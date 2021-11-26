Новый исторический вестник

Историческое периодическое издание.

«Новый исторический вестник» был основан в 2000 г. выпускниками Историко-архивного института С.С. Ипполитовым (издатель) и С.В. Карпенко (главный редактор). Номера готовятся к изданию в Историко-архивном институте Российского государственного гуманитарного университета. Журнал специализируется на публикации научных статей и научно-популярных очерков по истории России средних веков, нового и новейшего времени, написанных на основе ранее неизвестных архивных документов. С 2003 г. входит в Перечень ВАК. В 2006 г. включен в библиографическую базу Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). С 2009 г. выпускается ежеквартально. В 2012 г. включен в международную библиографическую базу Scopus.

Большинство членов редколлегии журнала – воспитанники, профессора и доценты Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета.

Главные требования к статьям, диктуемые 80-летними традициями Историко-архивного института: научная новизна предмета исследования, оригинальность исследовательской проблемы и примененных методов исследования, использование ранее не введенных в научный оборот архивных документов, научная значимость выводов.