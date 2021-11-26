ГАВРИЛОВ ИГНАТИЙ ГАВРИЛОВИЧ

ГАВРИЛОВ ИГНАТИЙ ГАВРИЛОВИЧ - удмуртский пи­са­тель, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1958 год).

Из кре­сть­ян. Окон­чил ГИТИС (1932 год). Ди­рек­тор Удмуртского дра­ма­тического те­ат­ра в Ижев­ске (1946-1948 годы). Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1927 году под псевдонимом Га­ви Йы­ги. Основная те­ма твор­че­ст­ва Гаврилова - мно­го­ве­ко­вая ис­то­рия удмуртского на­ро­да. Как дра­ма­тург ра­бо­тал в различных жан­рах (во­де­виль, ко­ме­дия, тра­ге­дия); спек­так­лем по пье­се Гаврилова «Шу­мит ре­ка Ва­ла» («Ва­ло öр куа­ше­тə») от­крыл­ся Удмуртский дра­ма­тический те­атр (1931 год). Ав­тор ро­ма­на-три­ло­гии «В род­ных кра­ях» («Вордӥсь­кем палъ­ё­сын», книги 1-3, 1958-1963 годы; в русском переводе - «Кор­ни твои», 1975 год) - о судь­бах удмуртской ин­тел­ли­ген­ции пер­во­го по­сле­во­ен­но­го по­ко­ле­ния; по­вес­тей, во­енных днев­ни­ков; пей­заж­ной и гражданской ли­ри­ки (многие сти­хо­тво­ре­ния Гаврилова по­ло­же­ны на му­зы­ку, ста­ли по­пу­ляр­ны­ми пес­ня­ми). Пе­ре­вёл на удмуртский язык про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на , Н.В. Го­го­ля , Н.А. Не­кра­со­ва , Моль­е­ра и др. Государственное премия Удмуртской АССР (1968 год).

Сочинения:

Собр. соч.: В 3 т. Ижевск, 1987-1988.

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