ЗИНОВЬЕВ Василий Павлович

Родился в 1949 г. в с. Новиково Парабельского р-на Томской обл. В 1966 г. поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Томского государственного университета (ТГУ), который окончил в 1971 г.

В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию "Формирование горнорабочих в Сибири в период империализма". В 1992 г. защитил докторскую диссертацию "Рабочее движение в Сибири в мануфактурный период".

С 1971 г. сотрудник проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ. С 1993 г. старший преподаватель, с 1995 г. - профессор кафедры современной отечественной истории исторического факультета ТГУ. С 2002 г. заведующий кафедрой отечественной истории.

Директор Томского Межрегионального Института Общественных Наук. С 2004 года декан исторического факультета ТГУ.

С 1996 г. действительный член Академии Гуманитарных Наук. Председатель редакции «История» журнала «Вестник Томского государственного университета» и председатель научной редакции журнала «Вестник Томского государственного университета. История» Член редакционной коллегии журнала «Сибирские исторические исследования».

Учителя : профессор Г.Х.Рабинович, Н.В. Блинов

Область научных интересов : Новейшая история стран СНГ, Центральная Азия.

Сочинения : Автор и соавтор более 320 научных публикаций, в т.ч. более 30 коллективных монографий и 5 учебных пособий, редактор более 100 научных публикаций.

Очерки социальной истории индустриальной Сибири. XIX – начало ХХ в. Томск, 2009

Индустриальные кадры старой Сибири. Томск, 2007

Страны СНГ и Балтии: Учебное пособие. Томск, 2004

Россия: исторический традиции и вызов времени // Вестник института России. Вып. 1. Тайбэй, 2001

Исследования по истории Сибири в Томском университете в конце 1980-х - 1990-е // Северо-Восточная Азия на карте. Т. 2. Сендай, 1999