Советский фотошоп. К годовщине снимка, которого не было Советский фотошоп. К годовщине снимка, которого не было На чтение: 2 минуты

15 февраля 1950 года в газете «Правда » напечатали фейковое фото с участием Сталина , Мао Цзэдуна и Маленкова.

Когда Оливер Стоун называет новости об агрессии и агрессивности России фейком – это, конечно, отрадно. Хотя тут же возникает справедливое чувство, что режиссёр пытается перекричать ураган. В тот момент, когда он даёт интервью одному журналисту, сотни других «опровергают» своим творчеством самого Стоуна.

Сегодня, когда мы справляем 67-ю годовщину не очень правдивой новости в главной советской газете «Правда», стоит поговорить о том, что за эти годы искусство корректирования реальности шагнуло далеко вперёд.

Зачем тут Маленков?

О советско-китайском договоре, годовщина которого аккурат вчера, мы уже однажды писали . Поэтому сегодня больше не о нём, а об одном любопытном событии, случившемся на следующий день после подписания договора в 1950 году.

Мао Цзэдун прибыл в СССР ещё в декабре 1949 года и логично, что советская пресса тщательно отслеживала его визит. Новость о подписании соглашения просто не могла остаться без внимания. Однако очередные отчётные материалы в газете «Правда» были проиллюстрированы вот таким снимком.

Слева направо: Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Георгий Маленков.

Откуда Маленков на фото лидеров двух держав? Эта тройка никогда вместе не фотографировалась, это монтаж. Зачем? Нет, конечно, Маленков не последний человек в руководстве СССР. Заместитель председателя Совета министров, т.е. Сталина, занимавшего эту должность в 1946-1953 годах. Однако вот какая штука. У Сталина таких замов было 14. Плюс ещё два первых – Вячеслав Молотов и Николай Булганин. Так что налицо некоторая нелогичность.

Объясняется она просто: стоит посмотреть, кто стал председателем Совмина после Сталина. Да, Маленков, сосед по фото. То есть на фото он не в ранге заместителя, а как преемник. Однозначный посыл и народу и соратникам: Сталин «Правду» если не редактировал, то за ней присматривал. Поэтому такой снимок после такого события мог появиться лишь в одном случае. Если сам председатель Совмина его утвердил.

Улучшение реальности

Случай не первый и не единичный. Ретушь снимков в истории СССР использовалась много и часто. Правда, обычно в обратном направлении: кого-нибудь с фотографии удаляли. Хотя нужно отметить, что большевики в этом искусстве не были первооткрывателями: основные методы ретуширования были изобретены в 1840-1860 годах. В СССР лишь добавили к этим приёмам силу печатного слова и контроль за этим словом. Один звонок – и неправильно понимающий линию партии товарищ больше не появляется на фото в газетах. Новые фото не ставят, а со старых его подчищают. Впрочем, как показывают многочисленные тематические материалы, книги и даже выставки, всё равно осталось множество оригинальных фото, которые теперь дают возможность проследить внутреннюю борьбу в партии.

Но это искажение истории? Искажение, хоть и не слишком значительное. Ну да, затирали Льва Троцкого на фото. И Ежова затирали и много кого ещё. В истории-то они всё равно оставались. Нельзя же, допустим, обвинять кого-то в троцкизме без самого Троцкого? Такое вот бытовало в то время наивное разделение истории на «хорошую» и «плохую». Одну следовало выпячивать, вторую – не упоминать лишний раз. Поскольку каждая область знания в СССР кроме прямого профиля имела ещё и сверхзадачу: чем она может быть полезной для построения светлого будущего?

Сегодня иногда проскальзывает несколько упрощённое понимание тогдашнего общества. Мол, СССР – это примерно как нынешняя Россия, только с союзными республиками, госсобственностью, пионерами и КГБ. Это понимание неточное. Да, Россия, конечно, та же самая. Но всё перечисленное – атрибуты общества и государства, несколько иначе смотревших на многие вещи. И на историю в том числе. Не нужно этого ретушировать.

Кроме того, не всегда политическая ретушь применялась для таких вот охранительских функций. Взять тот же снимок с Маленковым. Этот приём условно можно назвать «вместо тысячи слов». Пропечатал в газете – и шабаш. В обществе спокойствие: есть преемник. Мао спокоен: знает, с кем будет общаться, если вдруг с вождём народов что-то случится. Ведь договор с КНР был не просто дежурной формой дружбы народов. В руководстве СССР приход к власти коммунистов в Китае и провозглашение КНР в конце 1949 года на полном серьёзе считали едва ли не более важным результатом войны, чем победу над нацизмом. И лишь отчасти это было формой вежливости по отношению к лидеру КНР. Тем более, что подписание договора о дружбе повлекло ретушь не только фотографии, но и Ялтинского соглашения. Явочным порядком, разумеется:

Сталин : Мы считаем, что эти соглашения [советско-китайские соглашения 1945 года] надо менять, хотя раньше мы думали, что их можно оставить.

Мао Цзэдун : Но ведь изменение этого соглашения задевает Ялтинское соглашение?!

Сталин : Верно, задевает, ну и чёрт с ним. Раз мы стали на позицию изменения договора, значит нужно идти до конца. Правда, это сопряжено с некоторыми неудобствами для нас и нам придется вести борьбу против американцев. Но мы уже с этим примирились.

И действительно. Тем более, что с той стороны Атлантики Ялту тоже ретушировали будь здоров: Корея, Германия.

Поэтому вот Сталин, с которым вы, товарищ Мао, подписываете договор, а вот его заместитель и вероятный преемник – оба гарантируют незыблемость пунктов подписанного соглашения. Ничего, что вместе сфотографироваться не успели, прогресс творит чудеса.

И даже на Западе спокойны: начинают неспешно разбираться: ху из мистер Маленкофф? А также как теперь жить после утраты важнейшего государства ЮВА.

Не вымарывать, а фабриковать

Искусство ретуши и монтажа, надо отметить, не стояло на месте. Более того, похоже, что именно мы подсказали коллективному Западу, что союз фотошопа и масс-медиа – могучее оружие моделирования реальности.

Примеры обильны. После небольшой переделки известное фото российского солдата, разминирующего детские игрушки в Сирии превращается в фото солдата, минирующего эти игрушки. В даже в рукопожатных российских пабликах встречается. Из более старого – знаменитые кадры погибшего мужчины на руках у родственника во время 08.08.08.

Яркая репортажная фотография, эдакий момент истины, нерв событий. Плюс вотермарк Reuters – гарантия качества реальности в ваших мониторах. Полный фотосет, обличающий постановочность фото (вплоть до перетаскивания тел), был опубликован позднее.

Была ли война? Была. Были ли в ней погибшие? Были. Но то, что было предъявлено тогда зрителям как отражение реальности – отражение реальности в версии крупнейшего информагентства. И оно, и его коллеги уже давно не ограничиваются только отражением, но и творят реальность такой, какой хотят или привыкли видеть.

Это очень удобно, в особенности учитывая ежедневный новостной вал – мало кто будет разбираться в правдивости увиденного. Показали – значит было. А если разоблачат – не беда, завтра будет новый вал и всё забудется. В этом смысле большевики с исчезающим Троцким и примкнувшим к ним Маленковым безнадёжно устарели.