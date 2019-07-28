Фестиваль молодежи в Москве. «Если бы парни всей Земли…» 28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов Мы мечтою о мире живём В сентябре 1945 года отгремели последние залпы Второй мировой войны, а уже 10 ноября 1945 года в Лондоне собралось первое в истории собрание демократической молодёжи мира. Молодые люди из многих стран ставили перед собой понятные цели: борьбу за мир, за права молодёжи и независимости народов, неприятие всех форм империалистического давления. Лондон объединил молодёжь без различия в политических и религиозных взглядах, расовой и национальной принадлежности и социального положения. Была создана Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ), которая приняла решение начать проведение всемирных фестивалей молодёжи... На чтение: 2 минуты

28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Мы мечтою о мире живём

В сентябре 1945 года отгремели последние залпы Второй мировой войны, а уже 10 ноября 1945 года в Лондоне собралось первое в истории собрание демократической молодёжи мира. Молодые люди из многих стран ставили перед собой понятные цели: борьбу за мир, за права молодёжи и независимости народов, неприятие всех форм империалистического давления. Лондон объединил молодёжь без различия в политических и религиозных взглядах, расовой и национальной принадлежности и социального положения. Была создана Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ), которая приняла решение начать проведение всемирных фестивалей молодёжи и студентов. День 10 ноября весь мир теперь отмечает как Всемирный день молодёжи. Членом федерации и её активным участником являлся Ленинский комсомол (ВЛКСМ) .

Фестиваль стал всемирным праздником

Источник: festival.rgub.ru

Первой ласточкой стал фестиваль в 1947 году в Праге. На этом празднике собралось 17 тысяч молодых людей из 71 страны мира. Потом фестивали стали проходить буквально через год. В 1949 году фестиваль приехал в Будапешт, в 1951-м – в Берлин, в 1953-м – в Бухарест, в 1955 году столицей фестиваля стала Варшава. С каждым годом численность участников росла, и в 1950-е годы она достигала 30 тысяч человек. Своих представителей на фестиваль присылали более 100 стран.

Рос и диапазон вопросов, выносимых на обсуждение участников фестивалей, однако, как и прежде, главной оставалась недопустимость возрождения фашизма и разжигания новой мировой войны.

«За мир и дружбу»

Но больше всего участников собрал шестой фестиваль 1957 года в Москве. На него приехали 34 тысячи молодых людей из 131 страны.

Подобных мероприятий в СССР никогда не проводилось, и он стал значимым событием как для советской молодёжи, так и для всей страны в целом. Страна, находившаяся за «железным занавесом», неожиданно для всего мира гостеприимно открыла свои двери. В Советском Союзе в ту пору только солдаты-освободители, прошедшие с боями по дорогам Европы, видели иностранцев, а здесь они сами в больших количествах пришли на улицы города. Вся Москва стала одним большим гостеприимным домом, где свободно общались и гости, и хозяева и особенного контроля не замечалось.

Триумф интернационализма

Источник: sovietpostcards.org

Для свободного посещения были открыты и парк Горького, и Московский Кремль. Для участников фестиваля организовали свыше 800 мероприятий. Символом фестиваля стал Голубь мира Пабло Пикассо. Во время открытия на стадионе «Лужники» в небо было запущено белоснежное живое облако. 40 тысяч голубей вырастили к этому дню. Отец рассказывал мне, как они, молодые рабочие, целый год растили этих голубей у себя на заводе.

К этому событию готовилась вся страна. К примеру, был заложен парк «Дружба», который примыкает к станции метро «Речной вокзал». К приёму гостей успели сдать гостиничный комплекс «Турист» и гостиницу «Украина». Появилась в Москве и новая большая магистраль. В 1957 году были объединены сразу несколько улиц: 1-я Мещанская, Троицкое шоссе, Большая Ростокинская, Большая Алексеевская и часть Ярославского шоссе. Назвали новую улицу в честь фестиваля Проспект Мира.

Москвичи впервые увидели тем фестивальным летом венгерские автобусы «Икарус», первые автомобили ГАЗ-21 «Волга» и первый микроавтобус РАФ-10 «Фестиваль».

Гимном фестиваля стала песня, написанная композитором Василием Соловьёвым-Седым и поэтом Евгением Долматовским «Если бы парни всей Земли». Слова её полностью отражали дух фестиваля:

Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, За сердечность встреч.

Москву посетила молодежь из 131 страны

Источник: rg.ru

Но настоящей душой фестиваля стала другая песня Соловьёва-Седого на слова Михаила Матусовского – «Подмосковные вечера». Она не только запомнилась всем на фестивале, но и на долгие годы стала символом советской страны в мире.

Фестиваль внёс заметные коррективы во взгляды советских людей: оказывается, есть другая мода, другие манеры поведения. В целом праздник ускорил ход перемен в стране, известных под названием хрущёвской «оттепели».

Спустя 28 лет, в 1985 году, Москва вновь встречала у себя гостей уже двенадцатого по счёту фестиваля молодёжи и студентов. Как раз в тот год началась перестройка, и праздник вновь стал значимой и запоминающейся акцией. Фестиваль по сути явился ответом на рейгановское сравнение СССР с «империей зла». Но времена изменились, и этот фестиваль уже не был таким искренним и душевным, как фестиваль 1957 года.

Обложка: nvdaily.ru