ЗАВРАЖСКИЙ МУЗЕЙ
Историко-культурный музей села Завражье.
30 октября 2004 года в селе Завражье был торжественно открыт историко-культурный музей, размещённый в отреставрированном деревенском доме, в котором родился Андрей Тарковский. Первую экскурсию по музею провела Марина Арсеньевна Тарковская, подарившая музею документы и личные вещи кинорежиссёра.
Экспозиции музея: «Творчество Андрея Тарковского», «Духовно-философское наследие Павла Флоренского».
Основными задачами музея являются хранение, изучение музейных предметов и музейных коллекций и осуществление научно-исследовательской и просветительской деятельности по наследию священника Павла Флоренского и А.А. Тарковского, а также сбор материала, связанный с историей села Завражье.
Иллюстрации:
Историко-культурный музей села Завражье.