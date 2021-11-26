ВАДИНСКИЙ МУЗЕЙ

Вадинский музей Боевой и Трудовой славы.

Школьный краеведческий музей Боевой и Трудовой славы муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Вадинск Вадинского района Пензенской области .

Музей открыт 6 мая 1975 года. Основатель музея - Старцев Александр Фёдорович.

Музей занимает площадь 162, 4 кв. м, расположен в 4-х залах: краеведческий зал; зал, посвященный известным людям; зал Боевой славы; зал культуры и быта жителей Керенского края.

Темы экспозиций: 1. Возникновение города-крепости Керенск; 2. Крестьянские войны; 3. Декабристы из нашего города; 4. Ф.И. Буслаев - филолог, наш земляк; 5. А.Ф. Старцев - основатель школьного музея; 6. «Огненные годы»; 7. «117 Гвардейский полк»; 8. Мемориальная стена (Герои Советского Союза, учителя и ученики); 9. Письма с переднего края; 10. Документы, реликвии Великой Отечественной войны ; 11. Подвиг над Вадинском; 12. Олимпийцы из Вадинска; 13. Первые учителя школы; 14. Выпускники школы - наша слава; 15. Вадинцы - участники «чеченских событий»; 16. Предметы культуры и быта.

Экспозиции имеют соответствующее художественное оформление. Экспозиции содержат фотографии, личные вещи, документы, письма, предметы быта, старинное оружие, реликвии войны, воспоминания. В основном фонде содержится более 2 000, а во вспомогательном более 3 000 предметов.

Иллюстрации:

Вадинский музей Боевой и Трудовой славы.