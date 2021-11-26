ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский тубист, педагог, композитор.

В 1949 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су ту­бы В.А. Щер­би­ни­на, в 1949-1952 годах учил­ся на ком­по­зи­тор­ском факультете там же.

В 1950-1967 годах со­лист ор­ке­ст­ра московского Боль­шо­го те­ат­ра, иг­рал в Квин­те­те мед­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов там же. В рас­чё­те на его ис­пол­не­ние на­пи­са­ны со­чи­не­ния В.Г. Кик­ты, К.Е. Вол­ко­ва, Т.Г. Смир­но­вой.

В 1950-1993 годах пре­по­да­вал в Московской консерватории (профессор с 1990 года). Ав­тор 2-х кон­цер­тов (1947, 1986), Кон­церт­но­го ал­лег­ро (1949) для ту­бы и фортепиано, пе­ре­ло­же­ний и об­ра­бо­ток для ту­бы, бо­лее 60 пе­сен и др. Сре­ди его ме­то­дических ра­бот - «Шко­ла иг­ры на ту­бе» (ч. 1-2, 1974-1975).