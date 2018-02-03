Воины, маги, танцоры… Чего мы не знали о чукчах Этнограф и путешественник рассказал «Истории.РФ» об особенностях культуры и быта российских чукчей, которых вы не знали. Далеко на Крайнем Севере живет народ, который 150 лет вел войну с Россией и не сдался, хотя всё, что его воины могли противопоставить мушкетам и саблям наших казаков, – это лишь стрелы и копья с костяными наконечниками. Впрочем, в итоге отважные северяне все равно стали подданными Российской империи. А в годы советской власти превратились в популярных персонажей анекдотов… Как вы уже могли догадаться, речь идет о чукчах. По сути, наши знания о быте и культуре этого народа довольно скудны. Олени, яранги, танцы с бубнами... На чтение: 4 минуты

Этнограф и путешественник рассказал «Истории.РФ» об особенностях культуры и быта российских чукчей, которых вы не знали.

Далеко на Крайнем Севере живет народ, который 150 лет вел войну с Россией и не сдался, хотя всё, что его воины могли противопоставить мушкетам и саблям наших казаков, – это лишь стрелы и копья с костяными наконечниками. Впрочем, в итоге отважные северяне все равно стали подданными Российской империи. А в годы советской власти превратились в популярных персонажей анекдотов…

Как вы уже могли догадаться, речь идет о чукчах. По сути, наши знания о быте и культуре этого народа довольно скудны. Олени, яранги, танцы с бубнами и старые шутки, где каждая реплика героя сопровождается словом «однако», – вот по большому счету и все, что мы можем вспомнить о чукчах. Тем временем наши народы связывает продолжительная и интересная история взаимоотношений, в которой не обошлось без военных конфликтов. Но для начала немного вводной информации.

На сегодняшний день в мире насчитывается всего около 16 тысяч чукчей. Однако, несмотря на свою малочисленность, представители этого народа разбросаны по огромной территории – от Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадырь и Анюй.

Подобно тому как Колумб открыл для европейской цивилизации культуру американских индейцев, чукчей в их заснеженных, суровых землях первыми обнаружили казаки. Первый контакт между русскими землепроходцами и чукчами состоялся в 1642 году на реке Алазее. Атаман Иван Родионович Ерастов и его воины стали одними из первых осваивать земли, лежащие вдоль течения реки Колымы. Здесь они и встретились с чукотскими племенами.

Но попытки присоединить Чукотку к России далеко не сразу увенчались успехом. Чукчи оказались смелыми и яростными воинами, в итоге война между ними и русскими длилась целых полтора века. Сделать чукчей российскими подданными силой не удалось, и, более того, они продолжали нападать на своих соседей – коряков и юкагиров, став для Екатерины II настоящей головной болью. Тогда императрица решила действовать другим способом и приказала подкупить чукчей. Этот метод сработал, и в марте 1778 года был заключен договор о принятии чукчами российского подданства. При этом чукчам даровались широкие права, они на 10 лет освобождались от уплаты налогов и сохраняли полную независимость во внутренних делах.

С приходом советской власти жизнь чукчей кардинально изменилась: на Чукотке появились сельсоветы, современная техника, началось хозяйственное и культурное развитие региона. Впрочем, не все было так радужно, как кажется на первый взгляд…

О том, как эксперименты Советов ударили по кочевникам, почему зимой местные оленеводы уводят стада в горы и для чего чукчам нужны танцы, в субботней рубрике «Истории.РФ» рассказал директор Музея кочевой культуры, этнограф, участник множества экспедиций по Средней Азии, Монголии, Китаю, Крайнему Северу России и Антарктиде Константин Куксин.

«Настоящие люди»

– Константин, вы много жили и кочевали вместе с чукчами. Я уверена, что в нашей стране мало кто знает о них больше, чем вы. Хочется, чтобы и наши читатели чуть ближе познакомились с культурой этого удивительного народа. Прежде всего, откуда возникло такое название – «чукчи» – и что оно означает?

– Сами чукчи называют себя луораветлан , в переводе с чукотского это означает «настоящие люди». А слово «чукчи» происходит от названия одной из групп этой народности – чаучу, что переводится как «богатый оленями». Но казаки как услышали, так и стали их называть – получилось «чукчи».

– На какие группы делятся чукчи?

– Есть две группы чукчей: береговые и оленные. Береговые – это анкалын («люди, живущие на берегу океана»), а чаучу – это оленеводы.

– Чем занимаются чукчи, какие у них основные промыслы?

– Береговые чукчи бьют нерпу, кита, моржа, тюленя. Их всего 10 %, живут они в поселках по берегам Тихого и Ледовитого океанов. Они всегда были оседлыми. Оленные чукчи кочуют в течение большей части года: лето проводят на берегу, а зимой уходят в горы, подальше от дыхания океана, чтобы избежать падежа оленей. Оленных чукчей больше, потому что добыча оленины – это гораздо более выгодный способ добывания пропитания. Также и те и другие промышляют охотой на дикого оленя, но охота для них является подспорьем.

Главное – хорошее стадо

– Выходит, что чукчи все так же сильно привязаны к природе, как и много лет назад? Или они постепенно адаптируются к современным условиям и уже не бегут от благ цивилизации?

– Ну, если они прожили здесь 10 тысяч лет и не исчезли, то это значит, что они могут и дальше существовать. Как любые кочевники, чукчи, конечно же, зависят от природы – от оттепели, похолодания, снегопадов. На них все это влияет сильнее, чем на жителей больших городов, но, с другой стороны, у них и опыт выживания в экстремальных условиях колоссальный. Поэтому если не происходят какие-то экстраординарные события, то им ничто не грозит. При этом чукчи активно используют достижения современной цивилизации: генераторы, снегоходы, вездеходы, спутниковую связь. Конечно, все это не так развито, как на Ямале, у ненцев – самых передовых оленеводов не только России, но и мира, – но у чукчей это тоже постепенно появляется. Просто сам регион довольно бедный.

– Чукчи, наверное, больше всего ориентированы на собственную продукцию? Что они вообще едят?

– Смотрите, большая часть чукчей вообще живет в поселках. Они и не оленеводы, и не морские охотники, то есть отказались от традиционного образа жизни. Эти люди, как правило, живут за счет дотаций, где-то работают: обычно они числятся в каких-то колхозах, совхозах, на государственных унитарных предприятиях. Зарплаты небольшие, несмотря на северные надбавки, но оленевод, если у него хорошее стадо, в принципе обеспечивает себя всем необходимым.

Магию в каждый дом!

– Правда ли, что в жизни чукчей большую роль играют их религиозные верования? Кому они поклоняются?

– Да, разумеется. Чукчей так толком и не крестили, в отличие от ненцев, хантов и других народов Сибири, потому что чукчи воевали с русскими 150 лет. Христианизация у них началась очень поздно и не успела завершиться – пришла советская власть. Поэтому на Чукотке вы можете увидеть самое настоящее язычество, поклонение духам, предкам…

– А шаманы?

– Шаманизм очень развит, бубен есть в каждой яранге ( яранга – большой переносной шатер, крытый полотнищами из оленьих шкур, традиционное жилище чукчей и других кочевых народов Северо-Восточной Сибири. Иногда такое жилище могут назвать юртой, но это не совсем правильно. И юрта и яранга - переносные жилища, они имеют в плане круглую форму с конусообразным куполом, в котором находится отверстие для тяги. Однако юрта используется южными кочевниками: монголами, киргизами, казахами, и покрыта войлоком, а яранга используется у северных оленеводов: чукч и эвенков , и покрыта шкурами. – Прим. ред. ). Каждая женщина обладает домашней магией, которая помогает ей вести хозяйство, общаться на расстоянии и делать другие простейшие вещи.

– То есть чукчи используют магию в обиходе? Необязательно быть шаманом, чтобы уметь «колдовать»?

– Да, это бытовая магия. Вы смотрели «Гарри Поттера»? Вот у них примерно так же. Есть шаманы, а есть бытовая магия, которую может сотворить абсолютно любой человек. Чукчи вообще наиболее одаренный народ в плане мистики и шаманизма.

– Я недавно узнала, что у чукчей существует обычай добровольной смерти…

– Да, обычай добровольной смерти есть, он характерен для разных народов. Когда человек понимает, что он становится обузой... Иногда родственники ему помогают. Сейчас это крайне редко встречается, потому что вызываются судмедэксперты, полиция – ведь получается, что это убийство. Поэтому такая традиция постепенно уходит в прошлое. Кроме того, чукчам в советские годы долгое время запрещали все эти вещи. Им вообще досталось больше всех от советской власти.

Советские эксперименты

– Что произошло с чукчами во времена СССР?

– Ни один северный народ так не пострадал от советской власти, как чукчи. Все безумные эксперименты ставились прежде всего на них. Допустим, им запрещали кочевать на оленях, чтобы они передвигались только на вездеходах, запрещали изучать родной язык (вообще-то в Советском Союзе была поддержка национальных языков, но у чукчей ввели запрет)…

– С тех пор на Чукотке так и не сформировалась своя национальная система образования? Неужели они потеряли родной язык?

– Отмирание национальных языков характерно для всех народов России, и чукчи здесь не исключение. Но лично я встречал там стариков, которые не знали русского языка, знали только чукотский. Сейчас, конечно, за счет школ-интернатов и отторжения детей (от родителей. – Прим. ред. ) все это, к сожалению, является проблемой (отрыв от родителей и жизнь в школах-интернатах вынуждает чукотских детей все меньше знать родной язык. – Прим. ред. ). Но это общая проблема, она есть не только у чукчей.

– А какая у них письменность?

– Чукчи получили письменность на основе кириллицы в 30-е годы XX века, как и все другие народы Крайнего Севера – бывшие бесписьменные народы. Сейчас их относят к младописьменным культурам. Сначала были попытки ввести латиницу, но затем все-таки утвердился кириллический алфавит.

Танец чукчей – это рассказ

– У чукчей очень интересные культурные традиции, особенно музыка. Их национальная культура сейчас как-то развивается? Что в ней преобладает?

– Главное культурное достижение чукчей – это прежде всего танцы. Если вы попросите чукчу рассказать о чем-то, то он, скорее всего, вам об этом станцует. Танец у чукчей – это полноценный рассказ о каком-то событии. Они необычайно пластичные, очень хорошие танцоры! Кроме того, виртуозно играют на ярарах – так называются бубны, на них играют кисточкой из моржового или китового уса. Чукотские танцы сегодня представляет всемирно известный ансамбль «Эргырон». У них очень красивая музыка, красивые танцы. Также чукчи известны своим горлохрипением – это особый вид пения. Не стоит путать его с горловым пением, которое есть у тувинцев или монголов, это именно горлохрипение – северный вариант горлового пения.

– Напоследок хочу попросить вас раскрыть природу одного популярного стереотипа о чукчах. В свое время они стали популярными персонажами советских анекдотов, причем были показаны там довольно недалекими и примитивными. Почему так вышло?

–Это было сделано сознательно и запущено сверху. Дело в том, что чукчи воевали с русскими, и воевали очень успешно – они одержали победу в войне, и русские были вынуждены уйти с Чукотки, оставив свои крепости. Чукчи – единственный народ Крайнего Севера, который одержал победу с примитивным оружием в руках против технически более сильной культуры (причем Россия тогда была в расцвете, это был XVII век). И этот страх перед чукчами, которые оказались очень жестокими к врагам и пленным, сохранялся еще долгие годы. А в советское время Чукотку стали активно осваивать. Каждый знает, как сделать страшное нестрашным: его нужно сделать смешным! Анекдоты про чукчей не изобретались – на самом деле это анекдоты про пошехонцев, жителей Ярославской губернии. Эти шутки были просто переписаны и внедрены в сознание обывателя.