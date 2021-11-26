ВАТЛИН Александр Юрьевич

Родился 15.01.1962, г. Ашхабад. Выпускник исторического факультета МГУ , в 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "Возрождение социал-демократической партии в Западной Германии 1945–1949 гг".

В 1998 г. защитил докторскую диссертацию по теме "ВКП(б) и Коминтерн в 20-е годы. Проблема взаимоотношений".

В 1988-1991 гг. – научный сотрудник отдела истории Коминтерна Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, позже Института теории и истории социализма. С 1991 г. директор программы "Современная история" Института прав человека и демократии.

С сентября 1997 преподаватель (с 2006 г. – профессор ) кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ.

В 2000-2001 гг. являлся стипендиатом фонда имени Александра Гумбольдта (ФРГ) на кафедре истории Восточной Европы Марбургского университета. С октября 2002 г. по февраль 2003 г. работал профессором в Институте новейшей истории Венского университета.

Область интересов : Новейшая история Германии, сталинизм, история ГДР и ФРГ, объединение Германии, современное немецкое общество, европейская интеграция и ФРГ, российско-германские отношения.

Сочинения :

Das erste Tribunal. Das Moskauer Parteiverfahren gegen Brandler, Thalheimer und Radek 1925. Mainz, Decaton-Verlag, 1993.

“Правый уклон” в КПГ и сталинизация Коминтерна. Стенограмма заседания Президиума ИККИ по германскому вопросу 19 декабря 1928 г. (соавтор Ю.Т.Туточкин) М., АИРО-ХХ, 1996

Германия в ХХ веке. М., РОССПЭН. 2002 и 2005.

Deutscher Oktober 1923. Ein Revolutionsplan und sein Scheitern. Hrsg. von Bernhard B.Bayerlein, Leonid G.Babicenko, Fridrich I.Firsov und Aleksandr Ju.Vatlin. Aufbau-Verlag, Berlin, 2003.

Schule der Träume. Die Karl-Liebknecht-Schule in Moskau (1924 - 1938). Zusammen mit Natalia Mussienko. Bad Heilbrunn, 2005.

Австрия в ХХ веке. М. Дрофа. 2006.

Пропуск в рай: сверхоружие последней мировой. Дуэль пропагандистов на восточном фронте. Авторы-составители Лев Белоусов, Александр Ватлин. М., Вагриус, 2007.

Die Weltpartei aus Moskau: Gründungskongress der Kommunistischen Internationale 1919. Protokoll und neue Dokumente. Hrsg. von Wladislaw Hedeler und Alexander Vatlin. Berlin. 2008.

Коминтерн: идеи, решения, судьбы. М. РОССПЭН. 2009.