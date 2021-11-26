РИХТЕР СВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ

Великий русский пианист.

Становление

Отец – немец, музыкант и композитор Теофил Данилович Рихтер, работавший в консерватории Одессы. Мать - Анна Павловна Москалева, имела дворянские корни. В период Гражданской войны маленький Святослав жил и воспитывался у своей тети, сестры матери. Она передала мальчику любовь к изобразительному искусству.

В 1916 году Святослав воссоединился со своими родителями в Одессе. Тогда он стал обучаться игре на фортепьяно, сказывалось творческое влияние отца, который руководил музыкальным образованием сына. Святослав также стал сочинять музыку. Он полюбил оперу и подумывал стать дирижером.

В начале 1930-х юноша зарабатывал пианистом в Доме моряка в Одессе, после этого перейдя в местную филармонию, где состоялся его сольный дебют – Святослав исполнял концерт из произведений любимого им Шопена . С середины 1930-х он служил в оперном театре Одессы. Через три года уехал в Москву, где стал студентом консерватории (его педагогом был Генрих Нейгауз). Вскоре Рихтер был исключен, так как мало внимания уделял предметам из общей программы, однако затем вернулся и доучился здесь. Осенью 1940 года он впервые выступил в столице с Шестой сонатой Прокофьева. В 1940-е работал в Московской филармонии.

Во время Великой Отечественной войны музыкант оставался в Москве, обитал у родственников своего учителя Нейгауза, ходил репетировать к ставшей ему большим другом Анне Трояновской. В столице он давал концерты, при этом часто гастролируя, в том числе выступал в блокадном Ленинграде. В его репертуар зачастую входили новые произведения различных композиторов. Военные годы были временем потерь. В Одессе был арестован и затем погиб отец Рихтера, мать же, которую пианист долгое время считал погибшей, в конце войны уехала в Германию.

Расцвет

В 1943 году Рихтер познакомился с певицей и педагогом консерватории Ниной Дорлиак, которая затем стала его женой. Впоследствии они неоднократно выступали дуэтом. В 1945 году молодой виртуоз стал победителем Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей и приобрел всеобщую известность. В 1950 году удостоился Сталинской премии. После этого Святослав Теофилович много гастролировал по Советскому Союзу и дружественным странам, однако на Западе впервые смог выступить только в 1960 году. Тогда он дал множество концертов в США, произведя фурор своей потрясающей игрой. Тогда же пианист получил премию «Грэмми» за исполнение концерта Брамса. В 1952 году Рихтер наконец смог попробовать себя в роли дирижера во время первого исполнения Симфонии-концерта Прокофьева . С последним музыкант дружил. Великий композитор посвятил Рихтеру свою Девятую симфонию. К тому же 1952 году относится и опыт Святослава Теофиловича в кино: он сыграл Листа в картине Григория Александрова «Композитор Глинка».

В 1961 году Рихтер стал народным артистом СССР, а также удостоился Ленинской премии. В 1960-1980-е виртуоз продолжал активно гастролировать по нашей стране и за рубежом. Сохранилось множество записей его концертов, однако студийных записей было сделано не так много. Репертуар Святослава Теофиловича был очень разнообразным. Он мог исполнять и барочную музыку, и музыку своего времени. Одними из любимых и часто исполняемых композиторов Рихтера были Шопен, Прокофьев, Гайдн , Шуман , Лист .

В 1975 году он получил звание Героя Социалистического Труда, в 1987-м – Государственную премию им. Глинки, в 1996-м – Государственную премию РФ, также был обладателем многих отечественных и зарубежных наград и премий. Рихтер заложил основы многих музыкальных фестивалей, среди которых французские «Музыкальные празднества в Турени» (с 1961), «Декабрьские вечера» в Пушкинском музее (с 1981), Тарусский фестиваль (с 1993).

В конце жизни пианист проживал во Франции. Последнее его выступление прошло в Любеке в 1995 году. Великий музыкант скончался летом 1997 года в Москве, куда он вернулся из Парижа перед смертью.