ЯБЛОНСКАЯ (ГУБАНОВА) Ольга Васильевна

Родилась. в 1973 г. Окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1996 г.

Кандидатския диссертация : Социальные отношения в Лондоне 70-80-х гг. XIV. Развитие рынка и городская демократия (Нижний Новгород, 2001).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ранее Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара).

Область интересов : История Англии XIV в.

Сочинения: Джон Нортгемптон и его сторонники // Исторические записки. Вып.3. Пенза. 1999;

Рыботорговцы Лондона в XIV веке // Перспектива: Сб. науч. тр. Арзамас, 1999;

Лондон и восстание Уота Тайлера // VII чтения памяти профессора Н.П. Соколова. Н. Новгород, 2000;

Столетняя война. Финансы и парламент // Англия и Европа: проблемы истории и историографии. Арзамас, 2001;

Историография средневекового Лондона // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 2;

Развитие лондонского городского самоуправления // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 3.