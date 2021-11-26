ВАРЯГ, МУЗЕЙ

Музей контр-адмирала Всеволода Федоровича Руднева в деревне Савино Заокского района был открыт для посетителей 9 февраля 2004 года, в год 100-летия подвига экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бою у Чемульпо (Корея) в ходе русско-японской войны (1904-1905 годы) .

Русские моряки вступили в бой с превосходящими силами противника, готовые умереть, но не спустить Андреевский флаг, исчерпав все боевые ресурсы, командир принял решение крейсер затопить, а канлодку взорвать. Музей носит имя руководителя боя, командира легендарного крейсера «Варяг», Всеволода Федоровича Руднева (19.08.1855-07.07.1913 годы), представителя небогатого, но древнего тульского дворянского рода, потомственного морского офицера, предки которого служили Отечеству под Андреевским флагом более 200 лет.

Музей находится в непосредственной близости от могилы контр-адмирала, у южной стены церкви Казанской иконы Божией Матери, ныне отреставрированной и действующей. В 1992 году на могиле был установлен памятник В.Ф. Рудневу (автор скульптор А.И. Чернопятов). Неподалеку от могилы и музея, на пути между селом Савиным и деревней Русятино, располагался дом контр-адмирала Руднева, в котором он жил с семьей: женой Марией Николаевной и тремя сыновьями - Николаем, Георгием, Пантелеймоном. До сих пор окрестности хранят память о Рудневых, а место, где находилось имение, в народе по сей день называют Рудневской Глухушей.

Основные экспозиционно-выставочные площади музея включают два смежных зала: большой круглый, и малый, так называемая кают-компания. Экспозиция посвящена подвигу экипажей крейсера «Варяг» и канлодки «Кореец».

Ежегодно в музее проводятся торжественные мероприятия, посвященные подвигу экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бою у Чемульпо - 9 февраля, День памяти В.Ф. Руднева, командира крейсера «Варяг» - 7 июля, День Военно-морского флота - последнее воскресенье июля, День призывника в кампаниях весеннего и осеннего призывов, другие военно-патриотические мероприятия.

Иллюстрации:

Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева.