Памятник М.Т.Калашникову В сентябре 2017 года в Москве был открыт памятник оружейному конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову На чтение: 2 минуты

В сентябре 2017 года в Москве был открыт памятник оружейному конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

Высота скульптурной композиции, созданной по инициативе Российского военно-исторического общества, составляет около 7,5 метров. На 2-х метровом постаменте расположена металлическая фигура Михаила Тимофеевича, держащего в руках АК-47. А рядом находится скульптурная композиция, изображающая Архангела Михаила, поражающего копьём дракона. Кроме этого, на постаменте изображены ещё модели оружия, которые были созданы Калашниковым. А также воспроизведена легендарная фраза конструктора: «Я создавал оружие для защиты своего Отечества».

Автором памятника является скульптор Салават Щербаков. Проект был представлен в 2016 году, когда президент Владимир Путин посетил концерн «Калашников» в Ижевске. А реализовали его через 3 года, в честь 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича.

Мальчишка из раскулаченной семьи

Михаил Тимофеевич родился 10 ноября 1919 года в небольшом селе Курья Алтайского края. Он происходил из многодетной семьи, которая в 1930 году попала под раскулачивание. И Калашниковых сослали в посёлок Нижняя Моховая, что в Томской области. А вскоре произошло другое несчастье — умер отец Тимофей Александрович.

Михаил, окончив «семилетку», вернулся на малую родину, однако найти там работу не смог. И спустя какое-то время вернулся к матери и отчиму. Затем сделал себе паспорт и вновь отправился в Курью. А в 18 лет перебрался в Казахскую ССР, устроившись техническим секретарём на станции Матай. В то время Калашников начал заниматься изучением техники. А слесари из депо помогали ему разобраться с различными нюансами.

В 1938 году Михаил ушёл в армию. Отучившись на курсах младших командиров, он стал механиком-водителем танка. И начал служить в 12-й танковой дивизии. Вскоре Калашников заявил о себе как изобретатель. Он создал инерционный счётчик выстрелов из танковой пушки, а также ещё несколько устройств. Особенно интересным оказался прибор учёта моторесурса танка. И его даже рекомендовали к серийному производству, однако началась Великая Отечественная война и выпуск пришлось свернуть.

Михаил Тимофеевич ушёл на фронт в августе 1941 года. Участвовал в ожесточённых боях под Брянском, где и получил ранение. Оказавшись в госпитале, Калашников не тратил зря время. Он взялся за разработку автоматического оружия: делал наброски, чертежи, советовался с солдатами. Получив месяц отпуска на реабилитацию, Калашников отправился в Матай. И там вместе со специалистами депо собрал опытный образец пистолета-пулемёта. Затем он перебрался в Алма-Ату, где изготовил уже улучшенную версию оружия на эвакуированных мощностях мастерских Московского авиационного института.

Однако первый блин получился комом. Пистолет-пулемёт не понравился начальнику Военно-инженерной академии имени Ф. Э. Дзержинского Анатолию Аркадьевичу Благонравову. При этом он отметил талант и способности молодого конструктора. И порекомендовал его для дальнейшего обучения.

Оружейная революция

После окончания Великой Отечественной войны Михаил Тимофеевич начал работу над новым оружием. Неудача с пистолетом-пулемётом его не смутила. Наоборот, оружейный конструктор сумел сделать правильные выводы. И поэтому к созданию автомата под патрон 7,62×39 подходил уже с должным количеством знаний и умений. И в 1947 году автомат Калашникова стал победителем, после чего его рекомендовали к принятию на вооружение.

Спустя год Михаил Тимофеевич прибыл на Ижевское предприятие, чтобы лично принять участие в составлении технической документации, а также изготовлении первой опытной партии АК-47. Вскоре 1500 автоматов прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской армии. Сам же оружейный конструктор в 1949 году удостоился Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды.

АК-47 получился настолько удачным, что его появление произвело настоящую оружейную революцию. А на базе автомата появилось большое количество различных модификаций. Под руководством Михаила Тимофеевича были созданы различные пулемёты, пистолеты, снайперские винтовки и охотничьи карабины «Сайга». Однако именно АК стал «визитной карточкой» оружейного конструктора.

Спустя много лет в одном из интервью Калашников рассказывал: «Солдат сделал оружие для солдата. Я сам был рядовым и хорошо знаю трудности, с которыми сталкиваются в солдатской жизни… Когда дорабатывалась его конструкция, я бывал в военных частях, консультировался со специалистами. И солдаты говорили мне, что их устраивает, а что нужно доработать. Получилось простое, надёжное и эффективное оружие. АК работает в любых условиях, безотказно стреляет после того, как побывает в земле, болоте, упадёт с высоты на твёрдую поверхность. Он очень простой, этот автомат. Но хочу сказать, что сделать простое иногда во много раз сложнее, чем сложное».

В 1971 году исследовательская и конструкторская деятельность Калашникова, а также его изобретения были оценены по заслугам. И Михаил Тимофеевич получил учёную степень доктора технических наук. За свою долгую жизнь оружейный конструктор обзавелся 35 авторскими свидетельствами на изобретения. К тому же, он сумел дослужиться до звания генерал-лейтенанта. Оно было присвоено Михаилу Тимофеевичу в 1999 году, в 80-летнем возрасте.

В 2012 году здоровье Михаила Тимофеевича начало резко ухудшаться. Не стало легендарного оружейного конструктора 23 декабря 2013 года. Похоронен Калашников в Пантеоне Героев Федерального военного мемориального кладбища.