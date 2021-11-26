МЕЙТУС ЮЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
МЕЙТУС ЮЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ - украинский композитор, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1944 год), заслуженный деятель искусств УССР (1948 год), народный артист УССР (1973 год).
В 1931 году окончил Харьковский музыкально- драматический институт по классу С.С. Богатырёва. В годы Великой Отечественной войны эвакуирован в Туркменскую ССР, где написал (совместно с А. Кулиевым) туркменскую патриотическую оперу «Абадан» (1943 год, Ашхабад). Из опер Мейтуса (около 20) наиболее известна «Молодая гвардия» (по роману А.А. Фадеева; 1947 год, Киев; 2-я редакция 1950 года, Ленинград; Государственная премия СССР, 1951 год), которая ставилась на многих советских сценах. Среди других опер: «Украденное счастье» (по И.Я. Франко, 1960 год, Львов), «Махтумкули» (1962 год, Ашхабад), «Братья Ульяновы» (1967 год, Уфа; 2-я редакция 1970 года, Алма-Ата), «Ярослав Мудрый» (1973 год, Донецк), «Рихард Зорге» (1976 год, Львов; 1977 год, Дессау, ГДР). Сочинял также симфоническую (увертюра «К воссоединению Украины с Россией», 1954 год), камерно-инструментальную музыку, хоры, вокальные циклы, в том числе на стихи Э. Межелайтиса, М.М. Джалиля («Из Моабитской тетради» - 3 цикла, 1956-1979 годы), музыку к спектаклям и фильмам. Национальная премия Украины (1991 год). В Кировограде открыт мемориальный музей.