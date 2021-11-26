ГАДЖИЕВ АХМЕД ДЖЕВДЕТ ИСМАИЛ ОГЛЫ

ГАДЖИЕВ АХМЕД ДЖЕВДЕТ ИСМАИЛ ОГЛЫ - азербайджанский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств Азербайджанской ССР (1958 год), народный артист Азербайджанской ССР (1960 год).

В Азербайджанской консерватории учил­ся у Л.М. Ру­доль­фа и У. Гад­жи­бе­ко­ва , в 1947 году окон­чил Московскую консерваторию ., где учил­ся у Д.Д. Шос­тако­ви­ча. С то­го же го­да пре­по­да­вал в Азербайджанской консерватории (с 1963 года профессор, в 1957-1969 годы рек­тор). В твор­че­ст­ве Гаджиева ор­га­нич­но со­еди­ни­лись осо­бен­но­сти азербайджанских и русских музыкальных куль­тур. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков азербайджанской сим­фо­нической му­зы­ки, ав­тор 9 сим­фо­ний (1944-2001 годы), в том числе «Па­мяти Ле­ни­на» (№ 4, 1956 год), «Че­ло­век, зем­ля, кос­мос» (№ 5, 1972 год), «Ок­тябрь 1917-1977» (№ 6, 1983 год). Сре­ди других сочи­не­ний: опе­ра «Вэ­тэн» («Ро­ди­на», совместно с К. Ка­рае­вым, 1945 год, Ба­ку), Квар­тет-по­эма (1961 год), во­каль­ные про­из­ве­де­ния. Государственная премия СССР (1946 год, 1952 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1986 год).

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