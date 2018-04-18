«Впервые со времен Войны». Почему стоит увидеть уникальный «Воинский эшелон» Председатель отделения РВИО в Волгограде Алексей Васин рассказал о том, как придумали и воплотили идею ретропоезда «Воинский эшелон». Совсем скоро у жителей Поволжья появится возможность увидеть самый настоящий музей на колесах, который расскажет об истории Великой Отечественной войны, Сталинградской битве и, что самое интересное, сам приедет к посетителям! 18 апреля в Астрахани начинает свою работу уникальный историко-патриотический проект – «Воинский эшелон». Этот состав, сформированный работниками Приволжской железной дороги, представляет собой копию эшелонов, которые перевозили солдат в годы Великой Отечественной войны. С 18 апреля по 9 мая ретропоезд сделает остановки на 25 станциях Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. На его платформах... На чтение: 2 минуты

Председатель отделения РВИО в Волгограде Алексей Васин рассказал о том, как придумали и воплотили идею ретропоезда «Воинский эшелон».

Совсем скоро у жителей Поволжья появится возможность увидеть самый настоящий музей на колесах, который расскажет об истории Великой Отечественной войны, Сталинградской битве и, что самое интересное, сам приедет к посетителям!

18 апреля в Астрахани начинает свою работу уникальный историко-патриотический проект – «Воинский эшелон». Этот состав, сформированный работниками Приволжской железной дороги, представляет собой копию эшелонов, которые перевозили солдат в годы Великой Отечественной войны.

С 18 апреля по 9 мая ретропоезд сделает остановки на 25 станциях Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. На его платформах представлены образцы военной техники, а также выставочные стенды, рассказывающие о Сталинградском сражении.

Кроме того, в составе эшелона есть сценическая площадка, где будут давать концерты военной песни. Посетить концерт и прогуляться по выставке сможет любой желающий. С концертной программой ретросостав побывает на станциях Астрахань-1, Аткарск, Сенная, Саратов-1, Петров Вал и Волгоград-1. А на станциях Харабалинская, Верхний Баскунчак, Владимировка, Волжский, Донская, Иловля-1, Арчеда, Себряково, Филоново, Алексиково, Урюпино, Камышин, Волгоград-1, Петровск-Саратовский, Балаково, Пугачевск, Ершов, Красный Кут, Урбах и Покровск-Приволжский посетители также смогут ознакомиться с фотодокументальной выставкой, рассказывающей об истории создания и боевого применения представленных на платформах образцов военной техники, а также о подвиге железнодорожников в Сталинградской битве.

Инициатором проекта выступила Приволжская железная дорога, поддержку в реализации оказало Российское военно-историческое общество (РВИО) и музей-заповедник «Сталинградская битва».

О том, как будет выглядеть этот уникальный поезд-музей и кому он прежде всего будет полезен и интересен, рассказал директор музея «Сталинградская битва» и председатель Волгоградского отделения РВИО Алексей Васин.

«Таких паровозов меньше десятка»

– Алексей Викторович, интересная идея с ретропоездом! Вам она, наверное, сразу пришлась по душе?

– Российское военно-историческое общество восприняло эту инициативу с большим энтузиазмом. Идея очень хорошая, живая, необычная и достаточно свежая. Конечно, мы подключили все свои ресурсы, чтобы этот проект состоялся.

– В основе «Воинского эшелона» – действующий паровоз Эр 797-41. Судя по фотографиям, этот паровоз – сам по себе ценный раритет. Таких, наверно, уже немного осталось?

– Вы знаете, трудно сказать. Конечно, где-то на запасных стоянках в депо они, наверное, есть. Но даже если и есть ходовые паровозы, которые сегодня в состоянии передвигаться, то, я думаю, их чрезвычайно мало. Вряд ли их количество превышает десяток. Но то, в какое состояние железнодорожники привели этот паровоз, конечно, не может вызывать ничего, кроме аплодисментов: состояние идеальное и абсолютно аутентичное. Все вплоть до последней рукоятки полностью соответствует тому (военному – прим. ред. ) времени его использования. И подготовка самих экипажей машинистов, изготовление формы одежды того времени – это все тоже на высочайшем уровне.

– А кто будет находиться в этом поезде во время его следования?

– Помимо подвижной бригады (то есть машинистов), там будет находиться запасной экипаж, представители нашего, волгоградского клуба реконструкторов «Пехотинец», которые тоже будут одеты в форму одежды времен войны с единицами вооружения того времени. Также там будет небольшой сопровождающий состав: музейщики, специалисты железной дороги, артисты, ожидается сопровождение СМИ. Группа там довольно небольшая, но достаточная для того, чтобы обеспечить деятельность разворачивания выставки и массовое действо в местах остановки.

«Детишки смогут полазить по технике»

– Примечательно, что эшелон будет проезжать не только через крупные населенные пункты – он также остановится в Аткарске, на станции Сенная и т. д. Каким образом подбирался маршрут?

– Это было исключительно зоной ответственности железнодорожников, потому что кто, как не они, знает расклады, загрузки железнодорожных путей, возможности прохождения того или иного скоростного участка. Ведь надо было, чтобы этот проект осуществился таким образом, чтобы не помешать постоянной текущей деятельности Приволжской железной дороги. Соответственно, делался расчет, но, опять же, с учетом и наших пожеланий, чтобы те или иные субъекты могли ознакомиться с техникой и вооружением, которые размещены на эшелоне.

– Что будет происходить во время остановок поезда? Я заметила, что в его составе есть и концертная площадка.

–Да, там будет концерт поездной бригады: песни военных лет, гармонь – в общем, программа достаточно насыщенная и интересная. Также будут развернуты выставки Российского военно-исторического общества, рассказывающие о Сталинградском сражении. Детишкам и взрослым будет дана возможность ознакомиться с техникой и даже полазить по ней, если захочется. Специалисты расскажут об исключительных возможностях и свойствах этой многотонной техники. Кроме того, там разложены единицы вооружения: из музейной коллекции мы взяли пакеты автоматов ППШ, карабинов, пистолетов и т. д. То есть у посетителей будет возможность и послушать песни, и прикоснуться к оружию, попробовать его зарядить и разрядить. В общем, мне кажется, все так же, как было, когда эшелоны приезжали с войны.

«Возможность пообщаться с юностью»

– А попасть внутрь состава тоже можно?

– Да, потому что там один из вагонов оборудован под теплушку. В таких вагонах находился личный состав, который передвигался в поезде. Там все выглядит абсолютно так же, как в военные годы: соответствующие нары, керосинки, буржуйки… В общем, все традиционное убранство того времени.

– В чем вы видите главную цель «Воинского эшелона»?

– Вы знаете, для кого-то это возможность пообщаться со своей юностью, ведь многие пожилые люди были свидетелями того, как эти эшелоны возвращались с фронта. И это возможность вновь ощутить радость того времени. Конечно, это элемент определенной гордости, потому что на нашем эшелоне расположены самые знаковые единицы техники: танк Т-34, бронеавтомобиль БА-20М, легендарная «Катюша». Это великолепная познавательная акция и такой, как я люблю говорить, очень хороший аромат истории, который приедет в отдаленные городки. Конечно, это здорово, и, мне кажется, переоценить роль «Воинского эшелона» просто невозможно. На моей памяти со времен войны такие эшелоны не ходили.

Автор фото: Алексей Волхонский, V1.ru