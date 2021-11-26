ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ - периодическое ежемесячное издание, официальный печатный орган Русской православной церкви.
Издавался в Москве в 1931-1935 годах; возобновлён в 1943 году (до начала 1990-х годов выходил ограниченным тиражом).
В журнале всесторонне отражаются все сферы современной церковной жизни, в том числе проблемы духовного образования, пастырского попечения, миссионерской работы, социального служения Церкви, её взаимодействия с вооруженными силами и так далее; публикуются статьи по всем разделам богословия и катехизации (смотри Катехизис), церковно-исторические работы, библиографические обзоры, материалы из наследия представителей русской богословской и религиозно-философской мысли. На страницах журнала в различные годы были опубликованы труды ведущих отечественных богословов П. Флоренского, В. Лосского, С. Булгакова, Г. Флоровского и др.