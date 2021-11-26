ГАВРИЛОВ ИГНАТИЙ ГАВРИЛОВИЧ
ГАВРИЛОВ ИГНАТИЙ ГАВРИЛОВИЧ - удмуртский писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958 год).
Из крестьян. Окончил ГИТИС (1932 год). Директор Удмуртского драматического театра в Ижевске (1946-1948 годы). Дебютировал как поэт в 1927 году под псевдонимом Гави Йыги. Основная тема творчества Гаврилова - многовековая история удмуртского народа. Как драматург работал в различных жанрах (водевиль, комедия, трагедия); спектаклем по пьесе Гаврилова «Шумит река Вала» («Вало öр куашетə») открылся Удмуртский драматический театр (1931 год). Автор романа-трилогии «В родных краях» («Вордӥськем палъёсын», книги 1-3, 1958-1963 годы; в русском переводе - «Корни твои», 1975 год) - о судьбах удмуртской интеллигенции первого послевоенного поколения; повестей, военных дневников; пейзажной и гражданской лирики (многие стихотворения Гаврилова положены на музыку, стали популярными песнями). Перевёл на удмуртский язык произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Мольера и др. Государственное премия Удмуртской АССР (1968 год).
Сочинения:
Собр. соч.: В 3 т. Ижевск, 1987-1988.