ЖВАНЕЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ЖВАНЕЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - русский писатель-сатирик, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств РФ.
Из семьи врачей. В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1956-1964 годах работал в порту, затем инженером на заводах Одессы (одновременно писал миниатюры, скетчи, монологи для студенческого театра «Парнас-2»). В 1966-1969 годах по приглашению А.И. Райкина работал в Ленинградском театре миниатюр (помощник главного режиссёра по литературной части). Знаменитые миниатюры Жванецкого «В греческом зале», «Дефицит», «В век техники» и другие в течение многих лет исполнялись Райкиным и имели всенародный успех. Подготовил драматургический материал к постановкам театра: «Светофор» (1967), «Плюс-минус» (1970), «Избранное-74» (1974), «Избранное-75» (1975). Создал (совместно с Карцевым и Ильченко) при Одесской филармонии Театр миниатюр (1970-1979; программы «Как пройти на Дерибасовскую?», 1970; «Встретились и разбежались», 1974). С 1974 года автор-исполнитель Ленконцерта. В 1970-х годов творческое содружество Жванецкого с Р.А. Карцевым и В.Л. Ильченко принесло артистам широкую популярность (всего ими было исполнено более 300 произведений Жванецкого). В 1973 году поставил свою программу «"Красная стрела" прибывает в Москву» в Московском мюзик-холле. С 1974 года пьеса Жванецкого «Концерт для…» вошла в репертуар Ленинградского театра комедии. Автор спектаклей Московского театра миниатюр (с 1987 года театр «Эрмитаж») «Когда мы отдыхали» (1979), «Избранные миниатюры» (1982), «Браво, сатира!» (1984). В 1988 году в Москве открылся Театр миниатюр под руководством Жванецкого («Птичий полёт», 1988; «Политическое кабаре», 1989; «Моя Одесса», 1994; «Престарелый сорванец», 1999). С 1980-х годов в России и за рубежом выступает на эстраде с сольными спектаклями и концертными программами по собственным произведениям. Фельетоны, репризы, миниатюры Жванецкого злободневны, остроумны, обыгрывают специфическую стилистику «одесского юмора», направлены против политической демагогии и мифологизации общественного сознания.
Сочинения:
Одесские дачи. М., 2006;
Собр. произведений. М., 2007. Т. 1–5.