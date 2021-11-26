ИОГАНСОН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

ИОГАНСОН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, народный художник СССР (1943 год), действительный член АХ СССР (с 1947 года; в 1958-1962 годах пре­зи­дент).

Ге­рой Социалистического Тру­да (1968 год). Учил­ся в Сту­дии П.И. Ке­ли­на в Мо­ск­ве (1912-1913 годы), в МУЖВЗ (1913-1918 годы) у Н.А. Ка­сат­ки­на , С.В. Ма­лю­ти­на и К.А. Ко­ро­ви­на. Сре­ди ран­них ра­бот - «У все­нощ­ной» (1914 год), «На аре­не цир­ка» (1914 год, ГРМ), пей­за­жи, ав­то­порт­ре­ты. Член АХРР (1923-1931 годы).

Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей искусства со­циа­ли­сти­че­ско­го ре­а­лиз­ма; главные ра­бо­ты свя­за­ны с ис­то­ри­ко-ре­во­люционной те­ма­ти­кой, ис­то­ри­ей клас­со­вой борь­бы в Рос­сии, Гра­ж­дан­ской и Великой Отечественной вой­на­ми [«Со­вет­ский суд», 1928 год; «До­прос ком­му­ни­стов», 1933 год; «На ста­ром ураль­ском за­во­де», 1937 год (зо­ло­тая ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки в Брюс­се­ле, 1958 год), все - ГТГ; «Празд­ник По­бе­ды 9 мая 1945 года на Крас­ной пло­ща­ди в Мо­ск­ве», 1947 год, Государственный ху­дожественной институт Лит­вы, Виль­нюс, и др.]. На­пи­сал (совместно с дру­ги­ми) гран­ди­оз­ную кар­ти­ну «Вы­сту­п­ле­ние В.И. Ле­ни­на на III съез­де ком­со­мо­ла» (1950 год, ГТГ). Ис­пол­нял так­же порт­ре­ты (в том числе Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко , 1948 год, Му­зей МХАТ, Мо­ск­ва) и книж­ные ил­лю­ст­ра­ции (к ро­ма­нам «Как за­ка­ля­лась сталь» Н.А. Ост­ров­ско­го, 1936 год; «Мать» М. Горь­ко­го, 1938 год).

Ав­тор книг и ста­тей по во­про­сам изо­бра­зительного искусства. В 1951-1954 годах ди­рек­тор ГТГ. Пре­по­да­вал в Московском по­ли­гра­фическом институте (1932-1935 годы), МХИ (1935-1939 годы, 1964-1967 годы), ИЖСА (1939-1960 годы; профессор с 1939 года). Государственная премия СССР (1941 год, 1951 год). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1953 год, 1963 год, 1967 год).

Иллюстрация:

Б. В. Ио­ган­сон. «До­прос ком­му­ни­стов».1933.Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.