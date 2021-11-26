ГАШОКОВ ХУСИН ХАНАХОВИЧ
ГАШОКОВ ХУСИН ХАНАХОВИЧ - черкесский писатель.
Основоположник черкесской литературы. Родился в крестьянской семье. Начал печататься с 1934 года. Автор поэтических сборников «Стихи и песни» («Стиххэмрэ уэрэдхэмрэ», 1940 год), «Стихи и поэмы» («Стиххэмрэ, поэмэхэмрэ», 1953 год), «Голос сердца» («Гум и макъ», 1955 год), «Солнце над аулами» (1957 год), «Весна» («Гъотхэ», 1958 год), «Радостью полнится сердце» (1960 год) и др., в которых воссоздал черты национального черкесского характера и самосознания; автобиографического романа «Отец и сын» («Адэмрэ и къуэмрэ», книги 1-2, 1953-1963 годы), где осмысляются исторические судьбы черкесского народа.
Сочинения:
Начало жизни. Повесть. Черкесск, 1968;
Свети, солнце, мирно. Стихи. Черкесск, 1969 (на черкес. яз.);
Халимат. Поэма. Черкесск, 1970 (на черкес. яз.).