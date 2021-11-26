ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

В 2004 г. окончил Вторую Санкт-Петербургскую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский Государственный Университет на исторический факультет по кафедре истории древней Греции и Рима.

В 2008/2009 академическом году по стипендии Президента РФ для обучения студентов за рубежом проходил учебную стажировку при университете Ла Сапиенца в Риме.

В течение 6 лет принимал участие в работе Нимфейской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа.

В 2010 г. с отличием окончил исторический факультет (в настоящее время Институт истории СПбГУ) и поступил в аспирантуру.

В ходе учебы в аспирантуре в 2010-2013 гг. подготовил диссертационное исследование на тему «Магистратская власть в Риме в республиканскую эпоху: традиции и инновации».

25 декабря 2014 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук в Санкт-Петербургском Институте истории РАН.

Область научных интересов:

История Рима царского и раннереспубликанского периодов;

История государственных учреждений Римской республики;

История римского театра.