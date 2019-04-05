Как Советский Союз вернул себе «длинную руку» 5 апреля 1946 года в Советской Армии была воссоздана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады. Одной из трех важнейших составляющих российских сил ядерного сдерживания, так называемой ядерной триады, с конца 1940-х годов была и остается стратегическая авиация. Наши стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-95, Ту-160 и Ту-22М в последние годы возобновили активные полеты. Русские «медведи» и «блэкджеки» гордо демонстрируют флаг отечественных ВВС в небесах над обоими полушариями Земли, и судя по нервной реакции Запада, как и прежде, воспринимаются там как серьезное оружие. Сегодня командование Дальней авиации — а именно так на языке военных называются воздушные силы ядерного сдерживания — структурно... На чтение: 4 минуты

5 апреля 1946 года в Советской Армии была воссоздана Дальняя авиация, ставшая составной частью ядерной триады.

Одной из трех важнейших составляющих российских сил ядерного сдерживания, так называемой ядерной триады, с конца 1940-х годов была и остается стратегическая авиация. Наши стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-95, Ту-160 и Ту-22М в последние годы возобновили активные полеты. Русские «медведи» и «блэкджеки» гордо демонстрируют флаг отечественных ВВС в небесах над обоими полушариями Земли, и судя по нервной реакции Запада, как и прежде, воспринимаются там как серьезное оружие.

Сегодня командование Дальней авиации — а именно так на языке военных называются воздушные силы ядерного сдерживания — структурно входит в состав Воздушно-космических сил России. Но так было далеко не всегда, и порой из военного словаря исчезало даже само понятие «дальняя авиация». В последний раз такое случилось в конце войны, когда вместо Авиации дальнего действия, подчинявшейся непосредственно Ставке Верховного главнокомандования, появилась просто 18-я воздушная армия ВВС РККА. И лишь через полтора года, 5 апреля 1946 года, на базе этой армии вновь была воссоздана Дальняя авиация Вооруженных сил СССР.

Дальний бомбардировщик Ер-2 — одна из самых удачных и оригинальных машин, стоявших на вооружении Авиации дальнего действия Ставки Верховного главнокомандования. Источник: http://www.airwar.ru

От «Ильи Муромца» до Пе-8

Днем рождения дальней авиации сегодня официально считается 23 декабря 1913 года, когда в свой первый испытательный полет отправился самый большой на тот момент самолет в мире — «Илья Муромец», созданный гениальным русским авиаконструктором Игорем Сикорским. Задуманный как пассажирский самолет, «Илья Муромец» с началом Первой мировой войны превратился в первый и самый мощный многомоторный бомбардировщик в мире.

Увы, события первой четверти ХХ века не позволили России удержать заслуженное первенство в сфере тяжелой многомоторной авиации. Его пришлось возвращать невероятными усилиями, и на это ушло почти двадцать лет. Лишь с середины 1930-х годов советские летчики на самолетах конструкции Андрея Туполева и Павла Сухого начали совершать дальние и сверхдальние перелеты. Знаменитые полеты экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова через весь Советский Союз в Америку, в том числе и через Северный полюс, знаменитый полет женского экипажа самолета «Родина» во главе с Валентиной Гризодубовой — все эти достижения имели и далеко идущие практические цели. Понимая неизбежность скорой мировой войны, советское руководство делало все, чтобы доказать потенциальным противникам и союзникам: наши самолеты могут достать врага где угодно.

Высокими темпами в то время развивалась и сама авиационная техника. Если в первые годы после Гражданской войны советские авиаторы вынуждены были довольствоваться морально и технически устаревшими «Муромцами» и иностранными машинами типа «Юнкерса ЮГ-1», то уже в конце 1929 года на вооружение был принят первый советский тяжелый бомбардировщик ТБ-1. Вслед за ним появились ТБ-3 и ДБ-3, а уже накануне Великой Отечественной войны —дальние бомбардировщики Ер-2 и Пе-8.

Советский дальний бомбардировщик Пе-8, доставивший в США наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, на американском аэродроме, июнь 1942 года. Источник: http://www.airwar.ru

Это позволило еще в 1930-х годах создать в составе советских Вооруженных сил такое необычное формирование, как Армия особого назначения — воздушную армию, ставшую прообразом дальней авиации как рода войск. Просуществовали они недолго, до 5 ноября 1940 года, когда впервые в отечественной истории была создана дальняя бомбардировочная авиация Главного командования.

Дальняя бомбардировочная

Недавно появившейся дальнебомбардировочной авиации выпало совершить первые боевые вылеты в первый же день Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года, когда она отправилась на бомбежку скоплений немецких войск непосредственно на государственной границе СССР. После этого советские дальние бомбардировщики наносили удары по целям на территории оккупированной Польши, Румынии и самой Германии. А в конце лета 1941 года впервые бомбили вражескую столицу — Берлин. Тяжелые бомбардировщики Пе-8 и Ер-2 из состава 81-й дальней бомбардировочной дивизии вылетели с аэродрома Пушкин под Ленинградом 10 августа и той же ночью обрушили свой бомбовый груз на столицу Германии, а с середины сентября такие налеты летчики дальнебомбардировочной авиации стали выполнять регулярно. Бомбардировки Берлина группой Евгения Преображенского в 1941-м продолжались целый месяц. Сейчас РВИО создает музей Героя Советского Союза генерал-полковника Преображенского на его родине, в городе Кириллове Вологодской области. /p>

Маршал Георгий Жуков и командующий Авиацией дальнего действия генерал-полковник Александр Голованов на Брянском фронте, июль 1943 года. Источник: https://persons-info.com

Но обстановка на советско-германском фронте в первый период войны и существенные потери авиатехники вскоре привели к тому, что дальнебомбардировочная авиация стала использоваться не по своему прямому назначению, а фактически в роли фронтовой. В этом смысле показателен знаменитый эпизод из романа Константина Симонова «Живые и мертвые», где тройка тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 вынуждена была бомбить мост непосредственно у переднего края днем и без прикрытия истребителей. Таких примеров было немало, и стоит ли удивляться, что уже к августу 1941 года потери в дальнебомбардировочной авиации достигли 65%.

В этот момент Ставка Верховного главнокомандования пошла на радикальные меры: дальняя бомбардировочная авиация была переформирована и 5 марта 1942 года превратилась в Авиацию дальнего действия (АДД), сохранив подчиненность непосредственно ставке. При этом она превратилась в самостоятельный род войск, который уже нельзя было использовать как попало, в угоду обстановке.

Командующим Авиацией дальнего действия стал уникальный человек — генерал-майор Александр Голованов, один из тех людей, кто накануне войны ратовал за создание дальнебомбардировочной авиации. Это человек пользовался уникальным доверием со стороны Сталина , что позволило ему после назначения на новую должность быстро превратить АДД в эффективный боевой инструмент. И не только боевой: тяжелые бомбардировщики авиации дальнего действия были единственными машинами в Советском Союзе, способными преодолевать трансконтинентальные и трансокеанские маршруты. Поэтому именно они выполняли многие политически значимые полеты, такие, например, как доставка советской делегации во главе с Иосифом Сталиным на Тегеранскую конференцию в 1943 году или полет главы Наркоминдела Вячеслава Молотова в Англию и США по вопросам союзнической поддержки летом 1942 года.

Дальний бомбардировщик Ил-4 был самым массовым самолетом, который использовался в Авиации дальнего действия. Источник: http://www.airwar.ru

Примечательно и то, что в том же 1942 году в состав АДД вошел, например, Гражданский воздушный флот — «Аэрофлот», многие летчики которого выполняли совсем не гражданские задания, доставляя грузы партизанам, перебрасывая советских военных советников и военные грузы в Южную и Восточную Европу. Вероятно, на том, чтобы активно использовать гражданский флот и включить его в состав Авиации дальнего действия, настоял сам Александр Голованов, который до начала 1941 года работал именно в ГВФ и даже заслужил титул «летчика-миллионера», то есть имевшего налет в миллион километров.

«С армией вы и, болея, справитесь»

Но в начале декабря 1944 года Авиация дальнего действия, несмотря на очевидную успешность ее боевого применения, внезапно подверглась коренной реорганизации. Трудно сказать, почему Ставка Верховного главнокомандования приняла такое решение. Как писал в своих воспоминаниях «Дальняя бомбардировочная…» сам Александр Голованов, виной тому стала его внезапная болезнь, ставшая следствием гигантской перегрузки: «Осенью 1944 года в состав АДД были введены воздушно-десантные войска. <…> К обсуждению вопроса, в чьем подчинении должны быть воздушно-десантные войска, кто их должен готовить, я не привлекался. Последовал вызов в Кремль, где присутствовало уже командование воздушно-десантных войск и где в это время находился маршал Тито, прибывший из Югославии. Мне было объявлено, что решено ввести воздушно-десантные войска в АДД, а мне, как командующему, возглавить это дело. <…> Уйдя с головой в решение вопросов подготовки и предстоящего использования воздушно-десантной армии, прорабатывая возможные варианты ее применения в предстоящих наступательных операциях, я незаметно для себя перешел опять на ненормированный рабочий день, что в самом непродолжительном времени и сказалось на моем здоровье. В ноябре опять начались сильные приступы оставившей было меня болезни, и я в конце концов оказался на постельном режиме в Соснах под Москвой. <…> Видя, что я не в состоянии вести нормальную, по моему пониманию, работу, не могу лично докладывать Верховному и решать нужные вопросы, счел невозможным для себя руководить возложенным на меня объемом работы и обратился с просьбой к Сталину освободить меня от занимаемой должности. Решение для меня пришло совершенно неожиданное. Аэрофлот был передан в Совет Министров СССР, воздушно-десантная армия возвращена в наземные войска, АДД преобразована в 18-ю воздушную армию, а я назначен ее командующим, а также членом Военного совета и заместителем Главнокомандующего ВВС. Некоторое время спустя позвонил Верховный и, справившись о здоровье, сказал:

— Без дела вы пропадете, а с армией вы и, болея, справитесь. Думаю, что и болеть будете меньше».

Командующий Дальней авиацией Вооруженных сил СССР маршал авиации Александр Голованов в парадном мундире, конец 1940-х. Источник: https://prabook.com

Совершенно иную версию выдвинул в своих воспоминаниях «Что было – то было» Василий Решетников, который в 1969-1980 годах командовал Дальней авиацией, а в годы войны был обычным летчиком АДД. По его мнению, «командующий ВВС А. А. Новиков уже давно тяготел к тому, чтобы АДД — эту мощную ударную силу — не только подчинить себе, но и привлечь для боевых действий днем, поскольку воздушные армии фронтов не так уж были сильны ударными средствами, зато располагали несметными массами истребительной авиации, способной прикрыть боевые действия дальних бомбардировщиков с максимальной надежностью, исключающей боевые потери от атак истребителей противника». И в итоге, полагает Василий Решетников, маршал авиации Александр Новиков сумел добиться своего, и детище Александра Голованова – Авиация дальнего действия Ставки Верховного главнокомандования – превратилась в 18-ю воздушную армию, не имевшую в своем названии даже слова «дальнебомбардировочная».

Рождение Дальней авиации

В таком урезанном варианте советская дальняя авиация просуществовала недолго. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки и очевидная ставка бывших союзников по антигитлеровской коалиции на дальнюю авиацию как средство доставки нового оружия вынудили советское руководство пересмотреть решение о ликвидации Авиации дальнего действия. В результате 3 апреля 1946 года Совет министров СССР принимает секретное постановление, касающееся судьбы дальней авиации, а два дня спустя, 5 апреля появляется приказ заместителя министра Вооруженных сил СССР об объявлении выписки из этого совершенно секретного постановления, согласно которой на базе 18-й воздушной армии воссоздавалась дальнебомбардировочная авиация, но уже под другим названием – Дальняя авиация Вооруженных сил СССР.

Первый советский самолет-носитель атомной бомбы Ту-4, поступивший на вооружение советской дальней авиации в 1948 году. Источник: http://www.airwar.ru

Как писал в своих мемуарах назначенный командовать новой структурой Александр Голованов, в то время уже главный маршал авиации, «18-я воздушная армия просуществовала весьма недолго, ранней весной 1946 года она была вновь преобразована в стратегическую авиацию, но получила уже новое название. Дальняя авиация существует и по сей день, что естественно и закономерно. Можно лишь удивляться, как могли тогда снять с частей и соединений даже название дальнебомбардировочных. Сама жизнь показала нелепость такого мероприятия, ибо между бомбардировочной фронтовой авиацией и стратегической – Дальней авиацией существует серьезное различие, серьезная разница как в их боевом применении, так и в их задачах и целях. Сейчас это вопрос бесспорный, а в те времена это не все понимали». Справедливость этой оценки подтвердило время. Сегодня возможности Дальней авиации ВВС России — то есть стратегической авиации страны — на порядки превосходят те, которыми Дальняя авиация СССР обладала в 1946 году.

Заслуги отечественной Дальней авиации четыре с половиной года назад были увековечены памятником в честь 100-летия создания Дальней авиации, стоящим на аллее Девичьего поля в Москве. Открытие монумента, установленного по инициативе командования, Военного совета и Совета ветеранов Дальней авиации при поддержке Российского военно-исторического общества, состоялось 12 ноября 2014 года. Он был создан на пожертвования ветеранов и офицеров Дальней авиации, а также организаций и предприятий России и просто неравнодушных к отечественной истории граждан.

Памятник в честь столетия дальней авиации России, установленный в Москва на аллее сквера Девичьего поля в 2014 году. Источник: https://livejournal.com

Обложка: Самолеты современного Командования Дальней авиации ВКС России (слева направо): Ту-95, Ту-160 и Ту-122М. Источник: http://www.airforce.ru