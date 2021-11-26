ЗЛАТОРУНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Златоруновский историко-краеведческий музей.

Музей был основан в год 60-летия основания племзавода "Учумский" в 1980 году.

Ордена Ленина государственный племзавод "Угумский" - первенец тонкорунного овцеводства. Племзавод был создан в первые годы советского государства на базе ранее существовавщей капиталистической экономии. Разведение мериносов в Восточной Сибири связано с пребыванием декабристов в Сибирской ссылке. 3 октября 1919 года.

В.И.Лениным был подписан декрет об образовании Угумского совхоза. За годы Советской власти хозяйство превратилось в высокорентабельное сельскохозяйственное предприятие. В годы ВОВ сотни угумцев героически сражались на поле брани, двое из них стали героями Советского Союза. В 1970 году племзавод награжден Орденом Ленина. Опытные специалисты племзавода Зайцев Д.С. и Филонова П.П. являются авторами угумского типа овец. На стендах нашего музея ведется повествование о героических, ратных и трудовых подвигах златоруновцев. Рассказ идет от начала нашего века и до сегодняшних дней. Помещение, в котором расположен музей, было построено в 1907 году.

Под зданием имеется подземный ход. В гражданскую войну здесь скрывались партизаны от белогвардейцев. В музее есть все возможности познакомится с возникновением и дальнейшим развитием племзавода, с традиционными профессиями, селить устойчивый интерес к умельцам хлеборобам и животноводам.

Иллюстрации :

Златоруновский историко-краеведческий музей.