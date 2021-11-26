ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ РЦНК

Выставочный зал Центра традиционных ремесел РЦНК. История центра начинается с 1992 года.

Весьма символично Центр расположился в здании XIX века - это декорированный жилой дом на три окна с мезонином. Планировка восстановлена близко к первоначальной, что вызывает интерес у посетителей.

Все мастера, работающие в сотрудничестве с Центром, являются высококвалифицированными специалистами своего ремесла, многие являются членами Гильдии мастеров Республики Карелия. При Центре ремесел работает выставочный зал, в котором организуются выставки декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел. В Центре проводятся различные мастер-классы и курсы по овладению основами ремесла: плетение из бересты, керамика, ткачество, резьба по дереву, валяние из войлока и многие другие.

Иллюстрации:

Выставочный зал Центра традиционных ремесел РЦНК.