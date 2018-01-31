Журналисты-манипуляторы Журналисты-манипуляторы На чтение: 1 минута

В «Новой газете» вышла статья, среди прочего как бы критикующая деятельность Российского военно-исторического общества по монументальной пропаганде. Лейтмотив заметки следующий: памятников-де стало слишком много, что «тревожит общественность». Приводятся цифры, что в Москве стало свыше 900 памятников, немалую часть из которых установило именно РВИО. Для неграмотных – уточняю: на самом деле за пять лет после воссоздания, РВИО установило в Москве 11 памятников, 15 мемориальных досок и 59 бюстов. Но, видимо, вам это все равно не нравится?!

За материалом очевидно прослеживается неуважение к собственной истории и непонимание ее (истории) и его (уважения) ценности. Ну, а у тех, кто пренебрегает прошлым, как известно, нет будущего…

Оборот «как бы» упомянут выше и взят в кавычки вовсе не случайно – материал не просто изобилует откровенными манипуляциями, он целиком на них построен. Но такая практика, впрочем, более чем свойственна откровенным «заказухам».

К примеру, второй этап установки бюстов в знаменитой Аллее правителей у штаб-квартиры РВИО описывается как чье-то внезапное решение (Напомню, что в минувшем сентябре к Рюриковчам, Романовым и премьер-министрам Временного правительства были добавлены бюсты лидеров советского времени). Меж тем в РВИО сразу, еще в мае 2017 года, при открытии первых экспонатов, уточняли, что грядет пополнение – и неспроста проект обозначается «От Рюрика до Ельцина».

Кстати, а почему же газету не интересует отсутствие бюста Ельцину? Ведь достаточно пройти несколько сот метров от офиса своего издания, чтобы это увидеть; необходимо сделать только один звонок, чтобы это спросить!

А для остальных, кто искренне интересуется, уточню: бюст Бориса Ельцина планируется к установке весной 2018 года. Все это тоже проходило по официальным релизам пресс-службы РВИО. Попытка журналистов «Новой» спрятать голову в песок выглядит нелогично или просто смехотворно – выбирайте эпитет сами.

К такой же манипуляции можно отнести и попытку принизить значение и популярность памятника Святому Равноапостольному Князю Владимиру – Крестителю Руси: за фразой о несоответствии «гению места» представителя самопровозглашенного, не имеющего юридического статуса сборища под названием «Архнадзор» Рустама Эвриковича Рахматуллина можно при желании скрыть все, что угодно. «Я – художник, я так вижу», – как бы считает Рахматуллин. «Свое чувство прекрасного есть у каждого человека», – вторит ему статья. Но о том, что бывает, когда каждый суслик – агроном, как раз и говорит нам та самая история, то самое прошлое, которое враги России и забывают сами, и пытаются заставить забыть других…

Рахматуллин, кстати, регулярно возводит напраслину на месторасположение Князя. И это при том, что и большинство москвичей проголосовали за место на Боровицкой площади, и лучшие архитектурные эксперты России оказали проекту единодушную поддержку, и высшее руководство страны выразило монументу полное признание – ведь открывали памятник, как известно, Президент и Патриарх!

Но Рахматуллин все равно продолжает свои тенденциозные и злобные поклепы. И по его поведению очевидно, что нелегитимное в России прибежище авантюристов под названием «Архнадзор» легитимизовали какие-то другие, внешние и явно антироссийские силы. И на кого же тогда работает этот «эксперт» и заодно газета, публикующая его комментарии?

И если уж вы, некоторые господа журналисты, опять пытаетесь манипулировать и подменять мнение профессионалов архитектурного сообщества и высших лиц руководства государства и РПЦ своим злопыхательским мнением, то просто посмотрите, какое количество москвичей и гостей столицы, в том числе иностранцев, ежедневно и еженочно теперь посещает памятник Крестителю Руси. Ах да, вам же, наверное, просто лень поднять свою пятую точку. Ну, тогда вот вам видео!

За общим лейтмотивом «все государственное – плохо» легко видна нескромная реклама «альтернативы». Это упомянутый в статье частный проект Сергея Пархоменко. Не зря же редакторы «Новой» даже ссылку на сайт с пожертвованиями поставили!

Но постоянным читателям портала «История.РФ» уже хорошо известен этот одиозный персонаж (histrf.ru/uchenim/blogi/post/post-7075)… Тот самый, чьи давние попытки лишить Министра культуры РФ, Председателя РВИО Владимира Мединского ученой степени в пух и прах разнесла Высшая аттестационная комиссия Минобрнауки. И тот самый, который в настоящее время обитает в США и оттуда поливает грязью Россию.

И напоследок. По данному материалу никто из «Новой газеты», насколько известно, не обращался в РВИО за комментарием. В то время как главный канон журналистики требует как минимум представлять альтернативную точку зрения. Мало-мальски объективные журналисты – и те отправляют в организации запросы, и это обязательно отражается в материале. Здесь же – ничего подобного, что лишний раз подтверждает: опубликована заказная, целенаправленно подготовленная ложь!