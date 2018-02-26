В Ульяновской области прошел фестиваль «Бессмертный подвиг», посвященный Александру Матросову В Ульяновской области прошел фестиваль «Бессмертный подвиг», посвященный Александру Матросову На чтение: 1 минута

24 февраля в с. Ивановка Ульяновского района Ульяновской области прошел III Всероссийский военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг», посвященный подвигу Героя Советского Союза Александру Матросову. 75 лет назад А.М. Матросов совершил подвиг, который войдет в историю как символ мужества, героизма и воинской доблести.

В рамках фестиваля в с. Ивановка прошла военно-историческая реконструкция, посвященная подвигу А.Матросова с участием военно-исторических клубов Ульяновс кой области, Самары, Тольятти, Казани, Саранска. Воронежа. Кроме того, участники фестиваля посетили музей-мемориальную комнату в Ивановском детдоме, где воспитывался Герой Советского Союза А. Матросов. Напомню, что здание детского дома, где воспитывался Герой, отнесено к памятникам истории и культуры (общесоюзного) федерального значения.

Мероприятие организовано Ульяновским отделением Российского военно-исторического общества (РВИО) и при поддержке Правительства Ульяновской области.