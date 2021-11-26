ВАТУЛЬЯН Флора Валентиновна

Родилась 01.09.1945, г. Краснодар. Училась в Московском Государственном Институте Международных отношений (МГИМО) МИД СССР, факультет Международных отношений. После окон­чания вуза была принята в аспирантуру МГИМО и защитила кандидатскую диссертацию (МГИМО, 1973 г.).

Работала в Моск­ве в должности старшего референта-переводчика по связям с инофирмами в Дирекции Международных выставок, а также в различных организациях международного профиля.

В Кубанском госуниверситете руководит отделением Международных отно­шений, профессор кафедры новой, новейшей истории и междун профессор ародных отно­шений факультета истории, социологии и международных отношений. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1995 г.). Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)

Область интересов : Восток и международные отношения; роль стран Азии в европейской политике, история и международные отношения Индии и Афганистана; религии Востока, религиозно-культурные традиции в политике стран Востока.

Сочинения : Имеет свыше 90 опубликованных работ по международным отношениям и международной безопасности,

Город на перекрестке истории: Кабул. Краснодар, 1995;

Использование Великобританией эконом. потенциала Индии в годы Второй мировой войны. Краснодар, 1995;

Абдул Гафархан – легенда Пуштунистана. Голос минувшего. Краснодар, 1996;

Традиции кулинарии как феномен истории и общественной жизни, Краснодар, 1998.