ГЕРМАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
ГЕРМАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - русский прозаик, драматург, киносценарист.
Отец А.Ю. Германа. Из семьи военного. В юности работал в газете-многотиражке; начал печататься с 1926 года. Из романов 1930-х годов («Рафаэль из парикмахерской», 1931; «Бедный Генрих», 1934; «Наши знакомые», 1934-1936 годы) наибольший успех имел роман «Вступление» (1931), высоко оценённый М. Горьким и инсценированный В.Э. Мейерхольдом (в 1933 году). В повестях «Лап- шин» (1937; фильм «Мой друг Иван Лапшин» А.Ю. Германа, 1984) и «Алексей Жмакин» (1937-1938 годы) Герман обратился к теме уголовного розыска, создал психологически достоверные образы сыщиков и воров, получившие дальнейшую разработку в романе «Один год» (1960), документальной повести «Наш друг - Иван Бодунов» (1963), киносценарии «Верьте мне, люди!» (1964).
Опыт работы военным корреспондентом при политическом управлении Северного флота и на Беломорской военной флотилии в 1940-е годы отражён в пьесах и повестях («Далеко на Севере», «Студёное море», обе 1943, и др.) о войне. Критика повести «Подполковник медицинской службы» в 1949 году (опубликована в 1956 году) заставила Германа обратиться от современной проблематики к эпохе Петра I в историческом романе «Россия молодая» (1952; экранизирован в 1982 году). Трилогия «Дело, которому ты служишь» (1957), «Дорогой мой человек» (1961), «Я отвечаю за всё» (1964) - вершина творчества Германа. Её герои - энергичные, социально активные люди, умеющие бороться за свои идеалы. Автор киносценариев «Семеро смелых» (1936, совместно с С.А. Герасимовым), «Пирогов» (1947; Государственная премия СССР, 1948), «Дорогой мой человек» (1958, совместно с И.Е. Хейфицем) и др.; документальной повести «Операция "С Новым годом!"» (1964; фильм «Проверка на дорогах» А.Ю. Германа, 1971).