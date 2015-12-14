Деятельность Коминформбюро Информационное бюро коммунистических и рабочих партий было основано в 1947 году на конференции в польском городе Шклярска-Поремба и первоначально включало коммунистические партии девяти стран. В апреле 1956 года решением ЦК КПСС и входивших в Информбюро партий его деятельность и издание газеты «За прочный мир, за народную демократию!», издававшейся на иностранных языках, были прекращены. На чтение: 4 минуты

ПРИХОД К ВЛАСТИ КОМПАРТИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

«План Маршалла» обозначил грани расхождений между СССР и западными союзниками. Советский Союз отверг идею экономического единения с Западом на американских условиях, что само по себе предполагало разделение международной системы. Разрыв между западной и восточной частями мирового экономического организма вынуждал обе части заботиться о том, чтобы вернуть себе самодостаточность и компенсировать потери от разрыва органических, веками складывавшихся хозяйственных связей. Западная Европа под руководством США пошла по пути субрегиональной экономической, а затем и военно-политической интеграции. Восточная Европа, влекомая Советским Союзом, тоже стала перестраиваться в обособленный политико-хозяйственный и военный комплекс.

Дипломатическое признание западными державами Венгрии, Польши и Румынии, а затем раскол с Западом из-за «плана Маршалла» дали основание Москве отказаться от сдерживания революционности компартий восточноевропейских стран. Советское руководство, осознав, что США приступили к созданию сферы своего влияния в Западной Европе, решило способствовать большевизации Европы Восточной.

Добиваясь ослабления конкурентов, компартии опирались на командные позиции, которые они успели приобрести в органах внутренних дел и иных силовых структурах. Многопартийность становилась формальностью. Позиций некоммунистических партий подрывались при помощи провоцирования расколов в них. Такая тактика была применена в отношении Партии мелких сельских хозяев в Венгрии и Польской крестьянской партии. Обе партии ослабели и в конце концов стали союзниками коммунистов.

Но самым мощным средством в руках коммунистов была фабрикация дел по обвинению оппозиции в заговорах против государства. В Болгарии, где после формирования правительства Георгия Димитрова 1946 г. сохраняло влияние оппозиционное крыло Болгарского земледельческого народного союза, его лидер Никола Петков был обвинен в 1947 г. в заговоре и казнен. Тогда же в Румынии был приговорен к пожизненному заключению лидер Национал-царанистской партии Юлиу Маниу, а сама партия – распущена. В Венгрии премьер-министр Ф.Надь в мае 1947 г. после разоблачения очередного «заговора» отказался вернуться на родину из Швейцарии. Вынужден был эмигрировать, как уже говорилось, и бывший вице-премьер Польши С.Миколайчик.

Коммунистам не всегда удавалось захватывать власть сразу. В Венгрии на выборах августа 1947 г. им удалось получить лишь 21,5% голосов и пришлось сохранить коалицию с ослабленными «мелкими хозяевами» (представители последних занимали посты премьер-министров до 1952 г.). С целью избавить коммунистов от соперников на левом фланге, Москва стала инициировать объединения коммунистических партий с социал-демократическими. Группировки социал-демократов, которые не желали объединяться с коммунистами, вынуждали самораспуститься, а их лидеров – отправляли в эмиграцию.

После отречения в конце 1947 г. короля Михая V во всех восточноевропейских странах была установлена республиканская форма правления. Народные фронты из партийных коалиций превратились в зонтичные структуры, руководимые компартиями и объединявшие все имевшиеся в той или иной стране общественные организации. К осени 1947 г. в странах Восточной Европы, за исключением Чехословакии и Венгрии, коммунисты определяли направленность правительственных курсов.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/perelom_situacii_v_vostochnoy_evrope_i_obrazo-a858.html

КОМИНФОРМ И ОБРАЗОВАНИЕ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЛОКА»

Идею образования информбюро Сталин начал обсуждать с некоторыми лидерами восточноевропейских компартий, по крайней мере, с весны 1946 г. Это, в частности, видно из выступлений Ракоши перед руководящими функционерами КП Венгрии после его произошедшей 1 апреля встречи со Сталиным, а особенно из рукописных заметок Тито, сделанных после визита в Москву в конце мая — начале июня 1946 г. Но только в беседе с генсеком ППР В. Гомулкой 4 июня 1947 г. (в присутствии Молотова, Берии, Воз­несенского, Маленкова и Микояна) Сталин перевел дело в практическую плоскость: предложил тому созвать в Польше совещание компартий. Согласие Гомулки дало старт подготовке совещания, которое затем состоялось 22—28 сентября 1947 г. в Шклярской Порембе и закончилось учреждением Коминформа. Правда, ни о каком создании информбюро советский руководитель ни в беседе с Гомулкой 4 июня, ни при их следующем разговоре ночью с 9 на 10 июля речи не вел, а называл в качестве цели совещания лишь обмен информацией и мнениями о положении в отдельных странах, о проблемах, которые стоят перед компартиями в Европе, и организацию международного коммунистического печатного органа. Это и фигурировало в письме, которое Гомулка, по согласованию со Сталиным, разослал в конце июля от имени ЦК ППР руководителям компартий, приглашенных участвовать в предстоявшей встрече (кроме ВКП(б) и ППР это были компартии Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Италии и Франции). Но советская сторона в полной тайне от лидеров как ППР, так и других партий-участниц стала готовиться к тому, чтобы неожиданно для них в ходе самого совещания явочным порядком выдвинуть предложение о создании информбюро с координирующими функциями и провести соответствующее решение. Данный план и был реализован в Шклярской Порембе…

В распоряжении исследователей пока нет (то ли из-за отсутствия, то ли из-за сохраняющегося режима секретности) документов о том, когда и каким образом советское руководство пришло к решению учредить Коминформ. А соответственно нет и прямых данных о том, что конкретно подвигло Сталина на этот шаг и намеревался ли он с самого начала, еще только предложив Гомулке созыв совещания, использовать последнее для создания Коминформа, а значит, изначально обманывал лидера ППР, или же принял такое решение позже, при подготовке к встрече в Шклярской Порембе. Можно только (как и по поводу перехода к форсированной совети­зации) констатировать, что поскольку вопрос о созыве совещания Сталин впервые поставил перед Гомулкой 4 июня 1947 г., т. е. до состоявшегося 5 июня выдвижения «плана Маршалла», из этого должен следовать вывод, что сама идея о совещании не была реакцией Кремля на упомянутый план, давно фигурирующий в разных историографических версиях как вызов, советским ответом на который и стало появление Коминформа.

Встает, однако, вопрос, для чего в таком случае руководитель СССР решил провести такое совещание. Лишь, как он уверял Гомулку, для обмена информацией и организации печатного органа? Вряд ли можно поверить, что Сталин затеял совещание только ради этих целей, которые с успехом можно было осуществить, не прибегая к столь неординарной (и до тех пор беспрецедентной) акции, как встреча руководящих деятелей целого ряда компартий, включая ВКП(б). На такое серьезное предприятие он должен был пойти лишь во имя решения крупной задачи…

Л.Я. Гибианский. Форсирование советской блоковой политики

http://www.usinfo.ru/c2.files/holodnajavojna4.htm

ДИСКУССИЯ ЛИДЕРОВ КОМПАРТИЙ

На первом этапе совещания среди прочих выделялся доклад югославского представителя Карделя — это был блестящий анализ революционного опыта его народа в ходе войны. Если коммунисты вышли из боев единственными победителями, говорил Кардель, то это произошло не в результате «случайности» или «особенно благоприятных условий»; такое стало возможным благодаря политической линии, которая доказала свою правильность; суть ее — вооруженная борьба, опора на народные массы, а не на альянс с другими партиями, уничтожение старого государственного аппарата и создание нового государства прямо во время партизанской войны. Именно потому, что такая ориентация была избрана еще в период боевых действий, югославские коммунисты смогли ясно видеть различие между великими державами антифашистской коалиции; они не ставили их в один ряд и понимали, что «братский союз Москва–Белград составляет опору, естественную гарантию нашей независимости». Здесь впервые была начата открытая полемика…

Второй, более полемический этап работы совещания начался 25 сентября со знаменитого доклада советского представителя Жданова «О международном положении». Он представлял собой идеологическую платформу, на основе которой руководители СССР готовились сражаться в «холодной войне»; они призывали и другие коммунистические партии присоединиться к ним. Мир, по Жданову, разделился теперь на два лагеря: один из них — «империалистический и антидемократический», во главе которого стоят Соединенные Штаты, второй — «антиимпериалистический и демократический», имеющий своей «опорой» Советский Союз. Задачей первого является «подготовка к новой империалистической войне» в целях «борьбы против социализма и демократии»; второй лагерь, таким образом, должен вступить в битву за «сохранение прочного демократического мира». В этом деле «ведущая роль принадлежит Советскому Союзу и его внешней политике»…

Для того чтобы понять, насколько поворотным в подлинном смысле этого слова был характер речи Жданова, необходимо учесть, что всего несколькими неделями ранее коммунисты объявили разделение мира на враждебные блоки изобретением «реакционных кругов», с этим разделением необходимо бороться и разоблачать его; теперь же, напротив, сам Жданов говорил об этом как о безусловном факте; такое разделение делало, по его оценке, невозможным какой-либо нейтралитет или даже просто колебание.

В то время доклад Жданова был опубликован не полностью… часть выступления осталась секретной, так же как и содержание всей дискуссии, последовавшей за этой речью. В ней содержалась резкая критика французских и итальянских коммунистов. Тех и других Жданов обвинял в том, что они не выступили против американского нажима, целью которого было изгнание представителей компартий из правительств…

Дебаты в Шкларска Пореба ознаменовали собой начало нового периода в развитии европейского коммунистического движения. В переломный момент «холодной войны» оно следовало воле Сталина, который до мелочей направлял его деятельность, стремясь дать ответ на американский вызов. Он принял в целом правила игры, которые ему навязывали новые противники. На «холодную войну» он отвечал «холодной войной». Была воспринята логика фронтального столкновения. Во имя ее в жертву приносились даже соображения о возможности будущего распространения в мире идей социализма и коммунизма.

Дж. Боффа. Национальные пути к социализму

http://scepsis.net/library/id_3194.html

НАРАСТАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В идеологической борьбе против СССР американские империалисты, не разбираясь в политических вопросах и демонстрируя свое невежество, выделяют прежде всего идею о том, чтобы изобразить Советский Союз как силу якобы антидемократическую, тоталитарную, а США и Англию и весь капиталистический мир как демократию. Эта платформа идеологической борьбы — защита буржуазной лжедемократии и обвинение коммунизма в тоталитаризме — объединяет всех без исключения врагов рабочего класса, начиная от капиталистических магнатов и кончая лидерами правых социалистов, которые с величайшей готовностью подхватывают любую клевету на СССР, подсказанную их империалистическими хозяевами. Стержнем этой мошеннической пропаганды является утверждение о том, что признаком истинной демократии служит якобы многопартийность и наличие организованного в оппозицию меньшинства. На этом основании английские лейбористы, не жалеющие сил для борьбы против коммунизма, хотели бы обнаружить антагонистические классы и соответствующую борьбу партий в СССР. Невежды в политике — они никак не могут понять, что в СССР уже давно нет капиталистов и помещиков, нет антагонистических классов и нет ввиду этого множественности партий. Они хотели бы иметь в СССР милые их сердцу буржуазные, в том числе псевдосоциалистические партии, как империалистическую агентуру. Но, к их прискорбию, история обрекла эти эксплуататорские буржуазные партии на исчезновение.

Не жалея слов для возведения клеветы против советского режима, лейбористы и другие адвокаты буржуазной демократии в то же время находят вполне нормальным кровавую диктатуру фашистского меньшинства над народом в Греции и Турции, закрывают глаза на многие вопиющие нарушения норм даже формальной демократии в буржуазных странах, замалчивают национальный и расовый гнет, коррупцию, бесцеремонную узурпацию демократических прав в США.

Одним из направлений идеологической «кампании», сопутствующей планам порабощения Европы, является нападение на принцип национального суверенитета, призыв к отказу от суверенных прав народов и противопоставление им идей «всемирного правительства». Смысл этой кампании состоит в том, чтобы приукрасить безудержную экспансию американского империализма, бесцеремонно нарушающего суверенные права народов, выставить США в роли поборника общечеловеческих законов, а тех, кто сопротивляется американскому проникновению, представить сторонниками отжившего «эгоистического» национализма. Подхваченная буржуазными интеллигентами из числа фантазеров и пацифистов идея «всемирного правительства» используется не только как средство давления в целях идейного разоружения народов, отстаивающих свою независимость от посягательств со стороны американского империализма, но и как лозунг, специально противопоставляемый Советскому Союзу, который неустанно и последовательно отстаивает принцип действительного равноправия и ограждения суверенных прав всех народов, больших и малых. В нынешних условиях империалистические страны, как США, Англия и близкие им государства, становятся опасными врагами национальной независимости и самоопределения народов, а Советский Союз и страны народной демократии — надежной опорой в защите равноправия и национального самоопределения народов.

Обложка: обложка газеты “За прочный мир, за народную демократию!» Орган информационного бюро коммунистических и рабочих партий. Являлась для своего времени флагманом советской идеологической борьбы за рубежом и продвижения идей социализма во всем мире.

Источник: https://alumni.mgimo.ru

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