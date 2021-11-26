ВОРОБЬЁВА Ольга Владимировна

Родилась 03.03.1969.

В 1991 году закончила исторический факультет Липецкого государственного педагогического института (ныне – университета).

В 1999 году в Ученом совете ИВИ РАН защитила кандидатскую диссертацию на тему «Учение А.Дж. Тойнби о цивилизациях в трактовках отечественной историографии» (научный руководитель – д.и.н., проф. А.И. Борозняк).

В 2008 году получила ученое звание – доцент. В 2011 году закончила докторантуру ИВИ РАН . В Институте всеобщей истории работает с 2012 года (с.н.с.).

Учитель : Борозняк А.И.

Область интересов : Историография, история Англии.

Сочинения: Неоконченный диалог: размышления Н. Конрада и А. Тойнби об исторических судьбах Европы России // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия 1. Гуманитарные науки, № 2, 1997;

Акад. Е.А. Косминский об историософии Арнольда Тойнби // Диалог со временем (альманах). М., 2000. № 3;

Парадоксы восприятия А.Тойнби в современной российской историографии // Диалог со временем (альманах). М., 2001. № 4;

Типы дискурсов в творчестве А.Тойнби // Интеллектуальное знание и интеллектуальная культура: Материалы научной конференции в ИВИ РАН 4 – 6 декабря 2001г. М., 2001;

Учитель – в Ремесле // Германия и немцы: история в человеческом измерении. Липецк, 2003.

«Мне всегда хотелось увидеть другую сторону луны»: А.Дж. Тойнби в 1950-1970 е гг. Диалог со временем. М., ИВИ РАН, 2009. № 28. 116-147.

Между прошлым и настоящим»: судьба и творчество Арнольда Дж. Тойнби // История через личность: историческая биография сегодня / Под ред. Л.П. Репиной. 2-ое изд. М.: Квадрига, 2010. 720 с. С. 369-389.

Истории историографии конца XVIII – начала XXI вв. в свете книги Г. Иггерса и Э. Вана «Глобальная история современной историографии» // Диалог со временем. 2011. № 37. С. 45-65.

О проблемах и перспективах цивилизационных исследований // ЭНОЖ «История». 2013. № 1.