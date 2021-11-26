ВОЙТЕНКО Елена Александровна

Родилась 30.08.1979. Окончила Ставропольский государственный университет (СГУ) в 2002 и магистратуру исторического факультета.

Кандидат исторических наук : Холокост на Юге России в период Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.) (СГУ, 2005)

Работала старшим преподавателем Ставропольского государственного педагогического института.

Учитель : Аникеев А.А.

Область интересов : Холокост нацистской Германии в годы Второй мировой войны

Сочинения: Основные этапы реализации политики холокоста гитлеровцев в период Второй мировой войны. // Вопросы отечественной и зарубежной истории глазами начинающих исследователей: Ставрополь, 2002;

Холокост на территории Ставропольского края // Запад-Россия-Кавказ: Международный научно-теоретический альманах. Вып. 1. Ставрополь, 2002;

Холокост в системе внутренней и внешней политики нацистской Германии (1933-1945гг.) // Magister historia: Сборник магистерских работ. Ставрополь, 2003;

Нацистский холокост в Европе и России: формы и методы осуществления. // Западноевропейская цивилизация и Россия: общее и особенное. – Ставрополь – Москва, 2003;

Нацистский геноцид на Северном Кавказе в годы Второй мировой войны // Вопросы исторической науки: взгляд молодых. Ставрополь, 2005.