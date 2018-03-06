«Ваня, заряжай!» Как сельские кинотеатры спасут Россию Омская область стала ведущей площадкой для возрождения сети сельских кинотеатров и домов культуры. Этот грандиозный президентский проект реализует федеральный Минкульт при поддержке региональных и местных властей. Корреспондент «Ленты.ру» побывал в регионе и убедился, что речь идет не только о реконструкции разваливающихся советских зданий и закупке новых кинопроекторов. Во многих поселках очагов культуры не было вовсе, и местные жители считали, что чиновники о них давно забыли. Теперь у селян появилась возможность смотреть новинки кино одновременно со столичными жителями: на большом экране, в 3D-очках и с попкорном. Массовики-затворники Ровная зимняя дорога, ведущая из Омска на северо-запад вдоль... На чтение: 4 минуты

Как сельские кинотеатры спасут Россию

Омская область стала ведущей площадкой для возрождения сети сельских кинотеатров и домов культуры. Этот грандиозный президентский проект реализует федеральный Минкульт при поддержке региональных и местных властей. Корреспондент «Ленты.ру» побывал в регионе и убедился, что речь идет не только о реконструкции разваливающихся советских зданий и закупке новых кинопроекторов. Во многих поселках очагов культуры не было вовсе, и местные жители считали, что чиновники о них давно забыли. Теперь у селян появилась возможность смотреть новинки кино одновременно со столичными жителями: на большом экране, в 3D-очках и с попкорном.

Массовики-затворники

Ровная зимняя дорога, ведущая из Омска на северо-запад вдоль реки Иртыш, совсем пуста. Машина едет по середине трассы через бескрайние поля с островками березняка. Ни одного гаишника или видеокамеры, скорость ограничивается мастерством вождения по снегу и льду. Встречный и попутный транспорт появляется раз в десять минут: легковушки, грузовики-лесовозы, один раз — УАЗ-«буханка» скорой помощи.

— А заправочные станции-то тут есть? — спрашивает утомленный безлюдными ландшафтами журналист попутчика из местных по имени Андрей.

— Есть несколько. И все на вес золота, так как дают рабочие места на самой АЗС и возможность рядом построить кафе, шиномонтаж, — отвечает он.

Населенные пункты в здешних краях разделяют друг от друга десятки километров, поэтому каждый поселок cуществует практически автономно. Вариантов для совместного досуга у жителей немного, главный связан с алкоголем и влечет лишь дальнейшую деградацию.

Правда, в селах можно увидеть недавно построенные церкви. Но людям светским, творчески одаренным приходится жить массовиками-затворниками, ютиться в подвалах — как в селе Чернолучье, например. Вернее, приходилось до недавнего времени.

Поля и березовые рощи сменяет сосновый бор, в котором расположились дома отдыха и пионерские лагеря, напомнившие советский фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Это и есть Чернолучье.

Постоянное население поселка — чуть менее двух тысяч человек, и это не только старики. В разгар летнего сезона добавляются около 15 тысяч отдыхающих.

Школа, несколько пятиэтажек, памятник и администрация, магазин с объявлением «Обогреем и заведем вашу машину. Телефон:…» — обычная поселковая архитектура. Но теперь к ней добавился новенький просторный дом культуры, открывать который во второй день весны 2018 года прилетел глава Минкульта России Владимир Мединский.

Каркасное здание на металлическом скелете возвели всего за три зимних месяца. Стоимость проекта составила более 33 миллионов рублей, две трети из которых выделил федеральный Минкульт.

В просторном и теплом фойе не душно из-за высокого потолка. Зрительный зал на полторы сотни мест, можно проводить концерты, спектакли и показывать фильмы. За большой сценой — коридор с несколькими гримерками. Есть еще зал для занятий танцами, залы для кружков, библиотека с детским уголком.

«Раньше у нас дома культуры не было. Периодически напрашивались в дома отдыха, проводили мероприятия там. В советское время пускали в охотку, теперь же — сами понимаете», — рассказывает Николай Юркив, глава местной администрации и единственный мужчина, встречающий гостей на церемонии открытия ДК.

Пришлось селу скрывать свои таланты в подвале администрации, а это 18 творческих коллективов, включая кукольно-драматический театр «Трям», победитель и лауреат нескольких конкурсов.

Планировка учреждения все же вызвала нарекание у Мединского: можно было убавить квадратных метров у администрации и прибавить разнообразия в видах творческой активности. Или хотя бы бильярд поставить, как сделали в одном из восстановленных областных сельских кинотеатров. Впрочем, планировка — дело поправимое.

«Пуп земли»

Преодолев 220 километров по пустым областным дорогам на север от Чернолучья, попадаем в село Костино Муромцевского района. О главной достопримечательности этого района, сами о том не догадываясь, знают взрослые жители всей страны благодаря бренду одного вредного в больших количествах напитка.

«Пять озер» — это система из четырех реально существующих водоемов и одного вымышленного («блуждающего»). Говорят, они появились при падении на землю метеорита, который разделился на пять осколков.

В начале 90-х сюда приехали люди из индийского ашрама (общины) и объявили местность прародиной ариев. Селяне иронически свели мистические титулы своей малой родины к лаконичному словосочетанию «Пуп земли».

Впрочем, Муромцевский район большой, и этот самый пуп никак не влияет на жизнь тысячи жителей села Костина с окрестными деревнями. Их питают не туристы, а фермер Михаил Артьемьев с супругой, возделывающие крупнейшую в России плантацию льна. Из него делают пользующиеся популярностью топливные пеллеты.

Работы на ферме хватает не всем, но само существование фермерского хозяйства и сотня детей, обучающихся в сельской школе, вселяют надежду на то, что у поселка есть будущее.

Дома культуры в Костино не стало десять лет назад. Прежний стал аварийным, а затем и вовсе разрушился. Из тоски по творческой жизни селяне решили было собрать что-то из старых бетонных плит и обратились за помощью к депутату Госдумы Андрею Голушко, посетившему район в 2016 году. А тот рассказал о федеральном проекте по строительству сельских домов культуры.

К новому 2018 году в Костино появился новый ДК, и старые плиты для него не пригодились: каркас из металла и сэндвич-панели. По размеру он в два раза меньше, чем в Чернолучье, но и по цене был дешевле вдвое. Все, что нужно, внутри имеется: зал на 60 мест, методический кабинет, гримерная, зал для занятия хореографией и для дискотек.

С нуля закуплено и необходимое современное оборудование — от микрофонов и неплохой японской 12-струнной акустической гитары до современного кинопроектора и звуковой системы.

Одно помещение дома культуры костинцы собираются выделить под раздевалку для спортсменов, для которых рядом соорудят хоккейную коробку.

50 оттенков Седельниково

В сотне с небольшим километров на северо-запад от Костино, в трех сотнях километрах от Омска находится село Седельниково — административный центр одноименного района с населением пять тысяч человек.

Здесь уже почти как в городе: две школы и два детских сада, агропромышленный техникум, районная больница с поликлиникой, супермаркет, спортивный центр с большим стадионом.

Дом культуры, а точнее — социально-культурный досуговый центр здесь тоже имеется. Однако допотопное здание требовало серьезного ремонта. В нем было так холодно, что кино в его просторном зале уже давно не показывали.

Благодаря пятимиллионной субсидии от федерального Минкульта, посильным вложениям из регионального и местных бюджетов «Светоч» — а именно так называется местный ДК — ожил: в нем стало тепло, появились новые кресла, кинопроектор и касса, в которой теперь можно за сотню рублей купить билет на фильм, актуальный и для столичной киносети, в том числе и в 3D-формате.

Особенный ажиотаж в этом поселке, как и во всей России, вызвал фильм «Движение вверх» — о невероятной победе российской сборной по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене. Картину крутили две недели подряд при полном аншлаге. А фильм «50 оттенков свободы», афиша которого украшает улицы Седельникова в эти дни, суровые сибирские мужчины используют как подарок женщинам в канун 8 Марта.

Визит члена федерального правительства в лице Владимира Мединского стал для Седельникова грандиозным событием. Чиновников «союзного уровня» здесь не было никогда. Однако обошлось без пионеров и барышни с хлебом-солью — вся молодежь была задействована на спортивном «Празднике Севера» областного масштаба, открытие которого проводилось на местном стадионе.

Мединский же, осмотрев отремонтированный ДК, вместе с врио губернатора области Александром Бурковым, депутатам Госдумы Андреем Голушко и сенатором Еленой Мизулиной побеседовал о перспективах кинофикации села с главами муниципалитетов, прибывшими со всей области.

У многих из этих колоритных мужиков не нашлось костюма с галстуком для встречи с высоким начальством, но и в рабочих штанах они в выражениях не стеснялись — все-таки народные избранники. Критики не звучало, только настойчивые просьбы: не бросать начатого.

«Реконструировали кинотеатр на сто мест, от которого остались практически одни стены, — рассказал министру и депутатам глава Нижнеомского муниципального района Анатолий Стадников. — Там у нас теперь еще и бильярдный зал, и кафе, в котором есть главный продукт питания для детей — попкорн. Я долго называл его комбикормом, но ничего, выучил. С 25 ноября до 1 марта в этом зале у нас побывали семь тысяч человек».

В другой район, расположенный у самой государственной границы, теперь приезжают в кино жители казахских сел. Люди собираются в кинотеатрах задолго до начала сеансов, обсуждают тематику фильмов да и просто жизнь.

Больше всего походы в обновленные сельские кинотеатры радуют и впечатляют детей, несмотря на их близкое знакомство со смартфонами и наличием домашних телевизоров. А жителям старшего возраста киносеансы напоминают о молодости, когда в сибирских селах «все крутилось и работало». Только им не хватает старых добрых советских фильмов, но эту проблему чиновники обещали решить.

«Может, парня нашего трудоустроим с этими кинотеатрами. Ну не хочет он ни в вахтовики, ни лес рубить, — поделился с журналистом водитель, дожидавшийся начальство у входа в ДК. — Околачивается впустую, важничает. А в Знаменском районе вакансия киномеханика есть. А что? Компьютер он знает, там же не пленка теперь. Будет как в том кино с Мироновым: "Билли, заряжай!" Только нашего Ваней зовут».

Рояль в опилках

На программу по субсидированию строительства, реконструкции и ремонта сельских домов культуры, а также воссоздание сети кинотеатров в малых населенных пунктах России выделили в прошлом году около трех миллиардов рублей из федерального бюджета.

По итогам 2017 года в Омской области было построено и реконструировано 28 домов культуры. Всего же по стране построили почти 130 новых и отремонтировали около 1000 старых ДК.

В рамах проекта в российских селах переоборудуют под прокат современного кино 800 кинозалов.

«Конечно, это не бизнес-проект. С ценой билета от 80 рублей и двумя-тремя сеансами в день привлечь международные консорциумы невозможно. Это всегда было частью социальной политики государства», — объяснял Владимир Мединский.

Закупкой кино для омских сельских кинотеатров занимается областное государственное бюджетное учреждение «Киновидеоцентр». Аналогичные структуры создаются в других регионах.

В советские годы, напомнил министр, каждому райцентру с населением в 30 тысяч человек было положено два зимних и один летний кинотеатр. «Все это накрылось медным тазом, — подчеркнул он. — И когда в конце 90-х вышел фильм "Сибирский цирюльник", его смотрели только на 50 экранах — это в масштабах всей страны. Сейчас в России уже 5000 экранов, но и этого пока мало. В том же Китае или Штатах их 40 000».

По словам главы Минкульта, функция кино — отвлечь население от нездорового досуга, приучить регулярно посещать культурные центры, вдохновляться и развлекаться хорошими, главным образом российскими фильмами всей семьей.

Конечно, искусство — не панацея от болезней, поразивших российскую деревню, но и не последний шаг к ее возрождению. А в некоторых случаях — путь к вполне реальному, не только духовному обогащению.

«Мы открывали кинотеатр в похожем зале в Карелии. ДК был построен в середине 30-х годов. В этом населенном пункте находилась штаб-квартира Беломорканала, — рассказал Мединский сельским главам об одном примечательном эпизоде. — И вот в рамках кинофикации провели там ремонтные работы, закупили и установили необходимое оборудование. А там тоже, как здесь, в Седельниково, сцена с подъемом. Только тут люди подошли творчески — приподняли экран. А там все сделали, пришли люди, и тут выяснилось, что с первых пяти рядов ничего не видно».

Пришлось, по словам министра, срочно звать плотника, чтобы разобрать сцену, ведь глава района и вице-губернатор приглашены на открытие. «А под досками, в опилках и шикарной по тем временам упаковке нашли рояль в идеальном состоянии, сделанный в начале века, с хрустальной крышкой, — продолжил Мединский. — Таких инструментов было известно всего два, оба стоимостью в полмиллиона евро. Спрятали его под сценой при отступлении в начале войны, чтобы не достался немцам. Да и забыли». (с) LENTA.RU