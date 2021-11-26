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ЯЛКАЛА, МУЗЕЙ
Историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала» находится в Выборгском районе Ленинградской области.
Расположен в живописном месте между двух озер - Большое Симагинское (Каукярви) и Долгое (Питкаярви), в 12 км от города Зеленогорска.
Недалеко от музея находится уникальный природный заказник Ляммин-суо (болотная станция ГЭБ ГГИ).
Иллюстрации:
Историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала».
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