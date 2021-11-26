МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО - крупнейший в России музыкальный конкурс.

Вхо­дит во Всемир­ную фе­де­ра­цию ме­ж­ду­народных музыкальных кон­кур­сов (WFIMC). Уч­ре­ж­дён в 1956 году в Мо­ск­ве (председатель Орг­ко­ми­те­та Д. Д. Шос­та­ко­вич ).

Пер­вое со­рев­но­ва­ние со­стоя­лось в 1958 году, про­во­ди­лось по двум спе­ци­аль­но­стям - фор­те­пиа­но и скрип­ка; лау­реа­та­ми пер­вых пре­мий ста­ли В. Кли­берн (США) и В. А. Кли­мов (СССР). Кон­кур­сы про­во­дят­ся 1 раз в 4 го­да (кро­ме 13-го кон­кур­са, ко­то­рый был пе­ре­не­сён с 2006 на 2007 год), со 2-го кон­кур­са (1962 год) до­ба­ви­лись со­рев­но­ва­ния вио­лон­че­ли­стов, с 3-го (1966 год) - пев­цов.

Сре­ди чле­нов жю­ри раз­ных лет - круп­ные отечественные му­зы­кан­ты Э. Г. Ги­лельс , Г. Г. Ней­га­уз, Л. Н. Обо­рин, Д. Ф. Ой­ст­рах, Л. Б. Ко­ган, Д. М. Цы­га­нов, М. Л. Рос­тро­по­вич, С. Н. Кну­ше­виц­кий, Д. Б. Шаф­ран, А. В. Свеш­ни­ков, И. К. Ар­хи­по­ва, В. А. Гер­ги­ев, за­ру­беж­ные мас­те­ра - К. Цек­ки, Н. Бу­лан­же, Дж. Джорд­же­ску, Е. Цим­ба­лист, Й. Си­ге­ти, Г. Ка­са­до, Г. П. Пя­ти­гор­ский.

Сре­ди лау­реа­тов: пиа­ни­сты - Л. Н. Вла­сен­ко и Лю Ши­кунь (оба - 2-я премия), Н. Л. Штарк­ман (3-я премия; все 1958 год), В. Д. Аш­ке­на­зи и Дж. Огдон (Ве­ли­ко­бри­та­ния; оба - 1-я премия), Э. К. Вир­са­лад­зе (3-я премия; все 1962 год), Г. Л. Со­ко­лов (1-я премия), М. Дих­тер (США, 2-я премия; оба 1966 год), В. В. Край­нев и Дж. Лилл (Ве­ли­ко­бри­та­ния; оба - 1-я премия, 1970 год), А. В. Гав­ри­лов (СССР, 1-я премия), С. Г. Иго­лин­ский (СССР) и Мюнг Ван Чунг (оба - 2-я премия; все 1974 год), М. В. Плет­нёв (1-я премия), П. Де­ву­ай­он (Фран­ция, 2-я премия; оба 1978 год), Б. Ду­глас (Ве­ли­ко­бри­та­ния, 1-я премия, 1986 год), Б. В. Бе­ре­зов­ский (СССР, 1-я премия, 1990 год), Н. Л. Лу­ган­ский (РФ, 2-я премия, 1994 год), Д. Л. Ма­цу­ев (РФ, 1-я премия), Ф. Кемпф (Ве­ли­ко­бри­та­ния, 3-я премия; оба 1998 год), А. Лу­бян­цев (РФ, 3-я премия, 2007 год), скри­па­чи - В. А. Пи­кай­зен (СССР, 2-я премия, 1958 год), Б. Л. Гут­ни­ков (СССР, 1-я премия), И. В. Боч­ко­ва (СССР, 2-я премия; оба 1962 год), В. В. Треть­я­ков (1-я премия), О. М. Ка­ган (2-я премия; оба 1966 год), Г. Кре­мер (1-я премия), В. Т. Спи­ва­ков (2-я премия), Л. А. Иса­кад­зе (3-я премия; все 1970 год), Р. М. Ага­ро­нян (2-я премия, 1974 год), В. Б. Мул­ло­ва и С. В. Стад­лер (оба - СССР, 1-я премия, 1982 год), И. Л. Ка­лер (СССР) и Р. Олег (Фран­ция; оба - 1-я премия), М. В. Фе­до­тов (2-я премия; все 1986 год), А. С. Че­бо­та­рё­ва (2-я премия), Граф Мур­жа (3-я премия; оба - РФ, 1994 год), Н. А. Бо­ри­сог­леб­ский (РФ, 2-я премия, 2007 год); вио­лон­че­ли­сты - Н. Н. Ша­хов­ская (1-я премия), Н. Г. Гут­ман и М. Э. Хо­ми­цер (3-я премия; все 1962 год), К. А. Ге­ор­ги­ан (СССР, 1-я премия, 1966 год), Д. Ге­рин­гас (СССР, 1-я премия, 1970 год), Б. М. Пер­га­мен­щи­ков (1-я премия), И. А. Мо­ни­гет­ти (2-я премия; оба - СССР, 1974 год), А. И. Ру­дин (СССР, 2-я премия, 1982 год), А. Буз­лов (2-я премия, 2007 год).

Сре­ди по­бе­ди­те­лей кон­кур­сов во­ка­ли­стов: Дж. Марш (США) и В. А. Ат­лан­тов (оба - 1-я премия, 1966 год), Е. В. Об­раз­цо­ва, Т. И. Си­няв­ская, Е. Е. Не­сте­рен­ко (все - 1-я премия, 1970 год), С. Шаш (Венг­рия, 2-я премия, 1974 год), Л. С. Шем­чук (1-я премия), Н. Л. Сто­ро­жев (2-я премия; оба - СССР, 1978 год), П. Ш. Бур­чу­лад­зе (1-я премия, 1982 год), Д. Войт (США, 1-я премия, 1990 год), Х. Л. Гер­зма­ва (Гру­зия, Гран-при, 1994 год).

В 1990 году в Мо­ск­ве уч­ре­ж­де­на Ас­со­циа­ция лау­реа­тов Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени П. И. Чай­ков­ско­го, ко­то­рая про­во­дит Ме­ж­ду­народный юно­ше­ский кон­курс имени П. И. Чай­ков­ско­го (с 1992 года).

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