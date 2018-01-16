Владимир Мединский: «Движение вверх» — образцовый отечественный кинопродукт В выходные, как я и прогнозировал, "Движение вверх" стало самым кассовым российским фильмом после 1991 года. Прежний рекорд был установлен "Последним богатырем" буквально пару месяцев назад. 2016 год был объявлен президентом России Годом кино и стал самым лучшим по всем показателям для отечественного кино за весь постсоветский период. Штаб Года кино, созданный Минкультуры России и Фондом кино, провел сотни акций по популяризации и продвижению наших фильмов: от "именных" самолетов, поездов РЖД и метро до запуска бесплатной "Ночи кино", полюбившейся сотням тысяч кинолюбителей. Нам говорили, что удержать планку не удастся. Нам не просто удалось — мы в 2017-м качественно обновили все рекорды Года... На чтение: 5 минут

В выходные, как я и прогнозировал, "Движение вверх" стало самым кассовым российским фильмом после 1991 года. Прежний рекорд был установлен "Последним богатырем" буквально пару месяцев назад.

2016 год был объявлен президентом России Годом кино и стал самым лучшим по всем показателям для отечественного кино за весь постсоветский период. Штаб Года кино, созданный Минкультуры России и Фондом кино, провел сотни акций по популяризации и продвижению наших фильмов: от "именных" самолетов, поездов РЖД и метро до запуска бесплатной "Ночи кино", полюбившейся сотням тысяч кинолюбителей.

Нам говорили, что удержать планку не удастся. Нам не просто удалось — мы в 2017-м качественно обновили все рекорды Года кино: и по зрителям, и по сборам, и по международным призам.

Итоги 2017: 55 млн зрителей отечественного кино, 13 млрд руб. сборов, оба показателя — в два (!) раза выше по сравнению с 2012 годом.

И 2018-й, как видим, начат без передышки. Цифры радуют, но главное — что за ними. А именно — возрождение нашего кинематографа. И возвращение доверия зрителя к нему... Даже не доверия, а любви!

Вот эти два важнейших фактора и скрываются за объективными показателями кассовых сборов. И, добавлю не без гордости, — это результат сознательной политики, которую правительство и Минкультуры России настойчиво и терпеливо проводят с 2012 года.

Диверсификация системы господдержки и поддержка дебютов, восстановление кинотеатров в райцентрах, в глубинке и создание системы "рибейтов" — возмещения расходов при съемке кино в наших регионах, "раздвижение" конкурентных релизов, поддержка кинопроката и продвижения нашего кино на внешних рынках, восстановление государственных ("Союзмультфильм", "Ленфильм", Киностудия им. Горького) и поддержка частных студий-"мэйджоров", создание единой системы учета кинобилетов и системная борьба с пиратством в Сети — все эти усилия, помноженные на талант наших творцов и продюсеров, в совокупности и дали движение нашей киноотрасли вверх.

Показательна фигура главного киногероя. Это ведь не тренер, не персонально кто-то из баскетболистов и тем более не руководящие работники. Нет, главный герой фильма — команда. Сборная СССР. Коллектив. Единое целое, состоящее из ярких личностей и одухотворенное общей идеей, сплоченное общим трудом. Авторы фильма нарочито, подчеркнуто сделали ставку на команду. Но и личностями не пожертвовали: каждый персонаж имеет свое лицо, характер, свою мотивацию. И, таким образом, кино все равно про людей — про их успех, который получается в результате общего труда.

Есть и обобщения, и осмысление значимых общественных проблем, и расстановка акцентов "хорошо/плохо" — все то, что свойственно русской истории и культуре.

Очевиден и социальный запрос на гордость за свою страну, своих предков и своих современников. И, соответственно, Минкультуры в своей политике поощряет проекты этой тематики. Но — не в ущерб другим жанрам, которые в полной мере разделяют нынешний успех.

"Викинг" и "Притяжение", "Время первых" и "Салют-7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате", "Большой" и "Солнечный удар", "28 панфиловцев" и "Экипаж" — и многие другие, каждый из них — фильм-событие. Даже "Матильда" стала большим событием, правда, к сожалению, в специфической плоскости.

То есть успех 2016–2017 годов — не просто кассовый, не просто случайная удача. Это успех качественный. Наш кинематограф сделал заявку на то, что способен не от случая к случаю, а систематически производить кино для широкого зрителя.

Прочные позиции у наших мультипликаторов. Серии про "Богатырей", "Белок" и "Царевичей" стали дополняться неожиданными мультфильмами "для всей семьи" — историческими, фантастическими, даже религиозно-нравственными. И все они находят своего зрителя.

Социальное, сложное, авторское кино, считается, что не предназначено для широкого проката. Однако последние годы оно (от "Нелюбви" и "Аритмии" до "Рая", "Класса коррекции" и "Хорошего мальчика") собирает не только впечатляющую коллекцию международных фестивальных призов, но и вполне приличную кассу. Значит, наш зритель готов идти на такое кино — не только поразвлечься с попкорном, но и поразмышлять.

И зритель уже не удивляется русским названиям в голливудской (по-прежнему по большей части) афише наших кинотеатров, а привыкает к ним, ждет нашего кино. Именно своего — честного и неравнодушного, о себе и о своей стране, о своих проблемах, своих задачах и своих победах. Это и есть наш главный козырь в конкуренции с приключениями чужих глянцевых красавчиков в вымышленных марвеловских и паучьих мирах.

Постскриптум…

Вчера мои родители, люди немолодые, в кои веки взяли внуков и пошли сами в кинотеатр. На "Движение вверх". Сказали, что плакали и аплодировали вместе со всем залом, как когда-то в молодости.

Потому что мы любим наше кино и умеем его делать талантливо.

© ТАСС