СЭВ оставалась внешняя торговля. С середины 50-х годов начали предприниматься меры по развитию специализации и кооперирования производства. В 1962 г. был образован Исполнительный комитет СЭВ, регулярно стали проводиться заседания различных органов и комиссий. Стало возможным осуществлять в рамках СЭВ экономическое сотрудничество на основе коллективно согласованных целей, решений и программ. Начав с согласованных взаимных поставок товаров, участники СЭВ перешли к более высоким формам экономического сотрудничества, охватывающим целые области производства, науки и техники.

СЭВ тогда выполнял больше политические, чем экономические задачи – закрепить советское доминирование в регионе путем формирования однотипных экономических механизмов. Таким образом, к началу 50-х годов экономическому и политическому объединению государств в Западной Европе было противопоставлено объединение государств в Восточной Европе, в котором ведущую роль играл Советский Союз.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/sozdanie_sev-a870.html

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЭВ

Совет Экономической Взаимопомощи действует на принципах социалистического интернационализма, полного равноправия, взаимного уважения национальных интересов каждой страны, товарищеской взаимопомощи и невмешательства во внутренние дела друг друга. Рекомендации принимаются Советом Экономической Взаимопомощи лишь при наличии согласия заинтересованных стран. В обязанности СЭВ входит координация народнохозяйственных планов, разработка и содействие в осуществлении мероприятий по специализации и кооперированию производства в социалистических странах, по расширению между ними товарообмена, научно-технического сотрудничества и т. д.

Для осуществления функций и полномочий, указанных в Уставе, Совет Экономической Взаимопомощи имеет следующие основные органы: сессия Совета, Исполнительный комитет с его Бюро, Секретариат, постоянные комиссии. К таким комиссиям относятся: отраслевые комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области черной и цветной металлургии, угольной, нефтяной, газовой и химической промышленности, машиностроения, геологии, сельского хозяйства; Комиссия по вопросам торговли между социалистическими странами — участницами СЭВ; Комиссия по координации проектирования и поставкам комплексных предприятий для внешнего рынка и др.

В последнее время главное место в деятельности СЭВ занимает координация планов развития народного хозяйства стран — членов Совета, которая позволяет сочетать национальные интересы каждой социалистической страны с общими интересами всего социалистического содружества. Опираясь на тесное экономическое сотрудничество социалистических стран, каждая социалистическая страна ныне развивает свое хозяйство не изолированно, а в общей экономической системе социализма.

В этих условиях почти для каждой страны социалистического содружества отпала необходимость развивать все отрасли производства, как это приходилось в силу известных причин делать Советскому Союзу. В связи с этим в экономике стран мировой социалистической системы стал развиваться процесс специализации, позволяющий избежать параллелизма в производстве, а следовательно, и ненужного расходования сил и средств, дающий возможность обеспечить более быстрый рост производства.

Одновременно со специализацией происходит и процесс кооперирования, который составляет вторую сторону развития производства стран мировой социалистической системы. Кооперирование охватывает как производственные усилия этих стран, так и проведение экспериментальных, конструкторских, геологоразведочных и других работ. «В процессе экономического и научно-технического сотрудничества стран социализма, координации их народнохозяйственных планов, специализации и кооперирования производства, — отмечается в Программе КПСС,— складывается новый тип международного разделения труда».

Совет Экономической Взаимопомощи, Исполнительный комитет СЭВ и постоянные комиссии работают в сессионном порядке. Особое значение в работе СЭВ имеют совещания руководителей коммунистических и рабочих партий и глав правительств стран — участниц Совета Экономической Взаимопомощи. Совещание заслушивает итоги проделанной работы и принимает решения о дальнейшей работе и ее содержании. Итоги работы совещания обычно излагаются в коммюнике, принимаемом самим совещанием и публикуемом в печати. Совещание, в случае необходимости, может принимать решения об учреждении новых международных многосторонних организаций в рамках деятельности СЭВ; разрабатывать и намечать основные направления развития многосторонних экономических взаимоотношений стран СЭВ; определять принципы и направления развития международного социалистического разделения труда.

Важное значение в развитии международных экономических отношений социалистических стран имело Совещание стран —участниц СЭВ в 1962 году. На нем были выработаны принципы международного социалистического разделения труда. К этим принципам относятся:

правильный учет объективно необходимых пропорций экономического развития каждой страны и мировой социалистической системы в целом. Этот учет содействует достижению сбалансированности экономики каждой страны;

обеспечение высокой экономической эффективности международного социалистического разделения труда. Осуществление этого принципа выражается в быстрых темпах роста производства и наиболее полном удовлетворении потребностей населения в каждой стране при минимальных затратах общественного труда;

сочетание международной специализации и комплексного (многостороннего) развития экономики отдельных социалистических стран в интересах наиболее полного и целесообразного использования во всех странах природных и экономических предпосылок производства, включая трудовые ресурсы;

постепенное преодоление исторически сложившихся различий в уровнях экономического развития отдельных стран и полного выравнивания их экономического развития.

Осуществление этого принципа происходит прежде всего путем индустриализации стран с относительно невысоким уровнем экономического развития и на основе максимального использования внутренних возможностей каждой страны, а также преимуществ всей социалистической системы в целом.

В. Зорин. Основы дипломатической службы. М., 1977.

ПЕРЕВОДНЫЙ РУБЛЬ

Переводный рубль – коллективная, расчетная валюта международного банка экономического сотрудничества, основанного социалистическими странами-участницами Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), введена по соглашению, подписанному 22 октября 1963 г. Расчеты в переводных рублях велись с 1 января 1964 г. через Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) путем перевода выраженных в них средств со счета одной страны на счет другой. Имея то же золотое содержание (0,987412 грамм чистого золота), переводной рубль, тем не менее, не был идентичен рублю советской денежной системы. Переводной рубль не обменивался на золото и валюту капиталистических стран, но обменивался по установленному курсу на национальную валюту стран-членов банка.

В конкретно-предметной форме (например, в виде банкнот, казначейских билетов или монет) переводный рубль не обращается и не обращался. В 80-х годах к 25-летию МБЭС была отчеканена памятная монета-сувенир – Переводный рубль.

Понятие «расчетная валюта» подразумевало, что не происходит эмиссии монет или банкнот. Переводной рубль служил для многосторонних расчетов между странами – участницами СЭВ, кредитования и создания открытых счетов. Национальные валюты стран-членов СЭВ были связаны с переводным рублем твердыми коэффициентами, а стабильность покупательной силы переводного рубля обеспечивалась твёрдо установленным золотым содержанием, устойчивостью внешнеторговых цен, планомерным характером взаимной торговли и расчётов стран-участниц. Основным источником средств переводного рубля для каждой страны являлись экспорт её товаров и услуг в страны – участницы многосторонних отношений, а также кредиты, предоставляемые МБЭС и Международным инвестиционным банком (МИБ) в этой валюте. Расчеты с помощью переводного рубля осуществлялись как при торговых сделках (например, при поставках товаров), так и при некоммерческих операциях (например, туризм).

Каждая страна при заключении торговых и других экономических соглашений должна была обеспечивать за определенный согласованный период (например, за год) сбалансированность своих поступлений и платежей со всеми другими странами СЭВ. Расчеты между странами производились через МБЭС с участием национальных банков по специальным счетам, открытым в МБЭС, или, по согласованию с ним, в банках стран СЭВ.

За 10 лет (1964-1973 гг.) среднегодовой платёжный оборот между странами - участницами МБЭС составил 32,4 млрд. переводных рублей. За эти годы МБЭС предоставил краткосрочные кредиты на общую сумму 22 млрд. переводных рублей.

Сайт «Деньги России»

http://www.russian-money.ru/Articles.aspx?type=content&id=87&AspxAutoDetectCookieSupport=1

ПРОДУКЦИЯ СТРАН СЭВ В СССР

В СССР из стран социалистического лагеря поставлялись практически все виды транспорта. Самый знакомый для всех, конечно, "Икарус". С него и начнём.

В первые советские годы в Москве народ ездил на ЗИСах-8, которым на смену пришли более современные модели ЗИС-16 и ЗИС-155. Даже с пуском в производство ЗИЛа-168 автобусов на маршрутах катастрофически не хватало — стоились новые микрорайоны, подмосковные поселки превращались в города. К 1960 году количество городских автобусных маршрутов приблизилось к 90, а пригородных достигло 66.

Начиная с 1956 года делались пробные закупки иностранных автобусов и их тестирование на считавшемся образцово-показательным 55 маршруте. В ноябре 1956 года на нем прошли предварительное тестирование первые "иностранцы": французский автобус Шоссон, венгерский Икарус и немецкий Бюссинг. Лучшим зарекомендовал себя Икарус, и это определило его дальнейшую счастливую жизнь в СССР.

Первые Икарусы, появившиеся на советских улицах в 60-е годы, были модели 55 и 66 люкс, обслуживающие междугородние и туристические линии. На 66-том стоял движок мощностью всего 125 л.с. (более поздние варианты — 145 л.с.). Он был способен развивать скорость до 100 км/ч, что по тем временам было просто фантастикой.

За эту скорость, обтекаемую, непривычную для тогдашних автобусов-коробочек форму и продольные молдинги эти автобусы называли "ракетами". Это был один из самых удачных вариантов Икаруса, выпускавшийся в различных модификациях более двадцати лет.

Партии Икарусов-180 (так называемая сочлененная модель, или «гармошка») стали прибывать из Венгрии в октябре 1968 года. Они работали в час пик на линиях, соединяющих центр Москвы с районами Тушино, Сокол, Щукино; основную же часть времени они обслуживали новые микрорайоны.

В эти автобусы по сравнению с русским аналогом, ЗИЛом-158, влезало совершенно фантастическое количество народа: 180 человек! Поэтому их тогда в шутку называли «пылесосами» — всех желающих всосет. Они были бело-красные и по сравнению со своими же потомками, отличались маленьким размером окон.

Из всех прибывших «Икарусов» к 1976 году осталось только 273 машины. Дороги, запчасти. Последние единичные модели длинных «Икарусов-180» исчезли перед Московской Олимпиадой... Но венгерские автобусы все равно были надежнее и удобнее — в эксплуатации и для пассажиров, чем многочисленные советские модификации — ЛиАЗ-695, 697, 699 и 165 Лаз-699, 96 ЛАЗ-695Н.

Строительство московского метро не поспевало за ростом города и уже в 1976 году, после новогодних праздников, в столицу прибыла «на службу» более совершенная венгерская модель – «Икарус-280». Как и все прочие «двухсотые» модели, 280-я была модульного принципа: подобно кубикам детского конструктора можно было собирать из унифицированных узлов любую модификацию.

Реальную конкуренцию ему составила не наша техника, а свой же, более молодой собрат – «Икарус-283», появившийся в СССР в 1988 году. Можно подчеркнуть тот факт, что к тому времени сам 280-й не был самой передовой моделью — за три года до этого в СССР проходили испытания более поздних моделей «Икаруса» — 415 и 284, но дальнейшего распространения (несмотря на все свои достоинства) они не получили.

Всего в СССР ездило в общей сложности свыше 143 тысяч венгерских «Икарусов»!

Мотоциклы JAWA.

Первая послевоенная «Ява-250», показанная на выставке в Париже, вызвала сенсацию. В ней были применены такие новинки, как механизм переключения передач, сопряженный с автоматическим включением сцепления, гидравлические амортизаторы, новая конструкция рамы и расположение ящиков для инструментов.

Этими машинами, вместе с трофейными немецкими, пользовались советские офицеры и солдаты военной администрации. Так появились единичные (вывоз техники был жестко регламентирован советской военной администрацией) «Явы» на полях России.

А тем временем чешский заводик не стоял на месте, производя новые, все более совершенные модели. В 1948 году была выпущена «Ява-350» — с двухцилиндровым двухтактным двигателем.

Именно эти модели и их многочисленные модернизации и служили верой и правдой многочисленным поколениям советских мотоциклистов. К 1960 году каждый третий советский мотоциклист (порядка сорока тысяч человек) ездил на чехословацкой «Яве».

Но самый бум приобретения «Яв» начался на несколько лет позже... В 1976 году чехословацкое объединение «Мотоков», поставляющее в в СССР «Явы», перешагнуло финальную черту и поставило рекорд — на необъятных просторах 1\6 суши теперь бегало и размножалось дальше более миллиона «Яв» (по статистике, в среднем продавалось более ста тысяч экземпляров в год).

Можно смело сказать, что тогдашняя «Ява» не уступала по престижности современному «Харлею». Именно на «Явах», с ветерком ездили эдакие Волки из «Ну, погоди!» — черные брюки клеш, тельняшка — атрибут мужественности, ремень с бляхой, повышенная волосистость, выбивающуюся из-под защитного шлема, на котором гнездились очки-консервы.

Обложка: Общий вид зала заседаний исполнительного комитета Совета Экономической Взаимопомощи. Москва, 10.07.1962.

Источник: https://rusarchives.ru