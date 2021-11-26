ЗАВРАЖСКИЙ МУЗЕЙ

Историко-культурный музей села Завражье.

30 октября 2004 года в селе Завражье был торжественно открыт историко-культурный музей , размещённый в отреставрированном деревенском доме, в котором родился Андрей Тарковский. Первую экскурсию по музею провела Марина Арсеньевна Тарковская, подарившая музею документы и личные вещи кинорежиссёра.

Экспозиции музея: «Творчество Андрея Тарковского», «Духовно-философское наследие Павла Флоренского».

Основными задачами музея являются хранение, изучение музейных предметов и музейных коллекций и осуществление научно-исследовательской и просветительской деятельности по наследию священника Павла Флоренского и А.А. Тарковского, а также сбор материала, связанный с историей села Завражье.

Иллюстрации:

Историко-культурный музей села Завражье.