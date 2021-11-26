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ЯНЧУК Игорь Иванович
Окончил МГУ в 1960 г.
Канд. дис.: Политика США в Латинской Америке, 1939-1941 гг. (ИВИ АН СССР, 1967).
Докт. дис.: Политика США в Латинской Америке, 1918-1929 гг. (ИВИ, 1985).
Д-р ист. наук, вед. науч. сотр. Центра латиноамериканских исследований ИВИ РАН.
История Перу, США, история Коминтерна.
Сочинения:
Политика США в Латинской Америке, 1939-1945 гг. М., 1975;
Политика США в Латинской Америке, 1918-1929 гг. М., 1982;
История Перу с древнейших времен до конца ХХ в. М., 2000;
История Латинской Америки. М., 2000. Т.1-4 (в соавторстве).
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