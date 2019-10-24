Охотники за ядерным оружием: рождение советского спецназа 24 октября 1950 года по распоряжению военного министра СССР созданы армейские подразделения специального назначения Слово «спецназ» и сегодня, спустя почти 70 лет после появления этих подразделений, будоражит воображение, а те, кто служит в армейских подразделениях специального назначения, по сей день остаются элитой российских вооруженных сил. Но так было далеко не всегда: первые три десятилетия своего существования советские подразделения спецназначения, входившие в армейскую структуру, оставались тайной за семью печатями. И это было совершенно оправдано, поскольку наличие особым образом обученных и подготовленных солдат, способных в случае новой войны не просто действовать на территории неприятеля, а буквально ввергать ее в хаос, следовало как... На чтение: 3 минуты

24 октября 1950 года по распоряжению военного министра СССР созданы армейские подразделения специального назначения

Слово «спецназ» и сегодня, спустя почти 70 лет после появления этих подразделений, будоражит воображение, а те, кто служит в армейских подразделениях специального назначения, по сей день остаются элитой российских вооруженных сил. Но так было далеко не всегда: первые три десятилетия своего существования советские подразделения спецназначения, входившие в армейскую структуру, оставались тайной за семью печатями. И это было совершенно оправдано, поскольку наличие особым образом обученных и подготовленных солдат, способных в случае новой войны не просто действовать на территории неприятеля, а буквально ввергать ее в хаос, следовало как можно дольше скрывать от вероятного противника.

Нам нужна особая разведка

Если говорить неформально, то подразделения, которые с 1950 года стали называться армейским спецназом, существовали в структуре русской армии издавна. Они именовались то лазутчиками, то пластунами, то егерями, то разведчиками, но суть их всегда была одной и той же: действия на территории противника, направленные на дезорганизацию его систем управления и коммуникаций. Но до тех пор, пока войны не стали мировыми, а театры боевых действий не начали охватывать целые страны и континенты, нужды в большом числе таких особым образом подготовленных солдат и офицеров не было — хватало и тех строевых, чьи кондиции и навыки позволяли им выполнять поставленные задачи.

Спецназовцы обучались обращаться не только с отечественным стрелковым оружием, но и с большинством распространенных иностранных образцов. На снимке: бойцы подразделения спецназа Тихоокеанского флота с американскими штурмовыми винтовками, 1980-е годы

Источник: https://primamedia.ru

Ситуация резко изменилась после Первой мировой войны, когда стала очевидной колоссальная роль хорошо действующей системы управления армией и то, насколько тяжелые последствия влечет за собой ее нарушение. В большинстве крупных стран именно в это время начинают создаваться прообразы сил специального назначения — как правило, при разного рода тайных полициях, военных разведках и им подобных структурах. Таким образом шел процесс и в Советском Союзе, где основную роль в выполнении заданий особого назначения играли подразделения, существовавшие в структуре НКВД . Именно они специализировались на диверсионной и террористической деятельности, в том числе и за пределами советской территории. Впрочем, попытки создать собственные диверсионные подразделения предпринимались незадолго до войны и в Красной Армии. Например, в ходе Зимней войны 1939–1940 годов действовал Особый лыжный отряд 9-й армии.

Последним доводом в пользу создания специализированных войсковых подразделений, обученных и подготовленных для проведения тайных операций на конкретном театре военных действий, стала Великая Отечественная война. Гигантские масштабы партизанской войны, которая велась в тылу германских войск, доказали, что для успешных действий военные диверсанты должны не просто пройти короткий курс спецподготовки — они должны получить его как отдельную воинскую специальность. Кроме того, стало совершенно очевидно, что для действий в разных условиях, в том числе климатических и природных, такие солдаты должны быть подготовлены по-разному. То же самое касается театра военных действий, на котором им предстояло воевать: универсальные диверсанты проигрывали в возможностях тем, кто готовился действовать в конкретной стране и даже конкретной местности. В качестве примера можно привести тот же Особый лыжный отряд времен войны с Финляндией: успех его действий определялся в первую очередь тем, что костяк подразделения составили студенты-лыжники Ленинградского института физкультуры, которые, в отличие от многих солдат-срочников, умели совершать долгие лыжные марш-броски.

Бойцы спецназа ГРУ во время командировки в одну из африканских стран, 1980-е годы

Источник: https://russian7.ru

Сорок шесть первых

Все эти соображения и стали отправной точкой для подготовки докладной записки, которую начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал армии Сергей Штеменко и начальник Главного разведывательного управления Генштаба, генерал армии Матвей Захаров подали на имя военного министра Советского Союза, маршала Александра Василевского. Содержание этого документа до сих пор засекречено, но можно предположить, что именно предлагалось его авторами. И, видимо, направление их рассуждений совпало с мнением самого маршала Василевского, поскольку 24 октября 1950 года появилась директива по военному министерству СССР №Орг/2/395832, предписывавшая создать подразделения разведки специального назначения, прямо подчиняющиеся начальнику ГРУ Генштаба.

Размах, с которым командование Советской Армии взялось за создание собственных подразделений специального назначения, был огромным. С самого начала было предусмотрено создание 46 рот спецназа! 27 из них создавались при общевойсковых, механизированных и ударных армиях и воздушно-десантных корпусах, две — при Центральной и Северной группах войск, остальные — при отдельных военных округах, в том числе Архангельском, Московском, Киевском, Приволжском, Уральском, Южно-Уральском, Туркестанском, Восточно-Сибирском, Западно-Сибирском, Северо-Кавказском, Донском, Таврическом, Горьковском и Воронежском. Численность каждой такой роты составляла стандартные 120 человек, а это значит, что уже к началу 1951 года в рядах советского армейского спецназа числились по меньшей мере 5520 солдат и офицеров.

Каждая рота спецназа подчинялась непосредственно командующему армией или воздушно-десантного корпуса, а там, где они создавались при военных округах, — их командованию. А для общего руководства было образовано направление по руководству отдельными ротами специального назначения (так называемое 5-е направление) при 2-м отделе 3-го управления 2-го Главного управления Генштаба, как тогда называлась военная разведка. Руководителем этого направления был назначен полковник Павел Степанов. Начавший службу в Красной Армии в 1927 году, он в 1937-м закончил артиллерийскую академию, служил помощником военпреда на военном заводе, а через два года стал сотрудником отдела технической разведки Разведуправления РККА. Пройдя всю Великую Отечественную войну в рядах армейской разведки, после Победы Павел Степанов отправился в заграничную командировку, а вскоре по возвращении из нее и был назначен первым командиром советского спецназа.

Бойцы 22-й бригады спецназа ГРУ в Афганистане, замаскированные под душманов

Источник: pinterest.ru

Творцы хаоса

Что представляла собой отдельная рота специального назначения военной разведки образца начала 1950-х годов? Это были четыре разведвзвода, среди которых был один учебный и один взвод радиоспецсвязи. Из этой роты по мере необходимости формировались подразделения, которые предназначались для выполнения конкретных задач. Это могли быть группа, то есть отделение спецназовцев, которому придавались один-два радиста из радиовзвода, или отряд, основу которого составлял взвод спецназа и при нем два-четыре спецрадиста. Отряды создавались для выполнения особо сложных задач, а в обычных условиях основной боевой единицей спецназа была группа — и именно действиям в ней учили бойцов сил специального назначения.

Отделение роты штаба 3-ей гвардейской бригады спецназа Группы советских войск в Германии — победители соревнований групп специального назначения, начало 1980-х годов

Источник: http://1071g.ru

Командирами отдельных рот войсковой разведки специального назначения становились опытные офицеры-разведчики с фронтовым опытом, как правило, в звании не ниже капитана, командирами взводов — не ниже старшего лейтенанта. Что касается рядовых и сержантов, то попасть на службу в спецназ могли только те из них, кто прослужил в армии не менее двух лет (напомним, что в то время срок службы в сухопутных войсках составлял три года), а кроме того, прошел строжайший медицинский и психологический отбор: спецназ с самого начала задумывался как элита армии.

Основной задачей, которая была поставлена перед спецназом при его создании (и, заметим, остается главной по сию пору), стало выполнение специальных заданий на территории потенциального или действительного противника. Тогда, в начале 1950-х годов, наибольшую опасность для Советского Союза представляло атомное оружие, которым располагали Соединенные Штаты и которое было размещено на территории Западной Европы, — и именно оно стало главной целью спецназовцев. В случае начала войны группы и отряды специального назначения должны были отправиться в назначенные им оперативные районы — те самые, характеристики, особенности и топографию которых спецназовцы досконально изучали во время подготовки, и там развернуть диверсионную деятельность. Прежде всего они должны были наносить удары по ядерным арсеналам противника и средствам доставки оружия массового поражения, уничтожать его штабы и системы коммуникации, сеять панику и буквально парализовывать жизнь там, где действует спецназ.

Бойцы 173-го отдельного отряда спецназа ГРУ с пленными душманами на аэродроме, Афганистан, район Кандагара, 1987 год

Источник: http://afg-hist.ucoz.ru

Очень скоро круг задач армейского спецназа будет расширен: он займется выполнением особых заданий во всех горячих точках, в которых присутствовали интересы Советского Союза. Корея, Вьетнам, Ангола, Мозамбик, Никарагуа, Афганистан — трудно найти хотя бы один вооруженный конфликт времен холодной войны, в котором так или иначе не отметились бы советские спецназовцы.

Постепенно на смену отдельным ротам спецназначения пришли батальоны, потом — бригады и полки; свои части спецназа появились в Военно-морском флоте. К моменту развала Советского Союза в систему разведывательно-диверсионных формирований ГРУ входили 14 отдельных бригад, два отдельных полка, 29 отдельных рот и пять морских разведывательных пунктов (по сути — тех же отдельных рот, но в структуре ВМФ СССР) общей численностью около 22 тысяч человек. И каждый из них по-прежнему знал, что днем рождения армейской разведки специального назначения была и остается дата 24 октября 1950 года, которую с 2006 года отечественный спецназ официально отмечает как День подразделений специального назначения.

Обложка: Спецназ ГРУ в Афганистане. Источник: ria.ru

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