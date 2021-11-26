ИОГАНСОН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
ИОГАНСОН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ - российский живописец, народный художник СССР (1943 год), действительный член АХ СССР (с 1947 года; в 1958-1962 годах президент).
Герой Социалистического Труда (1968 год). Учился в Студии П.И. Келина в Москве (1912-1913 годы), в МУЖВЗ (1913-1918 годы) у Н.А. Касаткина, С.В. Малютина и К.А. Коровина. Среди ранних работ - «У всенощной» (1914 год), «На арене цирка» (1914 год, ГРМ), пейзажи, автопортреты. Член АХРР (1923-1931 годы).
Один из ведущих представителей искусства социалистического реализма; главные работы связаны с историко-революционной тематикой, историей классовой борьбы в России, Гражданской и Великой Отечественной войнами [«Советский суд», 1928 год; «Допрос коммунистов», 1933 год; «На старом уральском заводе», 1937 год (золотая медаль Всемирной выставки в Брюсселе, 1958 год), все - ГТГ; «Праздник Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве», 1947 год, Государственный художественной институт Литвы, Вильнюс, и др.]. Написал (совместно с другими) грандиозную картину «Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола» (1950 год, ГТГ). Исполнял также портреты (в том числе Вл.И. Немировича-Данченко, 1948 год, Музей МХАТ, Москва) и книжные иллюстрации (к романам «Как закалялась сталь» Н.А. Островского, 1936 год; «Мать» М. Горького, 1938 год).
Автор книг и статей по вопросам изобразительного искусства. В 1951-1954 годах директор ГТГ. Преподавал в Московском полиграфическом институте (1932-1935 годы), МХИ (1935-1939 годы, 1964-1967 годы), ИЖСА (1939-1960 годы; профессор с 1939 года). Государственная премия СССР (1941 год, 1951 год). Награждён орденами Ленина (1953 год, 1963 год, 1967 год).
Иллюстрация:
Б. В. Иогансон. «Допрос коммунистов».1933.Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.