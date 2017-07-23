Советский Диснейленд Разговоры о том, что в Москве надо создать специальный детский парк наподобие Диснейленда, идут уже давно. В начале 1990-х годов заговорили о крупном развлекательном комплексе в Нижних Мнёвниках. К строительству приступил сам Зураб Церетели. В бессрочное пользование он получил 316 гектаров земли, и на этой территории быстро появились… цементный заводик, рынок, заправки. Тихонечко всё заглохло, землю отобрали, а кто будет этим заниматься дальше, так и не решили. Новые московские власти всё-таки приступили к воплощению детской мечты и даже имя ей придумали – «Остров мечты». Этот парк уже возводится на территории Нагатинской поймы на юге Москвы. Говорят, что парк будет аналогом... На чтение: 2 минуты

Разговоры о том, что в Москве надо создать специальный детский парк наподобие Диснейленда, идут уже давно. В начале 1990-х годов заговорили о крупном развлекательном комплексе в Нижних Мнёвниках. К строительству приступил сам Зураб Церетели. В бессрочное пользование он получил 316 гектаров земли, и на этой территории быстро появились… цементный заводик, рынок, заправки. Тихонечко всё заглохло, землю отобрали, а кто будет этим заниматься дальше, так и не решили.

Новые московские власти всё-таки приступили к воплощению детской мечты и даже имя ей придумали – «Остров мечты». Этот парк уже возводится на территории Нагатинской поймы на юге Москвы. Говорят, что парк будет аналогом Диснейленда (поскольку в проекте участвует известная американская кинокомпания DreamWorks), но с русским акцентом.

А это значит, что уже в 2018 году на одной территории могут сойтись Шрек и Илья Муромец, Пингвины Мадагаскара и Чебурашка, Кунг-фу Панда и Крокодил Гена. Одним словом – мир, дружба, жвачка.

Но было бы неправильно говорить, что в Советском Союзе не думали о счастливом детстве подрастающего поколения. В 1960 году появилось письмо в ЦК КПСС именно об этом. Федеральный портал «История.рф» впервые публикует письмо (из Архива Президента Российской Федерации) с предложением о строительстве в Москве детского парка развлечений.

Письмо в ЦК КПСС секретаря МГК КПСС В. Устинова и секретаря ЦК ВЛКСМ С. Павлова

28 июня 1960 г.

В целях дальнейшего улучшения воспитательной работы с детьми, организации разумного и увлекательного их отдыха, расширения кругозора, развития любознательности и интересов, широкого знакомства детей с достижениями нашей Родины в развитии народного хозяйства, науки и культуры ЦК ВЛКСМ и МГК просят рассмотреть вопрос о строительстве в Москве детского парка под условным названием «Страна чудес».

Группой молодых архитекторов Института генерального плана Архитектурно-планировочного управления г. Москвы совместно с ЦК ВЛКСМ и другими организациями подготовлены предложения по созданию такого парка.

Детский парк «Страна чудес» предлагается разместить в западной части пригородной территории Москвы, напротив прибрежного парка Фили – Кунцево, на площади 260 гектаров.

Территория парка планируется в виде рельефной карты нашей Родины с наиболее значительными промышленными, культурными и государственными центрами. Одно из значительных сооружений парка – макет Москвы. Здесь можно увидеть прошлое, настоящее и будущее столицы, улицы с новыми и удобными домами, современным городским транспортом: вертолёты, электроходы и т. п. Аттракционы и сооружения парка будут созданы с таким расчётом, чтобы дети в увлекательной и познавательной форме увидели «Страну чудес» – Союз Советских Социалистических Республик.

В парке дети будут не просто посетителями, экскурсантами, а активными участниками всего того, что происходит в «Стране чудес». Ребята будут сами управлять «ракетами», «космическими кораблями», «подводными лодками», встанут к «домнам» и «мартенам», будут работать на заводах и полях.

Своё творчество дети будут демонстрировать в концертных и выставочных залах, а силу и ловкость – на многочисленных спортивных площадках. Зимой в парке можно организовать массовые катания на русских тройках, лыжные прогулки, спортивные соревнования, зимние праздники.

Обилие зелени, наличие Москвы-реки и искусственных озёр на территории парка создадут благоприятные возможности для здорового отдыха детей. Парк украсят разнообразные сооружения для игр, танцев, развлечений и отдыха. Ежедневная вместимость парка предполагается летом до 300 тыс. человек, зимой – до 200 тыс. человек.

Транспортные коммуникации – метро арбатского радиуса, автобус, троллейбус и речной трамвай – обеспечат хорошую связь парка со всеми районами Москвы.

Расходы по строительству детского парка «Страна чудес» составят по предварительным расчётам около 600 млн. рублей. Половину расходов по строительству парка 300 млн. рублей можно было бы покрыть за счёт средств от проведения в 1961 году Всесоюзной детской денежно-вещевой лотереи на сумму 750–800 млн рублей. Распространение лотерейных билетов могли бы взять на себя комсомольские организации.

Строительство детского парка «Страна чудес» можно было бы поручить Главмосстрою, а функции заказчика возложить на Управление капитального строительства Мосгорисполкома.

ЦК ВЛКСМ предполагает объявить сооружение детского парка «Страна чудес» Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Молодёжь поможет выполнить земляные работы, благоустроить территорию, проведёт массовые субботники и воскресники. Комсомольские организации союзных республик, краёв и областей будут шефствовать над строительством соответствующих участков и зон «Страны чудес», помогут создать необходимые сооружения, макеты и аттракционы, выставки. Комсомольские организации примут также шефство над выполнением заказов строящегося парка, изготовлением проектов, объявят поход за экономию строительных материалов, проведут комсомольские воскресники и рейды в фонд строительства «Страны чудес».

Секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов

Секретарь МГК КПСС В. Устинов

Неизвестно, был ли какой-то конкретный ответ на это письмо – по крайней мере, свидетельств об этом нет. Однако известно, что в 1959 году Никита Хрущёв после визита в США загорелся идеей создать парк развлечений наподобие лос-анджелесского Диснейленда. Над проектом работали Научно-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы и архитектор Виталий Долганов, которые за основу парка взяли карту СССР и разнородный ландшафт страны. Но пока проект дорабатывался, в 1964 году Никита Хрущёв покинул должность генсека, финансирования не хватало и «Страну чудес» отправили в архив на долгие годы.