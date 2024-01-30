11 класс | История России

РОССИЯ НУЛЕВЫХ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ДУБИН Б.

В книге дается картина России последних лет: массовые настроения и ожидания, групповые страхи и надежды, упования на власть и отторжение от Запада. Живая история современности соединяется в книге с концептуальной социологией российского общества - анализом его устройства и места среди стран-соседей, проекций в недавнее постсоветское и в давнее советское прошлое; также показана деятельность институтов (прежде всего масс-медиа), которые поддерживают и воспроизводят коллективную жизнь россиян в их повседневных усилиях адаптироваться к происходящему в стране и мире.