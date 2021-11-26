ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ. ЕДИНОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Профессиональное интернет-сообщество историков.

Сайт «Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство» задуман как единый сетевой ресурс для координации научно-исследовательской и преподавательской деятельности историков России. Идея создания сайта была сформулирована и поддержана представителями 62-х университетов РФ – участниками Всероссийского научно-методического совещания деканов и заведующих кафедр исторических факультетов госуниверситетов (Москва, 29-31 января 2003 г.).

Научно-аналитическая работа, проделанная Институтом всеобщей истории РАН, убеждает в том, что за последние два-три года научный и преподавательский потенциал исторических факультетов вузов и научных подразделений РАН существенно возрос, произошли позитивные перемены в развитии научных исследований и в преподавании исторических дисциплин. Это делает актуальной задачу взаимного обмена новыми результатами исторических исследований и опыта преподавания истории. Успехи в области исторического образования в настоящее время в большой мере зависят от использования в преподавании новейших достижений отечественной и мировой историографии .

Сайт адресован научным сотрудникам, аспирантам, преподавателям вузов, студентам, учителям средней школы и всем, кто проявляет заинтересованное внимание к дискуссионным проблемам истории и жизни современного профессионального сообщества историков. Мы надеемся, что материалы сайта вызовут также интерес и у сотрудников Министерства образования РФ . Создание сайта представляется особенно важным и в силу того, что многие историки из различных регионов лишены возможности систематически работать в архивах и библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга и крупнейших зарубежных исследовательских центах, участвовать в научных конференциях, проводимых в других регионах России и за рубежом.

Задача создателей сайта – представить максимально полную информацию, необходимую историку для проведения научных исследований, налаживанию контактов со своими коллегами в России и за рубежом, овладения современными исследовательскими методами и методиками, обсуждения животрепещущих проблем и реализации уже имеющихся инноваций в преподавании истории. Он представляет возможности для интенсивного обмена опытом, координации взаимодействия в осуществлении научно-исследовательских программ, развитии новых направлений исторической науки.

Шеф-редактор: М.С. Бобкова

Контент-администратор: К.И. Тасиц

Автор: М.С. Бобкова