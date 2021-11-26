ЖЮРАЙТИС АЛЬГИС МАРЦЕЛОВИЧ

ЖЮРАЙТИС АЛЬГИС МАРЦЕЛОВИЧ - литовский и российский дирижёр, народный артист РСФСР.

В 1951-1953 годах ди­ри­жёр Ли­товского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. В 1958 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния Н.П. Ано­со­ва. 2-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са в Ри­ме (1968). В 1960-1998 годах ди­ри­жёр московского Боль­шо­го те­ат­ра (де­бют - «Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го ). Пре­ем­ник Ю.Ф. Фай­е­ра, Жюрайтис с конца 1960-х годов вёл весь ба­лет­ный ре­пер­ту­ар те­ат­ра. Ди­ри­жёр-по­ста­нов­щик ба­ле­тов: «Спар­так» А.И. Ха­ча­ту­ря­на , «Лей­ли и Медж­нун» С.А. Ба­ла­са­ня­на, «Ва­ни­на Ва­ни­ни» Н.Н. Ка­рет­ни­ко­ва, «Под­по­ру­чик Ки­же» и «Иван Гроз­ный» на му­зы­ку С.С. Про­кофь­е­ва, «Ан­га­ра» А.Я. Эш­пая (Государственная премия СССР, 1977), «Сказ­ка о сол­да­те и чёр­те» («Ис­то­рия сол­да­та») И.Ф. Стра­вин­ско­го, «Асель» В.А. Вла­со­ва, «Икар» С.М. Сло­ним­ско­го, «Ро­мео и Джуль­ет­та» Про­кофь­е­ва, «Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва и др.; опер: «Вер­тер» Ж. Масс­не, «Ма­зе­па» П.И. Чай­ков­ско­го и др. Ди­ри­жёр-по­ста­нов­щик ба­ле­тов «Дон Ки­хот» Л.Ф. Минкуса и «Спя­щая кра­са­ви­ца» Чай­ков­ско­го в Ка­ир­ской опе­ре (1997). Вы­сту­пал как сим­фо­нический ди­ри­жёр, в том числе с Национальным симфоническим ор­ке­ст­ром Лит­вы. Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах. Вы­сту­пал вме­сте с пе­ви­цей Е.В. Об­раз­цо­вой (же­на Жю­рай­ти­са).