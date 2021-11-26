АНДЖАПАРИДЗЕ ВЕРИКО ИВЛИАНОВНА

Ранние годы и образование

Верико Ивлиановна родилась 23 сентября 1897 г. в Кутаиси. Ее отцом был Ивлиан Григорьевич Анджапаридзе, работавший нотариусом. Семья происходила из дворян. Отец А. возглавлял грузинское драматическое общество, которое действовало в Кутаиси, был гласным городской думы. Неудивительно, что семья была достаточно творческой, что сказалось на будущем А.

Обучалась в учебном заведении Св. Нино в Кутаиси, после чего в 1916 г. поступила в московскую драматическую студию актера Малого театра С. В. Айдарова. Из-за революции обучение не закончила и вернулась в Грузию. В 1918 г. она поступила в студию актера парижского театра «Антуан» Г. Джабадари, которая располагалась в Тифлисе. Здесь состоялось ее знакомство со вторым мужем М. Э. Чиаурели.

Творчество и карьера

В 1920 г. А. устроилась на работу в Грузинский театр им. Ш. Руставели в Тифлисе, который возглавлял С. Ахметели. В 1922 г. пять месяцев провела в Берлине, находясь по работе. Попробовала себя в кино.

В 1926 г. А. перешла на работу в Батумский театр, художественным руководителем которого был А. Пагава, и Рабочий театр Тифлиса. Спустя два года состоялось ее знакомство с К. А. Марджанишвили, принявшим ее в возглавляемый им 2-й Государственный драматический театр в Кутаиси. С 1930 г. театр переехал в Тифлис.

В 1932 г. А. оказалась в трупе Московского реалистического театра Н. П. Охлопкова. Однако на следующий год возвратилась в театр К. А. Марджанишвили.

А. была разносторонним человеком. Играла в театре и кино, попробовала себя в качестве режиссера. В 1957 г. перешла на должность художественного руководителя театра любимого театра. Трудилась преподавателем театрального института имени Ш. Руставели и ряда театральных студий Тбилиси.

Ее называют классиком грузинского театра и кино. Как режиссер попробовала себя в семи постановках. Снялась в более чем тридцати пяти фильмах. В основном это были фильмы ее супруга М. Э. Чиаурели. Однако роли в кино не тянули А., предпочитала театр.

Состояла в коммунистической партии. Была избрана членом КПСС в 1954 г. Скончалась А. 31 января 1987 г. в Тбилиси.

Признание

Творчество А. неоднократно высоко оценивалось Уже в 1943 г. она получила звание народной артистки Грузинской ССР, в 1950 г. – народной артистки СССР. Являлась лауреатом трех Сталинских премий. Имела четыре ордена Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени и другие награды. В 1979 г. она была удостоена Героя Социалистического Труда.

Семья

У А. было два брака. Первый брак – с Шалвой Амирэджиби. Он был поэтом, публицистом. В 1919 г. занялся политикой. Второй брак – с Михаилом Чиаурели. Он был режиссером, актером, сценаристом. В 1948 г. удостоен звания народного артиста СССР.

У А. была дочь Софико Чиаурели, которая пошла по стопам родителей. Успешно выступала в театре, снималась в кино. В 1976 г. стала народной артисткой Грузинской ССР, в 1979 г. – народной артисткой Армянской ССР.