ЯКУТСКАЯ ПОЛИТССЫЛКА, МУЗЕЙ

Черкехский мемориальный музей «Якутская политссылка». В музее хранятся и экспонируются 3798 предметов основного фонда, которые размещены в 20 объектах.

Основателем музея, народным писателем Якутии, заслуженным деятелем искусств РСФСР и ЯАССР Д.К. Сивцевым-Суорун Омоллоном были подарены музею около 800 этнографических предметов, в том числе коллекция якутской кумысной посуды. Потомственным кузнецом И.Н. Марковым были переданы 217 охотничьих принадлежностей и кузнечных инструментов. Краеведом Е.Д. Андросовым были подарены музею свыше 70 предметов этнографии . Энтузиастом музейного дела И.А. Уваровым были подарены свыше 20 реликвий прошлого, в том числе колокола.

Потомками священников, сыновьями первого профессионального художника Якутии Ивана Васильевича Попова - художником И.И. Поповым и Н.И. Поповым были подарены редкие книги, документы, связанные с христианизацией Якутии, фотографии, живописные работы отца. От внучки писателя Короленко В.Г. поступили именные серебряные вещи знаменитого деда и книги с его автографом. От родственников политссыльных В.М. Ионова, В.Ф. Трощанского, Н.А. Виташевского были переданы мемориальные предметы, подлинные документы.

Музей представлен как единый экспозиционный комплекс, где перенесены и музеефицированы юрты, в которых проживали В.Г. Короленко, Э.К. Пекарский, В.Ф. Трощанский, В.М. Ионов, рабочий–революционер Пётр Алексеев. Музейные предметы, экспонируемые в данных объектах, освещают жизнь и деятельность политссыльных, которые оставили след в истории не только Якутии, но и всей России . Музей - филиал Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского

Иллюстрации:

Черкехский мемориальный музей «Якутская политссылка».