Краткий курс истории. Создатель Незнайки 26 июля 1976 года не стало детского писателя-прозаика Николая Николаевича Носова, который известен каждому советскому ребенку и его родителям произведениями о Незнайке. Киносценарист Николай Николаевич родился 23 ноября (н. ст.) 1908 года в Киеве. В юношестве Носов был серьезно увлечен химией, но со временем интересы изменились в пользу фотографии и кинематографа, и в 1927 году будущий писатель вместе со старшим братом Петром поступил в Киевский художественный институт, спустя два года перевелся во ВГИК. Почти 20 лет Николай Николаевич отдал кинематографии, писал сценарии для научных и учебных фильмов, а его брат всю жизнь посвятил мультипликации, часть мультфильмов создал по сценариям Николая.... На чтение: 1 минута

26 июля 1976 года не стало детского писателя-прозаика Николая Николаевича Носова, который известен каждому советскому ребенку и его родителям произведениями о Незнайке.

Киносценарист

Николай Николаевич родился 23 ноября (н. ст.) 1908 года в Киеве. В юношестве Носов был серьезно увлечен химией, но со временем интересы изменились в пользу фотографии и кинематографа, и в 1927 году будущий писатель вместе со старшим братом Петром поступил в Киевский художественный институт, спустя два года перевелся во ВГИК. Почти 20 лет Николай Николаевич отдал кинематографии, писал сценарии для научных и учебных фильмов, а его брат всю жизнь посвятил мультипликации, часть мультфильмов создал по сценариям Николая. В годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды за создание учебных военно-технических фильмов для военных специалистов.

Мир детства

Николай Николаевич рассказывал, что желание попробовать себя в детской литературе возникло у него после рождения ребенка, когда он в непосредственной близости увидел мир волшебного детства. Однако писал Носов не только для детей, в числе его произведений есть затрагивающие вопросы литературы, педагогики, социальные темы. В 1952 году Носов за выдающиеся достижения в области литературы был удостоен Сталинской премии третьей степени. Любопытно, что более «взрослые» повести Носова подзабыты, тогда как его рассказы для детей живут по сей день.

Николай Носов и Агния Барто

Незнайка

«Приключения Незнайки и его друзей», первое произведение из знаменитой трилогии про Незнайку, Носов посвятил своей второй жене. А вот известный внешний образ Незнайки был создан художником-иллюстратором Алексеем Лаптевым. Если обратить внимание на социальные строи, которые затрагиваются в «Незнайке», то одно описывает социализм, второе – коммунизм, третье – капитализм. Носову удалось ненавязчиво вплести в текст повествования различные сведения научно-популярного характера, что, безусловно, сказалось на значимости и популярности произведения. Кстати, на портале «Культура.РФ» Министерства культуры РФ вы сможете прочесть пять высказываний Незнайки для хорошего настроения , а также выбрать спектакль о Незнайке для детей .