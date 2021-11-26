ЯЛКАЛА, МУЗЕЙ

Историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала» находится в Выборгском районе Ленинградской области .

Расположен в живописном месте между двух озер - Большое Симагинское (Каукярви) и Долгое (Питкаярви), в 12 км от города Зеленогорска.

Недалеко от музея находится уникальный природный заказник Ляммин-суо (болотная станция ГЭБ ГГИ).

Иллюстрации:

Историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала».