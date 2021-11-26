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ВЕТРОВА Татьяна Николаевна
Доктор искусствоведения, заведующая отделом зарубежного кино НИИ киноискусства - ВГИК. Специалист в области киноискусства и литературы Латинской Америки, автор многочисленных публикаций по этой проблематике в том числе в "Искусстве кино", "Киноведческих записках", "Латинской Америки" и др. Была членом жюри Федерации медународной кинопрессы на кинофестивалях в Гаване, Рио-де-Жанейро, Вальядолиде (Испания).
Сочинения:
Кинематограф Латинской Америки. М., 1984;
Феномен латиноамериканского кино: этапы и особенности становления. М., 2010.
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