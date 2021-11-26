ВОЛОШИН Дмитрий Алексеевич

Родился 16.09.1979. Окончил Армавирский государственный педагогический институт в 2001 г.

Кандидатская диссертация : Падение Римской империи в исторической мысли Германии и Франции XIX-XX вв. (Ставропольский государственный университет, 2006).

Работает доцентом кафедры всеобщей и отечественной истории исторического факультета Армавирской государственной педагогической академии

Учитель : Дударев С.Л.

Область интересов : Историография Германии и Франции о падении Римской империи.

Сочинения: Государство Одоакра и повседневная жизнь в Италии в конце V в. (о разработке западноевропейскими историками XX в. теории «бесшумного падения Западной Римской империи в 476 г.») // Проблемы повседневности: Материалы Международной конференции. Армавир, 2002;

Западная Римская империя и варварские завоевания в романистической концепции Н. Д. Фюстель де Куланжа // Развитие непрерывного педагогического образования в новых социально-экономических условиях на Кубани. Армавир, 2002;

Западноевропейская историография и философская мысль середины XVIII – 1-й половины XX вв. и освещение причин падения Римской империи (в свете теории истощения народов и человечества) // Вестник АГПИ. 2003. №2;

Падение Римской империи в исторической литературе: смысл и типология метафорических образов // Проблемы всеобщей истории: Межвузовский сборник научных и научно-методических трудов. Вып.8. Армавир, 2003.