Михаил Калатозов. Путешествие в мире кино Он предлагал построить в Крыму «советский Голливуд», завоевал высшую награду Каннского кинофестиваля за фильм «Летят журавли» и вдохновил своими лентами целое поколение европейских кинематографистов «новой волны» На чтение: 3 минуты

Он предлагал построить в Крыму «советский Голливуд», завоевал высшую награду Каннского кинофестиваля за фильм «Летят журавли» и вдохновил своими лентами целое поколение европейских кинематографистов «новой волны».

Тбилиси – Москва – Лос-Анджелес

28 декабря 1903 года родился советский режиссер Михаил Константинович Калатозов. Он происходил из древнего княжеского рода Амиреджеби. Один дядя будущего режиссера был генералом императорской армии, а другой основал университет в Тбилиси. Настоящая фамилия Михаила Константиновича – Калатозишвили – впоследствии была переделана на русский манер. Дом родителей Михаила Калатозова в Тбилиси постоянно посещали интересные гости: писатели, ученые, деятели искусства. С 1917 года Михаил Константинович начинает работать – ему тогда было всего четырнадцать лет. Сменив несколько профессий, он понял, что тяготеет к творчеству и во что бы то ни стало свяжет свою жизнь с кино. В 1923 году Калатозов становится сотрудником Тбилисской киностудии, где прошел все ступени сложной карьерной лестницы кинематографиста. За два года работы он побывал монтажером, ассистентом оператора, оператором, актером и, наконец, режиссером. В 1930 году Михаил Калатозов снял свою первую самостоятельную картину – документальный фильм «Соль Сванетии» о грузинской общине, издревле проживавшей на северо-западе региона. О преданности молодого режиссера своему делу ходили легенды. Одна из них гласит, что ради съемок «Соли Сванетии» Калатозов взял камеру, пленку и целый год прожил в горах, собирая материал. По возвращении в Тбилиси он привез фильм, от которого, по словам режиссера Сергея Соловьева (в будущем – создателя «Ассы») «содрогнулся весь кинематографический мир». Спустя шесть лет Михаил Константинович был назначен директором Тбилисской киностудии, приобретал новую технику и занимался модернизацией всех производственных процессов. В 1940-х годах ему доведется работать на крупнейших студиях СССР – Ленфильме и Мосфильме, а также быть заместителем министра кинематографии.

От документального кино Калатозов стремительно перешел к игровому. В 1941 году ошеломительный успех имела картина «Валерий Чкалов», посвященная биографии прославленного советского летчика. Актер Владимир Белокуров, исполнявший главную роль, на протяжении нескольких лет оставался главным персонажем отечественного кино. В 1943-1945 годах Михаил Константинович находился в США как уполномоченный представитель советского Кинокомитета. В Голливуде его приветствовали как состоявшегося мастера – «Соль Сванетии» была известна и за океаном. Калатозов водил дружбу с актерами Чарли Чаплином и Жаном Габеном. По возвращении на родину режиссер, вдохновленный увиденным, предлагал построить «свой Голливуд» в Крыму. К сожалению, смелая идея не получила дальнейшего развития. Калатозов тем временем продолжает снимать картины на самые разные темы: от «Непобедимых», посвященных блокаде Ленинграда, до «Верных друзей» – светлой комедии, действия которой разворачиваются в годы «оттепели». Особенно понравились зрителям песни из «Верных друзей». На фирме «Мелодия» с ними выпустили отдельную пластинку, что в те годы случалось очень редко. Фильм получил премию Международного фестиваля в Карловых Варах и заслуженно занял свое место среди классики советского кино.

Канны – Куба – Земля Франца-Иосифа

Судьбоносной лентой в карьере Михаила Калатозова, подарившей ему мировую известность, стал фильм «Летят журавли» по пьесе «Вечно живые» Виктора Розова. Поначалу окружение режиссера скептически отнеслось к его замыслу. Многие сомневались, получится ли спустя четырнадцать лет после написания пьесы передать настроение и чувства героев, ведь разница между 1943-м и 1957-м годами – колоссальная. Вопросы вызывала и актриса, утвержденная Калатозовым на главную роль. Татьяна Самойлова тогда была студенткой театрального училища, и до фильма «Летят журавли» она снялась лишь в картине «Мексиканец» Владимира Каплуновского. Однако результат съемок превзошел все ожидания. Фильм «Летят журавли» оказался новаторским по своей форме: война в нем показывалась не как всенародное горе, а как трагедия отдельных людей – вчерашних школьников, у которых впереди могла быть долгая, наполненная множеством радостных мгновений жизнь. Картина Михаила Калатозова вне всяких сомнений является одним из самых сильных кинопроизведений о Великой Отечественной войне и искалеченных этим страшным событием судьбах людей. В 1958 году «Летят журавли» удостоился главного приза Каннского фестиваля – «Золотой пальмовой ветви», а Татьяну Самойлову назвали «самой скромной и очаровательной актрисой». Согласно одной из версий, картина была замечена европейскими кинокритиками по счастливой случайности. В Москву приезжал французский оператор и режиссер Клод Лелуш – автор документальной короткометражки об СССР «Когда поднимается занавес». Считается, что, попав на Мосфильм, он поработал ассистентом режиссера на съемках картины Калатозова и был поражен съемками сцены, в которой герои фильма «Летят журавли» бегут по лестнице. Вернувшись в Париж, Лелуш принялся звонить директору Каннского фестиваля и увлеченно рассказывать тому о новом советском фильме. «Именно от него директор Каннского фестиваля впервые услышал название «Летят журавли». А потом сам приехал в Москву и посмотрел картину. Так она попала на Каннский фестиваль и получила Золотую пальмовую ветвь», – вспоминал внук Михаила Константиновича. Так Михаил Калатозов стал первым (и единственным) советским лауреатом Каннского фестиваля, а Клод Лелуш окончательно определился с профессией, перестал заниматься операторской работой и посвятил себя режиссуре. Его фильм «Мужчина и женщина» является ярким примером творчества режиссеров «новой волны». Большим поклонником Михаила Калатозова являлся и американский режиссер Френсис Форд Коппола («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и др.). Фильмы «Летят журавли» и «Соль Сванетии» были его любимыми.

После съемок фильма «Летят журавли» все последующие картины Михаил Калатозов создавал в тандеме с талантливым оператором Сергеем Урусевским. В 1964 году они отправляются в Гавану, чтобы создать картину о революционной борьбе кубинцев. Фильм «Я – Куба» получился двухсерийным и состоял из четырех новелл. Сценарий Калатозов написал совместно с поэтом Евгением Евтушенко. Все актеры были кубинцами: на этот шаг режиссер пошел сознательно, чтобы усилить ощущение подлинности происходящего. Герои представляют разные слои населения Острова Свободы – здесь и бедные земледельцы, у которых забирают последний урожай, и студенты, ратующие за справедливость, но обреченные видеть, как их высокие идеалы разбиваются о суровую реальность. Новеллы не связаны общим сюжетом, однако несут в себе один посыл: чтобы обрести независимость и не страдать от унижений, нужно проявить решительность и быть готовым на жертвы. Обстановка в фильме нагнетается от истории к истории и достигает апогея в последней новелле: кубинский крестьянин, полагавший, что борьба за свободу – не его дело, теряет сына из-за американских бомбардировок и присоединяется к партизанам.

Последняя работа Михаила Калатозова – фильм «Красная палатка», снятый в 1969 году совместно с итальянцами и англичанами. Сюжет картины строится вокруг итогов итальянской экспедиции на Северный полюс под командованием генерала Умберто Нобиле. Дирижабль «Италия» потерпел крушение и ждал помощи, выжившие девять человек укрывались в красной палатке, установленной в ледяной пустыне. Спасти экипаж удалось советскому ледоколу «Красин». Для съемок фильма пришлось отправиться на далекую Землю Франца-Иосифа. Помимо Калатозова, к созданию картины приложил руку знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе, а главные роли исполняли звезды мировой величины: «первый Джеймс Бонд» Шон Коннери, Питер Финч и Клаудиа Кардинале. Режиссеру удалось талантливо передать борьбу человека со стихией и затронуть вечные вопросы дружбы, соперничества и любви. Через четыре года после завершения съемок Михаил Константинович Калатозов ушел из жизни в возрасте шестидесяти девяти лет. Режиссер оставил богатое творческое наследие – более двадцати документальных и художественных фильмов. Картины Калатозова по сей день остаются примером высшего кинематографического мастерства: современные режиссеры в России и за рубежом показывают их своим ученикам.