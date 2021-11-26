ЖЮРАЙТИС АЛЬГИС МАРЦЕЛОВИЧ
ЖЮРАЙТИС АЛЬГИС МАРЦЕЛОВИЧ - литовский и российский дирижёр, народный артист РСФСР.
В 1951-1953 годах дирижёр Литовского театра оперы и балета. В 1958 году окончил Московскую консерваторию по классу дирижирования Н.П. Аносова. 2-я премия Международного конкурса в Риме (1968). В 1960-1998 годах дирижёр московского Большого театра (дебют - «Лебединое озеро» П.И. Чайковского). Преемник Ю.Ф. Файера, Жюрайтис с конца 1960-х годов вёл весь балетный репертуар театра. Дирижёр-постановщик балетов: «Спартак» А.И. Хачатуряна, «Лейли и Меджнун» С.А. Баласаняна, «Ванина Ванини» Н.Н. Каретникова, «Подпоручик Киже» и «Иван Грозный» на музыку С.С. Прокофьева, «Ангара» А.Я. Эшпая (Государственная премия СССР, 1977), «Сказка о солдате и чёрте» («История солдата») И.Ф. Стравинского, «Асель» В.А. Власова, «Икар» С.М. Слонимского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Раймонда» А.К. Глазунова и др.; опер: «Вертер» Ж. Массне, «Мазепа» П.И. Чайковского и др. Дирижёр-постановщик балетов «Дон Кихот» Л.Ф. Минкуса и «Спящая красавица» Чайковского в Каирской опере (1997). Выступал как симфонический дирижёр, в том числе с Национальным симфоническим оркестром Литвы. Гастролировал во многих странах. Выступал вместе с певицей Е.В. Образцовой (жена Жюрайтиса).